Remeselné mydielka z kuchyne Enikő Óváriovej

Na vianočných trhoch a potom pod stromčekom každoročne nájdeme všeličo. Možno niečo, po čom sme potajme, alebo verejne túžili. Ale možno sme v nám adresovanom balíčku objavili práve niečo, čo nám nesadlo.

V týchto chvíľach, trochu prejedení, trochu usedení, plní vône vanilky a škorice, a príliš odpočinutí sa práve možno usilujeme vymeniť nežiaduce vianočné darčeky. Som presvedčená, že nikto, komu sa do vianočného balíčka „ušlo“ krásne, láskyplne vytvorené remeselné mydlo od Enikő Óváriovej, teraz nepomýšľa na možnosť výmeny. Nádherné, voňavé, väčšie alebo menšie skvosty sú nepochybne radosťou pre dušu, ale najmä telo. Obsahujú totiž samé dobré ingrediencie.

*

Vianočné darčeky sa rodia s predstihom

Priznajme, že málokto myslí na sviatky s patričným predstihom. Keby to tak nebolo, neboli by obchody v decembri plné nerozhodných „obzerajúcich“, v posledných adventných dňoch bezhlavo nakupujúcich čokoľvek. Nemyslite si, v posledných decembrových dňoch si nezavoláte Óváriovcom v Novej Pešti, kde predsedníčka slovenského voleného zboru IV. Obvodu žije a vo svojej kuchyni tvorí svoje voňavé vyšperkované výtvory, že potrebujete remeselné mydlové darčeky, povedzme pod stromček. O tom nemôže byť ani reč! Presnejšie reč môže byť, len mydlá nebudú. Jednak ich učiteľka slovenčiny, angličtiny a ruštiny Enikő Óváriová nevyrába na palety, jednak, čo nevyrobí v októbri – novembri, to na Vianoce nebude hotové pod stromček. A treba vedieť, že na predaj vôbec nevyrába.

– Prečo nie? Nemáte dosť kapacity, surovín, priestoru, snahy?

...

Erika Trenková

Foto: A. Számel

Celý rozhovor si môžete prečítať v 52. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 30. decembra.

