Po stopách našich predkov – jazykový a národopisný tábor v Mlynkoch

Uverejnené: sobota, 06. august 2022, 05:47

Denné družinové tábory v školách majú veľmi dôležitú rolu. V prvom rade pomáhajú, aby si deti neodvykli od výchovno-vzdelávacej inštitúcie a od kolektívu. Na druhej strane sú na osoh aj rodičom, ktorí cez leto nemajú kam umiestniť svoje ratolesti, lebo aj starí rodičia pracujú.

Dočasná úľava od výučby v škole tým mládeži otvára príležitosť spoznať ju z inej perspektívy. Obyčajný deň v školskej lavici sa zrazu zmení na príjemne strávený čas. Slovenská národnostná základná škola v Mlynkoch približne pred šiestimi rokmi sa pridala k tomuto trendu, a rodičia toto rozhodnutie prijali s nadšením. Jazykový a národopisný tábor Nadácie pre mlynskú školu sa v začiatkoch organizoval koncom augusta, posledné dva roky sa koná začiatkom letných prázdnin. Počas týchto piatich dní chce škola pomôcť tým žiakom, ktorí by sa radi naučili dobre po slovensky a spoznali hodnoty národnostného dedičstva. Uchádzači sa vyberajú podľa toho, kto sa z nich pripravuje na jazykovú skúšku, kto dosiahol úspešné umiestnenia, prípadne sa zúčastnil slovenských súťaží. Každý deň bol venovaný inej téme, aby si deti rozšírili svoju slovenskú slovnú zásobu. Medzi nimi boli okruhy napríklad rodina, byt, ročné obdobia, voľný čas, prázdniny, nakupovanie, internetové obchody, ochrana životného prostredia, stravovanie, ako aj dialógy na témy peniaze, objednávanie, reštaurácie a zdravého životného štýlu. Vedúca tábora Nadácie pre mlynskú školu, riaditeľka školy Monika Szabová spolu s učiteľmi jazykov Beatou Funkovou Lovászovou, Martou Papučkovou, Gabrielou Misákovou Wágnerovou, pedagogickou asistentkou Katarínou Kormosovou Karmovou a telocvikárom Attilom Fehérom sa snažili o to, aby bol každý deň naplnený užitočným i zábavným programom. Okrem návštevy Ostrihomskej baziliky si deti pozreli i tamojší Rozprávkový park, potom budapeštianske budovy spojené so Slovákmi či Trampolínový park Cyberjump, a navštívili aj mlynský oblastný dom a miestnu roklinu Diera. V prvej pamätihodnosti si vypočuli rozprávanie o niekdajšom životnom štýle a čosi sa dozvedeli aj o príprave klasických slovenských jedál, čo napokon vyskúšali v školskej jedálni, kde spolu s učiteľkami upiekli čokoládové guľky. V rokline sa deti oboznámili so životom v horách a na nížine. V jazykovom a národopisnom tábore Nadácie pre mlynskú školu každý deň bol čas na športové a ľudové slovenské hry, ako aj na tvorivú dielňu. V nej vytvárali náramky, pixelové figúrky, kľúčenky, pracovali s nažehľovacími korálikmi a s modelovacou hmotou tvrdnúcou na vzduchu. Deti zaujala aj návšteva Zuzany Nyitraiovej a jej manžela, ktorí im priblížili históriu slovenského sviečkarstva a čipkárstva. Potom sa s deťmi pustili do odlievania sviečok, čo si táborníci náramne užili.

Posledný táborový deň patril slovenskému filmu. Organizátori deťúrence prekvapili aj súpravou Happy Meal a nanukom. Nasledovalo vyhodnotenie, po ktorom sa každé dieťa vrátilo domov so psom vymodelovaným z balóna a s predsavzatím, že sa denného tábora Nadácie pre mlynskú školu zúčastní aj o rok.

AR

Foto: autor

Tábor Nadácie pre mlynskú školu podporil Fond Gábora Bethlena s poradovým číslom NTAB-KP-1-2022/1-000313.