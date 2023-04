Národnostný športový víkend v Pätikostolí

Uverejnené: sobota, 08. apríl 2023, 05:38

Predposledný marcový víkend sa uskutočnilo II. národnostné športové stretnutie v Pätikostolí (Pécs). My, študenti Čabianskeho slovenského gymnázia, sme cestovali na miesto činu spolu s rumunskými gymnazistami z Gyuly, a už počas cesty sme sa zoznámili. Podujatie, ktoré inicioval predseda Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku Bence Szeljak, organizovala Chorvátska samospráva v Pätikostolí, s finančnou podporou maďarskej vlády.

Štátny tajomník Úradu predsedu vlády zodpovedný za cirkevné a národnostné vzťahy Miklós Soltész na otvorení povedal, že by privítal, keby sa z tohto podujatia stala tradícia. „To by totiž dokázalo, že národy a národnosti môžu žiť spolu v mieri, láske a priateľstve,“ povedal.

Na podujatí sa zúčastnili predstavitelia piatich národností: Slováci, Nemci, Srbi, Rumuni a Chorváti. Prišli z ôsmich národnostných gymnázií, z ktorých boli dve slovenské, jedno rumunské, jedno srbské, jedno chorvátske a tri nemecké. Každá škola mohla zostaviť dievčenský a chlapčenský tím. Dievčatá si zmerali sily vo volejbale a chlapci vo futbale.

Účastníci stretnutia boli ubytovaní v internáte. Toto podujatie bolo jedným z mnohých, kde sa národnostná mládež má možnosť lepšie spoznať. Mohli sme spolu nadviazať nové priateľstvá, ale aj stretnúť starých kamarátov.

Slávnostné otvorenie bolo v piatok 24. marca. Štátny tajomník Miklós Soltész vystúpil s príhovorom a predstavil účastníkov. Krátko na to pricestovali pracovníci ministerstva na zápas proti tímu gymnazistov. Tento zápas vyhral výber študentov, v ktorom boli po dvoch z každej školy. Čabianske slovenské gymnázium reprezentovali Bálint Bobvos, študent 12. ročníka a Dominik Kun, študent 11. ročníka. Slovenské gymnázium v Budapešti zastupovali Martin Kopó a Adam Tungli. Dominik Kun dal v zápase proti pracovníkom ministerstva dva góly. Potom bol zoznamovací večer, kde sa každá škola mala v piatich minútach predstaviť a k tomu pridať aj menšie vystúpenie. Večer sa študenti slovenských gymnázií v internáte, tak ako v minulom roku, spoločne zabávali, ale nie dlho, veď nás čakal ťažký deň.

Sobota sa začala športom. V oboch disciplínach sa zúčastnilo osem družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. V rámci skupín hral každý s každým a postúpili dve najlepšie mužstvá. V našej skupine bolo nemecké gymnázium z Verešváru (Pilisvörösvár), srbské gymnázium z Budapešti a čabianske a budapeštianske slovenské gymnázium. V skupine sme (Čabänia) získali 4. miesto, nepodarilo sa nám poraziť slovenskú školu v Budapešti, víťazili nad nami na 8:2. Dievčatá z Békešskej Čaby boli šieste, pretože nedokázali poraziť rumunskú školu. Slovenské študentky z Budapešti skončili na 8. mieste. Bola to veľká skúsenosť. Prvé miesto vybojovali futbalisti z Verešváru, ktorí porazili študentov srbského gymnázia v Budapešti a najlepšie boli volejbalistky srbského gymnázia, ktoré zvíťazili nad Nemkami z Verešváru. Potom sme išli na večeru.

V sobotu večer zorganizovali pre nás diskotéku. Bolo to naozaj dobré, ale nebol to môj žáner, a tak sme sa s pár kamarátmi išli do inej miestnosti porozprávať. V nedeľu po výdatných raňajkách všetci odišli domov. Na konci podujatia sa rozhodlo o tom, že o rok sa podujatie uskutoční v Gyule.

Oliver Patay

študent 11. ročníka gymnázia

Foto: autor