Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku (OSMM) alebo ako ju všetci poznáme MaSzFiSz, vyhlásila rok 2023 za Rok slovenskej mládeže v Maďarsku. Čo to presne znamená? Aj o tom sme sa rozprávali s predsedom organizácie Bencem Szeljakom.

Už skoro tri roky uplynuli od začiatku pandémie koronavírusu. Tá zavinila, že OSMM mohla usporiadať menej programov, než pôvodne jej vedenie zamýšľalo. Hneď ako to epidemiologické opatrenia dovolili, rôzne spolky začali organizovať podujatia a programy. Keď vedenie konštatovalo, že svet je zase otvorený a je oveľa viacej programov, než sú mladí schopní navštevovať, rozhodli sa nepridávať ďalšie, ale radšej sa pridať k organizátorom iných podujatí.Jednou z akcií, na ktorej sa mládežnícka organizácia podieľala ako spoluorganizátor, bol Deň Slovákov v Maďarsku usporiadaný v Sarvaši. Spolu s mládežníckym výborom Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) mali vlastný stan. Tam pripravovali rôzne animácie, ale aj súťaže pre mladých. Druhá akcia, na ktorej sa OSMM vlani zúčastnila bolo Národnostné stretnutie mladých (NIT - Nemzetiségi Ifjúsági Találkozó).

Zaujímalo nás, či plánujú v novom roku znovuzvolenie vedenia organizácie a tiež, kto pracuje vo vedení v súčasnosti. Na to B. Szeljak, ktorý je predsedom od roku 2019, odpovedal: „Funkčné obdobie vypršalo vlani. Voľby sme preto usporiadali minulý rok. Novým podpredsedom sa stal Dominik Volter. Okrem neho funkciu ďalšieho podpredsedu naďalej vykonáva Viliam Jonatán Mezősi-Maczák.”

Plány na rok 2023

Už spomínané národnostné stretnutie NIT, ktoré organizuje každý rok vždy iná mládežnícka organizácia alebo spolok národností žijúcich v Maďarsku, bude mať tento rok za úlohu zorganizovať práve mládežnícka organizácia Slovákov. Tohoročnou novinkou bude, že akcia sa pravdepodobne bude konať v Mlynkoch, hoci v predchádzajúcich rokoch sa predstavitelia rôznych národností žijúcich v Maďarsku stretali obyčajne pri jazere Velence v meste Agárd.

OSMM taktiež zorganizuje od 22. do 27. augusta už tradičnú, Slovenskú mládežnícku akadémiu na brehu rieky Kereš v Sarvaši. Novinkou tohto roku je plánovaná mládežnícka konferencia s názvom My, mladí Slováci. Akcia by sa mala konať v Slovenskom Komlóši v apríli. „Konferencia by bola určená pre gymnazistov a vysokoškolákov. Plánujeme to ako medzinárodné podujatie, teda očakávame účastníkov aj spoza hraníc. Účasť nám zatiaľ prisľúbili Nadlačania.” Táto akcia však závisí aj od toho, či dostane OSMM finančnú podporu, o ktorú sa uchádzala.

Tento rok OSMM urobila aj kroky v obnovení svojho prejavu, brandu a dizajnu na populárnych sociálnych sieťach. Ako príklad B. Szeljak uviedol Instagram. OSMM plánuje prostredníctvom týchto stránok osloviť čím viac mladých. „Chystáme sa organizovať aj rôzne súťaže.” Vo februári sa už konala fašiangová súťaž, ale pripravujú aj ďalšie.

Výzva pre budúcich členov

Oprávnene sa môžeme pýtať, čo by mali mladí ľudia urobiť preto, aby sa mohli stať členmi OSMM. B. Szeljak nám povedal: „Dosiaľ stačilo chodiť na podujatia. Avšak od tohto roku už máme pripravené pre členov členské knižky. Dlho sme plánovali a pripravovali tieto dokumenty. Kto chce byť členom organizácie, musí sa prihlásiť, vyplniť prihlášku a zaplatiť členské. Ročný členský poplatok je 2500 forintov. Za to dostanete členskú knižku, známku do členskej knižky, ktorá potvrdzuje, že máte zaplatené členské na daný rok, a tričko. Na budúci rok plánujeme za členský poplatok dávať členom aj pulóver, nielen tričko.”

Okrem toho, ako sa môžete stať členom organizácie vynára sa aj otázka, kto sa môže stať členom organizácie? Pred desiatimi rokmi ešte bolo presne stanovené, že členom OSMM môže byť mladý človek vo veku od 14 do 30 rokov. V súčasnosti však už nie sú vekové hranice vymedzené tak prísne. B. Szeljak povedal: „Nedávno som hovoril so zakladajúcimi členmi, ktorí vyslovili svoju ochotu zaplatiť členské, lebo by radi dostali členskú legitimáciu. Nie je to veľká suma, ale hlavne preto chcú zaplatiť členské, aby nás podporili. Týmto spôsobom by sa mohli stať zakladajúci členovia čestnými členmi organizácie.”

Organizácia sa teraz výrazne zameriava na 13-14-ročných žiakov, ktorí sa chystajú vybrať si strednú školu. B. Szeljak nám vysvetlil, že „je veľmi dôležité ukázať im, že môžu pokračovať v štúdiu na slovenskom gymnáziu buď v Budapešti alebo v Békešskej Čabe.”

OSMM sa tiež chystá postupne oboznámiť s organizáciou gymnazistov. So zástupkyňou riaditeľky Angelou Hipikovou premýšľajú o tom, akým spôsobom by mohli spolupracovať so študentskou samosprávou budapeštianskej slovenskej školy. Aby organizácia upútala pozornosť gymnazistov, chystá prezentáciu o svojej činnosti na tematický slovenský deň v škole.

OSMM a univerzitní poslucháči

Mnohí absolventi stredných škôl pokračujú v štúdiu na Slovensku. Na otázku, aké perspektívy majú v spolupráci s OSMM, B. Szeljak prezradil, že zo začiatku sa snažil mať kontakty s každým študentom, študujúcim na Slovensku, ale odkedy už neštuduje v Nitre, je to oveľa ťažšie. Teraz sa OSMM sústreďuje na tých, ktorí zostali v Maďarsku a študujú buď na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti alebo v Segedíne. Kontakty udržiavajú najmä s tými, ktorí študujú slovenčinu ako hlavný odbor, ale aj so študentmi, ktorí sa učia slovenčinu ako cudzí jazyk. Organizácia plánuje usporiadať vzájomné návštevy univerzitných študentov v Budapešti a Segedíne, aby sa navzájom zoznámili a predovšetkým sa dozvedeli, akým študentským životom žijú ostatní.

Okrem spomenutých akcií medzi plánmi OSMM sú napríklad aj cyklotúry, tančiareň, ale aj rôzne súťažné aktivity.

(zlh)

Foto: archív organizácie OSMM