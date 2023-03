Fašiangy v Slovenskej základnej škole v Sarvaši

Uverejnené: nedeľa, 05. marec 2023, 06:19

Víly, šašovia, princezné, akční hrdinovia, filmové a rozprávkové postavy zavítali 17. februára do Slovenskej základnej školy v Sarvaši. Pýtate sa, prečo prišli takí netradiční hostia?

Lebo sa v ten deň konal školský fašiangový karneval. Už od rána sa na chodbách hemžili deti v pestrofarebných kostýmoch. Mohli ste stretnúť režiséra, ufóna na vesmírnej lodi, pani v sprche, práčku, paradajkovú polievku s písmenkami, klbko vlny a mnohé zaujímavé a originálne masky. Porota chodila po triedach a vyberala najkreatívnejšie kostýmy a maškary. Mala veľmi náročnú úlohu, lebo masky boli originálne, zaujímavé a vyrobené s láskou. Ako nám prezradili deti, na ich výrobe väčšinou pracovala celá rodina aj niekoľko dní. Po promenáde, ktorá sa konala v školskej aule, deti išli do svojich tried. Ale aj vyučovanie prebiehalo netradične. Deti riešili úlohy, kvízy, hlavolamy, ktoré im pripravili bosorky, šerifka, kozmonautka, dvorné dámy a iné, pre školu netradičné, bytosti. Áno, pochopili ste správne, do masiek sa preobliekli aj učiteľky a učitelia. Deti sa veľmi bavili, keď namiesto triednej prišla myška Minie a po slovensky na nich prehovoril kozmonaut Neil Armstrong.

Popoludní prebiehal zábavný a kultúrny program. Najskôr všetkých rozhýbala Renáta Pirosová v rytme zumby. Bolo zábavné vidieť kovboja, draka, Wednesday a iné postavy ako spoločne tancujú. Mažoretky zo 4. A a 4. B triedy nám ukázali, že vedia šikovne točiť paličkami a pri tom krásne pochodovať. Tretiačka Hanna Bellová tancovala sama, ale potlesk zožala od celej školy. Lili Demcsáková, Fruzsina Paulová, Lili Számfirová a Viola Virágová zatancovali hip-hop ako profesionálne tanečnice.

V tanečnom čísle ďalej pokračovala spoločne 5. C trieda. Čerešničkou na torte bol tanec ôsmakov. Svoj program nazvali nostalgický retro tanec, lebo to bola zmes choreografií, ktoré tancovali na fašiangových programoch od prvej triedy.

Najviac sa deti tešili na diskotéku, ktorá sa začala o 16-tej hodine. Popri diskotéke prebiehali sprievodné programy. Renáta Pirosová vykúzlila deťom rôzne figúrky z balónov. Zuzana Rómerová, Ágnes Csicselyová a Dana Lukáčiková maľovali deťom na tvár ozdoby a masky podľa ich výberu.

Aby deti mali dostatok energie na tak náročný deň, o to sa postarala skupina rodičov, ktorá pripravila pre celú školu sendviče a čaj.

Deň plný zábavy sa skončil večer, keď si rodičia vyzdvihli svojich unavených futbalistov, princezné Elzy, jednorožcov a policajtov... Padali od únavy, ale oči im veselo žiarili a odchádzali s úsmevom na tvári.

Dovidenia o rok, vojaci, potápači, víla Zubnička, dáma na klavíri, mendelejevova tabuľka chemických prvkov, mucholapka...

Tešíme sa na vás na fašiangovej zábave na budúci rok v Slovenskej základnej škole v Sarvaši.

Mária Hrušková Molnárová

Foto: PK