Karneval v Slovenskom Komlóši

Uverejnené: nedeľa, 05. marec 2023, 06:17

Fašiangy, Turíce... tak sa spieva v slovenskej ľudovej piesni. Touto, a nielen touto piesňou sa oslavuje obdobie zimy, ktoré je známe pod názvom fašiangy. Je to obdobie zábav, tancovačiek, hostín plných mäsa, koláčov, sladkostí, smiechu, veselosti a stretávania sa s priateľmi.

Ľudia si oddávna potrebovali oživiť a uľahčiť najťažšie obdobie roka - čas tuhej zimy a krátkych dní. Aspoň takto si privolávali trochu tepla do života. Keď doznejú vianočné zvončeky preberajú svoju vládu až do Popolcovej stredy fašiangy. Samozrejme, koniec fašiangov sa kedysi slávil najveselšie a najhlučnejšie. Pochôdzkami po dedinách v maskách, pochovávala sa basa, vyberalo sa mäso, údeniny po domoch, piekli sa šišky a nechýbala veselica. Fašiangové zvyky a zábavy sa zachovali dodnes. Najčastejšími ich prejavmi sú maškarné bály.

V Slovenskej základnej škole v Slovenskom Komlóši sa karneval uskutočnil 17. februára. V škole bola od rána veselá nálada, po chodbách nechodili žiaci, ale rôzne rozprávkové bytosti. Masky boli nápadité a hýrili farbami. O pol deviatej sa celé triedy zišli v telocvični. Všetkých, pekne nastúpených, pozdravila riaditeľka Zuzana Lauková a popriala maskám dobrú zábavu aj pekné umiestnenie. Pri zvukoch hudby začala promenáda masiek v kruhu: raketa, kravička, jahoda, pirát, kovboj, rytier, Elza, bábika na kľúč, futbalisti, mladomanželia... nápady sa len tak pretekali. Potom sa ozvala z reproduktorov moderná hudba a v telocvični to zašumelo ako v úli. Celá sa rozhýbala, roztancovala. Nie, to nebola telocvičňa, to boli žiaci, ktorým práve začala fašiangová diskotéka. Na šantiace a tancujúce deti dozerali učitelia, taktiež poobliekaní do masiek. Ako inak. Tohto roku sa predstavili ako Šmolkovia. Pani riaditeľka bola Mudroš a viedla za sebou Šmolinku, Hundroša, Babroša, za nimi bežala mačka Azrael a všetkých Šmolkov naháňal zlý Gargamel, vlastne to bola teta upratovačka Ica. Po diskotéke mali deti desiatovú prestávku, a potom si trochu oddýchli v triedach. O pol dvanástej sa všetci opäť zišli v telocvični, kde boli vyhlásené masky, ktoré vyhrali. Porota mala ťažký výber, lebo všetky boli pekné a zaujímavé. Ale hlavne, nešlo predsa o výhru, ale o poriadnu zábavu so spolužiakmi a kamarátmi.

Viera Krajčová

Foto: Marianna Bajczerová