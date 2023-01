V Novej Hute slávili celý mesiac

Uverejnené: sobota, 07. január 2023, 06:15

Posledný mesiac starého roka v Novej Hute oslávili ako sa patrí. Predvianočné obdobie bolo, ako obyčajne, pestré a bohaté na programy. Vianočné sviatky aj v tejto dedinke v Bukových vrchoch považujú za najkrajšiu časť roka. Najprv Bukovská slovenská národnostná základná škola spolu s miestnou knižnicou pripravila sériu prednášok a rozhovorov, ktorú nazvali Hľadím na hviezdu lásky.

Na stretnutiach rozoberali problémy, ktoré sa ozývajú nielen počas sviatkov, a s pomocou psychológov a pedagógov hľadali odpovede na otázky, akými sú radosti a ťažkosti spolunažívania v rodine, poruchy integrácie dieťaťa v škole, či základy kresťanskej výchovy.

Počas adventu zapaľovali Novohuťania každú adventnú nedeľu sviece na adventnom venci na dvore kostola. Tak sa každá nedeľa stala zároveň dňom sviatočného programu, o ktorý sa postarala zakaždým iná skupina. Prvú sviečku zapálili pod patronátom Malých sestier svätého Františka spoločne s pracovníkmi miestnej samosprávy. Druhá bola zažatá vďaka skautom, o program pri zapaľovaní tretej adventnej sviece radosti sa postarala Bukovská slovenská národnostná základná škola. Prišli nielen žiaci školy, ale aj ich rodičia, starí rodičia, príbuzní. Spolu spievali a recitovali. Pri zažínaní štvrtej adventnej sviece sa prezentoval spevokol Slovenského klubu zachovávania tradícií. Organizácia starších slovenských obyvateľov Novej Huty sa pravidelne, raz mesačne stretá, aby sa jej členovia podieľali na udržiavaní slovenských obyčají, zvykov a zachovávaní životných skúseností pôvodného slovenského obyvateľstva obce v Bukových vrchoch. Spoločne so slovenským voleným zborom sa aktivizujú počas slovenských podujatí, spoločne sa snažia prostredníctvom súbehov získať granty na financovanie slovenských tradičných podujatí.

Mimoriadne krásne sa vydaril program očakávania Vianoc v polovici mesiaca. Na tento program sa dlho chystali školáci, ba dokonca celé triedy. Recitovali a spievali po slovensky. Tradičné miestne pesničky spestrili aj predstavenie 5. triedy pod názvom Vianoce dediny, v rámci ktorého vybrali účinkujúcich, možno povedať „hercov“ do betlehemskej hry v dedine na vianočný večer v kostole. Deti, aj obecenstvo si program mimoriadne užívali. Svojím ohňovým tancom so sviečkami (ledky boli bezpečné) na hudbu skupiny NOX sa pridali škôlkari a potom vystúpili žiaci Martiny Lénártovej s hrou na klavíri, sólovo, aj v interpretácii štvorručnej skladby so svojou učiteľkou. Ďalší, žiaci Norberta Sitkua hrali na gitare. Po nich sa predstavili členovia folklórneho súboru Veľká Bukovinka. Súčasťou slávnostného večera bolo aj vyhodnotenie súťaže v pečení medovníkov, ba lepšie povedané medovníkových kompozícií. Ako nám prezradila predsedníčka slovenskej samosprávy Alžbeta Telekešová, prvú cenu a nákupnú poukážku v hodnote 15 tisíc forintov si odniesli súrodenci Milan a Hermína Csorbovci za nádherný medovníkový kostol, druhú cenu a poukážku v hodnote 10 tisíc forintov za medovníkový domček dostal Bálint Tóth a tretiu cenu a poukážku na nákup za 5 tisíc forintov si odniesli sestry Anna a Šára Solymosiové, ktoré vytvorili a upiekli z medovníkového cesta časť dediny. Samozrejme, výdatne všetkým výhercom pomáhali dospelí členovia rodiny. Hlavné je, že sa všetci cítili vynikajúco a večer si aj zatancovali na živú hudbu.

Dedinu jej obyvatelia vyzdobili, skrášlili a obliekli do sviatočných vianočných šiat aj ozdobením okien v duchu adventného kalendára. Každý večer rozsvietila svoje okno do ulice s číslom iná rodina. Vznikla tak obecná atrakcia na celý mesiac, ktorá sa dedinčanom páčila a spríjemnila očakávanie Vianoc.

Ešte aj posledné dni pred vianočnými prázdninami sa diali v škole veci! S pomocou členov Klubu zachovávania slovenských tradícií usporiadali v posledný školský pondelok roka predvianočný projektový deň. Lujza Ladányiová a Klára Pálfiová deťom porozprávali o dávnych sviatkoch a zvykoch počas nich. S členkami Klubu žiaci piekli a zdobili medovníčky. S učiteľkami sa hrali a pracovali v remeselných dielňach.

V prvých dňoch januára si v Maďarsku pripomenuli 200. výročie narodenia vo svete najviac prekladaného maďarského básnika, ktorého matka bola Slovenka, Sándora (Petroviča) Petőfiho. Tesne pred Vianocami, 20. decembra sa v Obecnej a školskej knižnici stretli milovníci poézie, a poeta, ktorý napriek svojmu krátkemu životu zložil vyše 1000 básní a poetických diel. Na organizácii večera s názvom Petőfi 200 sa okrem knižnice podieľala aj miestna slovenská národnostná škola. Odborníčka na tému, pedagogička, maďarčinárka Eva Furmanová analyzovala Petőfiho epickú báseň Apoštol. Na klavíri hrala ôsmačka Nóra Szolnokiová.

Členovia Klubu zachovávania slovenských tradícií tohto roku obnovili dávny zvyk predkov, deväťdňovú pobožnosť predvianočný deviatnik, keď po 9 dní hľadajú, kto poskytne prístrešie Svätej rodine. Deviatnik tvorí 9 rodín, ktoré rad-radom privítajú Svätú rodinu na svätom obraze a dajú jej prístrešie aspoň na jednu noc. Na druhý deň obraz odnesú späť do kostola a prístrešie poskytuje ďalšia z rodiny deviatnika. Počas deväťdňovej pobožnosti v predvianočnom zhone zasvätia 9 večerov modlitbe, aby nezabúdali na skutočný význam adventu a Vianoc.

Na Štedrý večer nechýbali v kostole v Novej Hute ani deti. Predviedli svoju scénku, ktorú si usilovne pripravovali. V adventnom období sa pomocou nádherných programov každý mohol pripraviť aj duševne na krásny sviatok Vianoc a spoločne užívať dojemné, dôverné chvíle.

Judita Molnárová Mátraiová/Kru

Foto: István Császár