Zápis do základných škôl

Uverejnené: piatok, 14. apríl 2023, 06:02

Hoci školský rok 2023/2024 sa začne prvého septembra, zápis do národnostných škôl sa v zmysle zákona uskutoční 20. a 21. apríla 2023. Rodičia môžu svoje školopovinné ratolesti zapísať do prvej triedy do piatich slovenských národnostných škôl, ktoré prevádzkuje Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM), alebo do 30 národnostných škôl, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet, respektíve je súčasťou vyučovacieho procesu aj hodina slovenskej vzdelanosti.

Prečo sa oplatí zapísať dieťa do národnostnej školy? Na to sme sa opýtali odborných školských referentiek CSSM, Márie Matejdesovej a Eriky Lázárovej.

M. Matejdesová poukázala na výhody nasledovne: „V našich školách, myslím tým inštitúcie CSSM, sa žiaci učia vo veľmi zvýhodnených podmienkach. Triedy sú málopočetné, preto sa môžu vynikajúco naučiť všetky predmety, pritom aj slovenčinu. Samozrejme, vyučovací program sa zhoduje s ostatnými školami v Maďarsku, výhodou však je, že naše školy sú najslovenskejšie. Viacero predmetov sa vyučuje v slovenčine. Deti tak získavajú hlbšie jazykové poznatky a zbehlosť v používaní jazyka na širokej platforme. Tiež sa oboznamujú so slovenskými zvykmi, folklórom, tancami, majú kontakty so Slovenskom, získavajú priateľov z materskej krajiny, veď sa zúčastňujú zájazdov, táborov, pobytov.“

Na otázku Prečo sa učiť slovenčinu? Prečo zapísať svoje dieťa do slovenskej národnostnej školy? sa odborná školská referentka pre národnostné školstvo CSSM Erika Lázárová zamyslela nasledovne:

„Myslím si, že v tomto zrýchlenom svete, kde ľahko strácame tie najvzácnejšie hodnoty života, ako sú jazyk, kultúra, zvyky svojej rodiny a prostredia, má rozhodnutie rodiča ešte väčšiu váhu. Treba sa rozhodnúť, čo poskytneme svojim ratolestiam: možnosť osvojiť si jazyk a oboznámiť sa s kultúrou svojich predkov, alebo nové moderné hračky, cudzie kultúry, jazyky. Ozajstnú sebaistotu, sebavedomie pre život deti nadobudnú v tom jazykovom a kultúrnom prostredí, kde im hodnoty sprostredkúvajú uvedomelí národnostní pedagógovia. Roky s radosťou čítam práce žiakov, ktorí sa zapájajú do Programu pre nadaných alebo do súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Sú to vďaka našim pedagógom vyznania o hodnotách, medzi nimi sú dávne piesne, historky, zvyky, spomienky na život predkov. Tieto hodnoty si deti uvedomujú a spoznávajú ich práve v národnostných školách.“

Pozvánka do národnostnej školy v Čemeri

Napríklad na stránke čemerskej slovenskej samosprávy na sociálnej sieti sa mohli rodičia budúcich prváčikov dočítať o prednostiach možnosti učiť sa v slovenskej národnostnej škole práve v Čemeri. Nemuseli počkať na deň otvorených dverí, ktorý sa mimochodom konal 13. marca. Nielenže môžu v ktorýkoľvek deň navštíviť družinové zamestnania, spoznať sa s budúcimi spolužiakmi, zoznámiť sa s pedagógmi, ale zistia, že do školy neďaleko Budapešti môžu hoci aj denno-denne dochádzať z okolitých dedín a mestečiek, kde bývajú Slováci, respektíve rodiny so slovenskými koreňmi. Na pozvánke do školy sa okrem toho mohli rodičia, starí rodičia, alebo iní záujemcovia, dočítať o siedmych závažných dôvodoch, prečo sa učiť v čemerskej národnostnej škole. Snáď najväčšou výhodou je, že tradície sú v Čemeri dosiaľ veľmi živé. Stretnete sa tam s nimi vo všedný deň. Vôbec nie je nezvyčajné vidieť na ulici tetku v krásnom, dôkladne udržiavanom čemerskom kroji. Deti sa týždenne 5 hodín venujú slovenskému jazyku a jednu slovenskej vzdelanosti. Jazykové vedomosti zo slovenčiny sú ohromnou prednosťou na trhu práce. Spoločné programy v Dome slovenských tradícií utužujú identitu, súdržnosť kolektívu. Komu sa páči folklórny tanec a spev, môže sa stať členom Folklórneho spolku Furmička, ktorý zastupoval Slovákov z Maďarska vo veľkolepej folklórnej show RTVS v Bratislave Zem spieva, a v ktorom sa deti cítia úžasne dobre. Prečo nie, veď môžu tancovať hoci aj tance „dospelákov“. Nie je to prekvapujúce, veď kto by sa necítil dobre vo „veľkej rodine“, kde sú členovia na seba milí, podporujú sa navzájom, spolu pripravujú sviatky, spoločne šijú kroje, pečú medovníky, robia hurky a klobásy, zavárajú lečo a varia vynikajúci slivkový lekvár.

Erika Trenková

Foto: archív, facebook