Deň otvorených dverí v sarvašskej škole

Uverejnené: sobota, 08. apríl 2023, 05:37

Dňa 21. marca sa v sarvašskej slovenskej škole už tradične otvorili dvere rodičom budúcich prvákov. Učitelia boli pripravení uvítať hostí s otvorenou náručou, a aj žiaci boli z tohto dňa nadšení. Ukázali, akí sú šikovní, ako sa vedia disciplinovane a zodpovedne správať.

Na veľkú radosť organizátorov bol aj tento rok o školu veľký záujem. Tí, ktorí ich navštívili, sa mohli zúčastniť rôznych vyučovacích hodín, spoznať učiteľov a získať ucelený obraz o vyučovaní a výchovno-vzdelávacej práci, ktorá na škole prebieha. Učitelia sa snažili zodpovedať všetky otázky, ktoré návštevníci kládli a pyšne im ukázali modernú a krásnu budovu. Do pripraveného rozvrhu na deň otvorených dverí boli, okrem hlavných predmetov, zaradené aj hodiny slovenčiny a angličtiny. Budúci prváci sa mohli zoznámiť s učiteľkami a nahliadnuť do neznáma – priebehu vyučovacej hodiny – a vyskúšať si, aké to bude sedieť v triede a byť žiakom. Žiaci nižších ročníkov vítali hostí s rozžiarenými očami a plní napätia. Boli mimoriadne aktívni a preukázali veľké nadšenie a vedomosti zo všetkého, čo sa za uplynulé mesiace učili. Tety učiteľky Eva Jansíková Herková a Melinda Árvaiová Kissová spoločne cvičili a rozvíjali u detí myslenie. K veľkej radosti prispelo, že tí najlepší v matematickej súťaži dostali na hlavu korunu kráľa čísiel, a týchu a tých, ktorí riešili hádanky, odmenili červeným bodom. Druháci boli na prvý pohľad z množstva hostí trochu zaskočení, no čoskoro sa uvoľnili, a potom už mohla práca rýchlo pokračovať v obvyklej priateľskej a pokojnej atmosfére. Do priebehu vyučovania bolo možné zapojiť aj deti z materskej školy prostredníctvom bábkových hier alebo hádaniek vhodných pre ich vekovú kategóriu. Tie postupne po jednom úspešne vyriešili. Na záver vyučovania dostali od spolužiakov malý darček, ako odmenu za úspešnú prácu.

Počas prestávok sa učiteľky Eva Szklenárová Tóthová a Agneša Száva-Kovácsová zoznámili s deťmi a ich rodičmi a predstavili sa ako budúce učiteľky prvej triedy. V treťom ročníku sa prezenčné hodiny vyznačovali pokojnou atmosférou a obvyklou dobrou náladou. Na hodine maďarského jazyka Csilly Sindelovej si deti hravými úlohami prehĺbili doterajšie vedomosti. Potom nasledovala hodina slovenčiny tety Dany Lukáčikovej. Slovenské hodiny sú charakteristickou črtou sarvašskej školy, keďže jedným zo základných cieľov je pestovať, uchovávať a odovzdávať jazyk a kultúru slovenskej národnosti, ktorá žije v Sarvaši. Vo štvrtom ročníku mohli hostia vidieť množstvo tvorivých zamestnaní. „Velkáči“ už hravo a s prehľadom vedeli vyriešiť zaujímavé logické úlohy spoločne, ako naozajstný tím. Na hodinách angličtiny tety Tünde Hegedűsovej dokázali, že ani tento jazyk pre nich nie je prekážkou. Záujemcovia mali možnosť navštíviť ktorúkoľvek triedu a v každej si mohli vyskúšať interaktívne tabule, ktoré sa aj v tento deň medzi deťmi tešili veľkej obľube. Na záver môžeme konštatovať, že sa deti aj dospelí návštevníci dobre zabavili. Na vlastné oči videli radosť z učenia zo strany učiteľov i žiakov. Viacerí rodičia vyjadrili spokojnosť, že sa veľmi veľa dozvedeli o úspešnej práci a metodike školy a dostali odpovede na všetky položené otázky. „Triedy boli mimoriadne pestré, učitelia sa ukázali ako milí a trpezliví, školu vnímam ako maximálne zameranú na dieťa a podľa toho sa budeme rozhodovať,“ povedali viaceré mamičky.

(PK)

Foto: (a)