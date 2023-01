Slovenský týždeň plný dobrodružstva

Uverejnené: nedeľa, 08. január 2023, 06:17

V Dunaeďháze si urobili niekoľko dní pred zimnými prázdninami slovenský projektový týždeň. Pričom súťažný týždeň sa nekonal namiesto vyučovania, ale každý deň po vyučovaní.

Viete si predstaviť, že nielen učitelia, ale aj žiaci zostali každý deň po škole, aby zabojovali v pondelok piataci až ôsmaci v kvízových otázkach, v utorok opäť piataci až ôsmaci v recitačnej súťaži, v stredu prváci až štvrtáci v komunikačnej súťaži hovorili o zime, dbali aj na peknú výslovnosť, vo štvrtok žiaci nižšieho stupňa recitovali o preteky a v piatok bolo vyhlásenie víťazov a Deň národností. Dopoludnia boli normálne vyučovacie hodiny. No dobre, nie celkom normálne, ale také mimoriadne. Na každej sa dialo niečo, čo súviselo so slovenskou národnosťou, jej vzdelanosťou, prípadne s materskou krajinou. Autorkou súťažných úloh a iniciátorkou hravých zamestnaní bola slovenčinárka Eva Kollárová Karová, povedala riaditeľka školy Zuzana Szűcsová Takácsová. „Celý týždeň bol obohatený o slovenské témy. Na zemepise sme putovali po Slovenskej republike, v prírodopise sme skúmali prírodu na Slovensku, do akých predmetov sme mohli slovenskú tému zabudovať, v tých sme to aj využili,“ prezradila pani riaditeľka. Len na hodinách slovenčiny sa nedialo nič mimoriadne, len to, čo aj obyčajne, veď na slovenčine vždy objavujú tajomstvá slovenských dobrodružstiev. Žiaci nižšieho stupňa sa venovali tradíciám aj na hodine techniky.

Počas popoludňajších zamestnaní mali žiaci hravé a interaktívne úlohy, kvízové otázky, hľadali slovíčka, riešenia, vykonávali pohybové úlohy, hovorili o pestovaní tradícií a vymaľovávali odtlačky slovenských krojov. „Omaľovánky sme dostali na celoštátnom Adventnom stretnutí detí v slovenskej škole v Budapešti“, pochválila sa slovenčinárka Eva Kollárová Karová. Povedala tiež, že takýchto publikácií nikdy nie je dosť, preto si urobili kópie a tie potom môžu deti vymaľovávať do úmoru. Okrem kreslenia ešte „obsadili“ Bratislavský hrad a museli odpovedať na otázky napríklad: Akú polievku jeme na Vianoce? Z kuchárskej knihy Zoltána Bárkányiho Slovenská kuchyňa, ktorá vyšla vo vydavateľstve SlovakUm, vydávajúce aj naše periodikum, takpovediac „uvarili“ niekoľko jedál, ako kestúcky paprikový koláč, nitriansky štedrák, ba aj knedľu, ale nielen tak jednoducho, pre štyri osoby. Suroviny počítali ako vo veľkej vývarovni, hneď pre dvadsať ľudí. Aby to žiaci nemali až také jednoduché, „nakupovali“ ako na Slovensku, v eurách. Okrem recitovania si školáci aj zaspievali pesničky Adama Ďuricu a mimoriadne populárnych Kollárovcov. Dovolili si aj zaimprovizovať v rozprávkovom príbehu o Dôvtipnom pastierikovi.

Ešte sme sa dozvedeli, že ohromne úspešné podujatie podporila Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku a financiami prispela aj Slovenská samospráva v Dunaeďházu. Jej predsedníčka Eva Tóthová Vácziová sa dokonca podujala hodnotiť výkon súťažiacich v porote, preto strávila piatok v škole. Prostredie jej bolo dôverne známe, veď dlhé desaťročia to bolo jej pracovisko.

Erika Trenková

Foto: Melinda Thifová