Celá, celučičká levanduľová

Kvitnúce levandule dokážu pohltiť človeka celého, celučičkého. Je to nádherný pohľad, omamná vôňa, keď zacítite silice uspokojujúce telo aj ducha. Z botanického aspektu je to rod rastlín patriacich do čeľade hluchavkovitých.

Ker s intenzívnou vôňou rastie do výšky jedného metra, má úzke listy a obvykle fialovo-modré kvety na štíhlych stonkách. Táto rastlina pochádza z horských oblastí Európy v okolí Stredozemného mora, ale dnes sa pestuje na celom svete. Napríklad okrem iných lokalít aj v Békešskej župe. Pestuje ju Aida Šerešová na farme na okraji župného mesta. Práve v čase, keď slovenská národnosť v Maďarsku slávila svoj deň v Tardoši, u Aidy začal samozber úrody levanduľových stoniek s modro-fialovými kvietkami, ktoré milujú včely, ale aj vôbec všetci. Skoro ako v šansóne československej herečky a speváčky slovenského pôvodu Hany Hegerovej Levanduľová. Zrodil sa vari dvadsať rokov pred narodením Aidy Šerešovej, ktorej levanduľa počarila natoľko, že s mamičkou zasadili celé lány tejto bylinky.

