V Šáre chcú škôlku prevziať Slováci

Uverejnené: piatok, 10. marec 2023, 05:48

Prednedávnom sa k nám do redakcie dostala informácia o pláne Sovenskej samosprávy v Dabaši-Šáre prevziať prevádzku materskej školy v mestskej časti Šára do svojej správy. Členovia slovenského voleného zboru už naštartovali proces prevzatia MŠ pod svoje krídla. Myšlienkou sa zaoberajú už niekoľko mesiacov, možno aj rokov, ale zo začiatku len nahlas premýšľali spoločne s primátorom mesta Zoltánom Kőszegim, ktorý má tiež slovenské korene.

Ako si priebeh prevzatia predstavuje slovenská samospráva, čo všetko musia dovtedy vykonať, na to sme sa opýtali predsedníčky grémia Evy Černákovej.

– Čo predchádzalo rozhodnutiu vykročiť touto cestou?

– Už roky sa zaoberáme myšlienkou posilnenia našej identity. My tu v našom okolí vidíme, že existencia a práca slovenskej samosprávy sú čoraz uznávanejšie. Nechcem sa v mene reprezentácie miestnych Slovákov vychvaľovať, ale chceme obstáť, dokázať, že sme oprávnene na svojom mieste. Vlastne už pred rokmi, keď v Šáre zasadal Spolok pripeštianskych Slovákov Dolina a vychválil prácu našich národnostných učiteliek v šárskej Materskej škole Dúha – členom Spolku sa páčilo, ako pracujú s deťmi počas národnostnej výchovy, v oblasti zachovávania tradícií – sme si uvedomili, že sa musíme vybrať touto cestou. Nazdávame sa, že je potrebné zomknúť sa v záujme posilnenia nášho národnostného bytia. Ak prevezmeme škôlku, budeme môcť intenzívnejšie nadviazať kontakt s mladou generáciou, viac ju pritiahnuť k sebe, prostredníctvom malých detí si pripútame mladých rodičov. Domnievame sa, že títo rodičia sú naklonení myšlienke posilnenia národnostného života, sú otvorení týmto snahám. V Šáre býva nielen pôvodné obyvateľstvo, mnohí sa sem prisťahovali odinakiaľ. Radi ich tu vidíme a oni sa zapájajú do nášho slovenského a krojovaného programu. Veľmi sa tešia, že ich deti sa naučia po slovensky. Odozva je pozitívna. V tejto mestskej časti máme dve základné školy, tak v Katolíckej ZŠ, ako aj ZŠ Františka Rákocziho II. vyučujú slovenčinu. Pracujú pekne a úspešne. V oboch materských školách, aj v cirkevnej, aj v národnostnej inštitúcii je súčasťou výchovného programu slovenský jazyk. Sme na to hrdí. Snažíme sa však citlivo pristupovať k procesu prevzatia inštitúcie do našej správy. Teraz sme začali komunikáciu s rodičmi a pedagógmi, na ktorých názory sme boli zvedaví. Nechceli by sme sa nikoho dotknúť, ani zbytočne vyvolávať rozruch. Chceme pristupovať k tejto práci citlivo. Vieme, že nás čaká veľa úloh, o ktorých, myslím, zatiaľ nemáme presnú predstavu, ale to už vidíme, že nám ľudia dôverujú a podporujú nás. Práve tak máme aj podporu mestskej samosprávy, s ktorou veľmi úzko a úspešne spolupracujeme. Aj my si veríme. Sme presvedčení, že dokážeme spravovať našu škôlku úspešne. Prevzatie plánujeme uskutočniť od 1. augusta, teda od budúceho školského roku. Kolektív samosprávy je dynamický, nadšený, angažovaný a zároveň aj kvalifikovaný. Preto vieme, že stihneme aj termíny, dokedy musíme predložiť svoje žiadosti.

