Starú mamu krajiny našli v Malom Kereši

Naša Marka sa stala Starou mamou krajiny, pochvaľujú si Slováci v Malom Kereši. Medzi prvé slová Márie Szűcsovej Hajdúovej pravdepodobne patrilo nejaké slovenské slovo súvisiace so slovenským jedlom. Možno to práve bol kapustník, možno herouky, či bryndzové strapačky.

Ešte aj to si viem predstaviť, že jej značkou v materskej škole bol lopár či váľok na vaľkanie cesta, ba možno „tvorítko“ na pirôžky. Neexistuje totiž taký víkend, počas ktorého by táto šikovná a nadšená kuchárka a pekárka, profesiou pôvodne zdravotná sestra, nepoložila na stôl nejakú tradičnú alebo práve mimoriadnu, zato vždy chutnú lahôdku. Marči, ako ju všetci volajú, pochádza z veľkej slovenskej sarvašskej rodiny. Do Malého Kereša sa presťahovala po vydaji. Keď sa v meste pečie niečo slovenské, tam ju určite nájdeme. Prednedávnom sa prihlásila do celoštátnej súťaže, ktorú usporiadala skupina Maďarské mlieko. Úspešne sa prebojovala do finále a vďaka hlasovaniu publika si odniesla cenu pre víťaza, chladničku plnú mliečnych produktov a titul Stará mama krajiny.

...

Zuzana Bodová/Kru

Foto: autorka

