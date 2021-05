Predstavujeme vedúcu kabinetu CSSM

Uverejnené: piatok, 14. máj 2021, 06:19

V druhej polovici roka 2017 vznikli v našom najvyššom volenom zbore podmienky pre vytvorenie nového postu, vedúceho kabinetu CSSM. Predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková sa v rozhovore pre naše periodikum vyjadrila nasledovne:

– Vďaka zlepšovaniu finančných podmienok fungovania inštitúcií a Úradu CSSM sa nám naskytla možnosť zamestnať ďalšieho pracovníka. Bolo to vlastne vyvrcholenie nášho snaženia o zintenzívnenie kontaktov CSSM s miestnymi a regionálnymi slovenskými samosprávami a spolkami. Aj doteraz sme využívali všetky možnosti na stretnutia s poslancami a oboznamovanie s ich problémami a plánmi. Snažíme sa im poskytovať pomoc pri riešení problémov a plnení cieľov. Po prvých mesiacoch máme od slovenských samospráv veľmi pozitívne odozvy, potvrdilo sa, že našu pomoc potrebujú a počítajú s ňou. Považujem za dôležité, aby sme zo zvyšujúceho sa rámca, zabezpečovaného zo štátneho rozpočtu pre národnostnú sféru, dokázali vyťažiť čo najviac pre slovenskú komunitu. Pomôžeme slovenským samosprávam, aby svoju činnosť dokázali dokumentovať tak, aby dosahovali čo najvyšší počet bodov za vykonané úlohy a v prípade potreby im poskytneme aj inú pomoc.

Ďalšia oblasť, v ktorej pociťujem veľký prínos vedúceho kabinetu, je jeho pomoc pri pripomienkovaní návrhov zákonov a iných právnych predpisov. Často je na vyjadrenie názoru veľmi málo času. Pritom je dôležité, aby konečná podoba zákonov vytvárala lepšie právne podmienky pre naplnenie našich cieľov.

Prvým vedúcim kabinetu sa stal Anton Paulik, náš terajší reprezentant v najvyššom zákonodarnom zbore Maďarska, v parlamente. Vlani vo februári na post vedúceho kabinetu nastúpila renomovaná odborníčka na národnostné a tiež právne otázky dr. Orsolya Szabová.

„Chcem pomáhať a nebojím sa výziev“

– Preto som na svojom mieste, myslím si, aby som pomohla, keď je nutné riešiť nejaké právne problémy. Okrem toho mám za úlohu zastupovať pani predsedníčku, keď to treba a udržiavať kontakty so samosprávami na miestnej a župnej úrovni. Vlani sme začali rozposielať informačné listy, čo bolo vzápätí prerušené, veď pandémia zasiahla aj do chodu jednotlivých programov. Okrem toho mi prednedávnom pribudol veľký projekt, a to sú rokovania v súvislosti s evanjelickým kostolom na Rákócziho triede v Budapešti. Som kontaktnou osobou medzi CSSM a domom, kde sa stavba nachádza. Je to program vyžadujúci veľmi citlivý prístup, aj právnickú skúsenosť, ba možno aj dôvtip. Nebojím sa tejto výzvy.

– ...

E. Trenková

Foto: autorka

Celý rozhovor si môžete prečítať v 20. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 20. mája.

Oplatí sa nás predplatiť.