Pedagogický zbor tvoria národnostné učiteľky

Rodičia sa vyjadrili pozitívne, podobne aj župná slovenská samospráva reagovala priaznivo. Vyjadrenie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) čakajú v krátkej dobe (VZ CSSM vyslovilo svoju podporu – pozn.). Hoci prevzatie materskej školy, ktorá v tejto mestskej časti zostala už len jediná v správe mesta, neiniciovalo jej vedenie, dôkladne prediskutovali možnosti a potreby so starostom i slovenskou samosprávou. V škôlke veria, že najmä z hľadiska finančnej perspektívy im bude lepšie, veď tridsať rokov pracujú s národnostným programom. Všetky učiteľky majú kvalifikáciu národnostného pedagóga, priebežne sa zúčastňujú doškoľovaní zvyšujúc si kvalifikáciu v národnostnom školstve a aj sa venujú výchove detí v tomto duchu. O tom sme sa aj my mohli prednedávnom presvedčiť, keď sa v šárskej škôlke konalo stretnutie slovenských národnostných pedagógov materských škôl z celého Maďarska.

– Ako sa pozerajú na možnosť prevzatia materskej školy slovenskou samosprávou pedagógovia inštitúcie? – opýtali sme sa riaditeľky MŠ v Dabaši-Šáre Eleny Mrázovej Černákovej.

– Vzhľadom na to, že v národnostnom programe pracujeme desaťročia, predpokladáme, že to napokon bude na osoh. Naša inštitúcia má tri skupiny detí, vo všetkých prebieha výučba slovenského jazyka. Naše skúsenosti nasvedčujú, že rodičia podporujú vyučovanie slovenského jazyka, kultúry a tradícií. Ak zostane všetko tak ako doposiaľ, nebudú musieť nastať personálne zmeny, aj podmienky budú podobné ako sú v súčasnosti, tak bude zmena správcu pre celú inštitúciu priaznivá. Musím konštatovať, že naša škôlka je obľúbená. Na 75 miest máme 83 škôlkarov. Pritom som veľa rodičov musela odmietnuť. Vďaka novému majiteľovi by sme chceli rozšíriť svoje kapacity o ďalšiu skupinu. Nová zakladacia listina by mohla obsahovať toto rozšírenie, veď aj z iných mestských častí by si k nám chceli rodičia zapísať svoje deti. Nech by deti pokračovali v ktorejkoľvek zo škôl v našej mestskej časti, budú sa učiť slovenčinu. Preto sa tešia, že už tu sa zoznamujú s jazykom a slovenskou kultúrou.

– Ste pripravení v záujme spoločného úspechu plniť aj úlohy naviac?

– Pravdaže. Vieme na seba prevziať aj úlohy bázovej inštitúcie. Žiaľ, náš pedagogický kolektív nie je najmladší. Zatiaľ sme v poriadku. Budeme sa však musieť sústrediť na vychovávanie následníkov. Máme vyhliadnutých niekoľko mladých dievčat, ktoré u nás vykonávali verejnoprospešnú službu. Už poznáme dve, ktoré si počas povinností na strednej škole vybrali našu inštitúciu a po maturite sa prihlásili na vysokú školu pedagogickú, odbor pedagóg pre materské školy. Máme vyhliadnuté dve mladé už kvalifikované kolegyne, ktoré sú zatiaľ v inej inštitúcii, ale chceli by prísť k nám. Musím povedať, že náš kolektív je súdržný, stabilný, ochotný spolupracovať, aj keď kolegyne nemusia, aj vtedy sa zapoja do spoločných činností. Minulú sobotu sme napríklad na žiadosť nášho starostu s deťmi pripravili folklórny program pre pracovníkov slovenskej firmy STAVMAT, sídliacej v tunajšom priemyselnom parku. Prišli aj tie kolegyne, ktoré v podstate nemali robotu, lebo nevystupovali deti z ich skupiny. Urobili sme vynikajúci dojem, napokon nás prišiel do škôlky pozrieť aj riaditeľ spoločnosti. Ocenil naše zachovávanie slovenských tradícií a priniesol deťom slovenské čokolády.

Erika Trenková

Foto: Ágnes Farkasová, Marianna Gogoláková