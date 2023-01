Aké to bolo...

Uverejnené: sobota, 07. január 2023, 06:16

Ticho, pomaly odchádzajú najkrajšie sviatky roka. Zabalia sa vianočné ozdoby, pominie sa sviatočná atmosféra, chuť makových závinov, aj vôňa vanilky v škatuli, ktorá skončí v spodnej zásuvke na celý dlhý rok, rodinné stretnutia ostanú v spomienkach. Už len pár krôčikov je ku dverám nového roka. Šťukneme kľúčom, otvoríme dvere a... „Dobrý deň, vitaj nový rok 2023“!

Posledný mesiac v roku prežila slovenská základná škola v Slovenskom Komlóši pracovne aj slávnostne zároveň, lebo december je zároveň aj Mesiacom slovenskej kultúry. Všetky triedy počnúc prvákmi a končiac ôsmakmi sa usilovne pripravovali na súťaže a na predstavenia.

Škola bola ozdobená, všade v hale viseli snehové vločky, aj keď mal sneh na zem ešte ďaleko, na nástenkách boli farebné obrázky, texty a dátumy oznamujúce jednotlivé sviatky počas celého adventu až do Vianoc, a uprostred, na stole, trónil veľký adventný veniec so štyrmi sviečkami.

Prvý adventný pondelok ráno sa zišli všetky triedy do haly. Pani riaditeľka privítala žiakov aj učiteľov a zapálila prvú adventnú sviečku. Najmladší žiaci, prváci a druháci, pod vedením učiteliek Judity Fenyvesiovej a Timey Debreczeniovej predniesli pekné básničky a zaspievali. Po programe sa žiaci vrátili do tried s dobrou náladou. Hneď v stredu popoludní sa žiaci nižšieho ročníka stretli na súťaži Spievanky, na ktorej zazneli slovenské piesne. Prišli aj malí škôlkari. Všetkým vrelo tlieskali rodičia. Vyššie ročníky si preverili svoje vedomosti v národopisnom kvíze. Témou kvízu boli partnerské mestá Komlóša.

Druhý adventný pondelok privítali žiakov vo vstupnej hale dievčatá v krojoch a s čerešňovými halúzkami. Siedmačky v krátkej scénke priblížili ľudové zvyky na sviatok Barbory. Potom sa so svojím recitačným pásmom predstavili šiestaci. Program pripravila pani učiteľka Viera Krajčová, ktorá zapálila druhú adventnú sviečku, 6. decembra sa v škole vznášalo tajomno a akési napätie. A potom sa ozvali zvončeky a do školy prišiel Mikuláš. Na chodbe ho už s piesňami a básničkami netrpezlivo čakali žiaci 1. až 4. ročníka.

Čas opäť pokročil a už tu bol tretí adventný týždeň. Na adventnom venci zasvietila tretia sviečka a žiaci 3. a 4. ročníka pod vedením triednych učiteľov Edity Hovorkovej a Milana Krcsmériho krásne zaspievali slovenské aj maďarské koledy. 13. decembra chodili po škole Lucky. Žiačky 8. A v bielych plachtách, so sviečkou, zelenými vetvičkami vymetali kúty v triedach, aby vyhnali zlo a vyzametali prach. A prišla streda a s ňou aj recitačná súťaž Veršovačky. Zúčastnili sa na nej žiaci oboch stupňov.

Konečne prišiel posledný adventný týždeň a na adventnom venci zablikala štvrtá sviečka. Kultúrny program bol bohatý: spevácky krúžok pod vedením pani učiteľky Sarolty Racskovej zaspieval koledy, siedmaci a ôsmaci zaspievali anglickú koledu, ktorú s nimi nacvičila pani učiteľka Eva Proházková a 8. A predniesla básne – rozhovor štyroch adventných sviečok o dôležitosti ľudských hodnôt ako sú mier, viera, láska a nádej. Dramatický krúžok obohatil program scénkou o ľudových zvykoch pri štedrej večeri v minulosti. Po programe sa prihovorila riaditeľka školy Zuzana Lauková, ktorá zhodnotila celý polrok, a potom s pani učiteľkou Marianou Bajczerovou vyhlásila výsledky jednotlivých súťaží a víťazov odmenili vecnými cenami, ktoré zakúpila Nadácia pre slovenskú národnostnú vzdelanosť. Nakoniec zazneli priania ku krásnym sviatkom a prázdninám a žiaci sa rozišli do tried, kde vytvárali rôzne vianočné ozdoby, pozdravy a iné drobnôstky. Po dobrom obede sa žiaci pobrali domov, škola utíchla a zdalo sa, že v diaľke počuť vianočné zvončeky.

Viera Krajčová

Foto: Marianna Bajczerová