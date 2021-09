Prvá Mlynčanka, ktorá zdolala Ararat

Uverejnené: utorok, 21. september 2021, 05:58

Keď som Esteru Sáfrányovú pred viac ako tridsiatimi rokmi pri krste držala v náručí, nemyslela som si, že raz o nej budem písať článok ako o prvej Mlynčanke, ktorá zdolala 5137 m vysoký Ararat, najvyšší vrch Turecka.

Pozerám sa na jej útlu postavu, na jej až detsky tenké ruky a štíhle nohy a je neuveriteľné, že toto žieňa vzdorujúc extrémnemu počasiu, snehu a dažďu, prekonajúc ťažkosti vyplývajúce z veľkej nadmorskej výšky a nedostatku kyslíka, vyliezlo do takej výšky, akú si väčšina z nás nevie ani predstaviť.

– Aký to bol pocit stáť na vrchole Araratu?

– Zvláštny a neopakovateľný. Nechcela som tomu uveriť, – rozpráva skromne, ale s nadšením v očiach. – Stáli sme na vrchole Araratu, ale bola taká hmla, že sme skoro nič nevideli. Ten pocit „fíha” ma chytil až po návrate do hotela, keď som z diaľky uvidela, ako vysoko sme boli. Myslela som si, že to bude náročnejšia túra. Čosi mi ešte chýbalo, čosi som ešte čakala. Chýbal mi ten tvrdý boj za vytýčeným cieľom. Cítila som sa, ako keby som bola prišla domov len toť z obchodu, – hovorí až hanblivo, ale ešte dodá: – Ale aj tak to boli nezabudnuteľné chvíle.

...

Marta Demjénová

Foto: autorka

