V Budapešti odovzdali ceny Pedagóg roka

Dňa 20. apríla sa v knižnici budapeštianskej slovenskej školy uskutočnilo odovzdávanie vyznamenaní Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Pedagóg roka. Tento rok sa držiteľkami tohto morálneho ocenenia stali: učiteľka materskej školy v Tardoši Elena Sándorová a učiteľka základnej školy v Kestúci Marta Kormošová Gáborová. Ocenenia odovzdali predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková a predseda Výchovno-vzdelávacieho výboru CSSM Michal Lászik.

Deň slovenských pedagógov v Maďarsku

Odovzdávaniu cien predchádzal krátky kultúrny program. V prednese Panny Klányiovej si prítomní vypočuli báseň Valérie Bőhmovej s názvom Učiteľom. Emma Kosárová a Žofia Kölcseiová zaspievali Kerestúrske piesne. Samuel Szép zarecitoval báseň Jána Kostru Dobré slovo.

Po kultúrnom programe predsedníčka CSSM A. Hollerová Račková pozdravila prítomných. Vo svojom príhovore vyjadrila radosť z opätovného stretnutia pri príležitosti Dňa slovenských pedagógov. Pripomenula, že tento deň ustanovilo Valné zhromaždenie CSSM na deň narodenia Samuela Tešedíka. Ako povedala: „Tento deň si každý rok pripomíname trošku inak. Vlani to bolo pri príležitosti okrúhleho výročia narodenia S. Tešedíka. V Sarvaši sme usporiadali pri tej príležitosti minikonferenciu. V tomto roku sa nám zhodou okolností oslavu podarilo zorganizovať tak, že nadväzuje na celoštátnu súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov základných škôl.” Dodala ešte, že si treba uvedomiť, akú zásluhu a úlohu majú naši pedagógovia na príprave svojich žiakov na tieto súťaže. Poďakovala aj za prácu, ktorú každý jeden z nich vykonal, lebo za každým úspechom je veľa systematickej a obetavej práce.

M. Lászik vo svojom príhovore poukázal na to, že učitelia v záujme pretrvania našej slovenskej národnosti s trpezlivou láskou vedú svojich zverencov – žiakov – k objavovaniu, hľadaniu, osvojovaniu si hodnôt našej národnosti, jej jazyka, múdrosti a dobra. Častokrát sa pritom ocitnú v pozícii empatického psychológa, či starostlivého rodiča. Zdôraznil, že učitelia v duchu nikdy nestarnú, zostávajú večne mladí. Na základe života a diela S. Tešedíka, M. Lászik poukázal na to, že Tešedíkove myšlienky a zásady, jeho modelová škola tiež nestarne ako ani naši pedagógovia.

Po priateľských slovách predseda Výchovno-vzdelávacieho výboru CSSM prečítal laudácie.

Ocenené pedagogičky

V kategórii učiteliek pôsobiacich na školách ocenenie dostala tento rok M. Kormošová Gáborová. Bola učiteľkou slovenskej národnosti na Základnej škole Józsefa Kincsesa v Kestúci. V tejto inštitúcii pôsobila od augusta 1982 až do roku 2022, kedy odišla do dôchodku. Popri dôchodku dodnes vyučuje slovenský jazyk a literatúru. Počas svojho pedagogického pôsobenia naučila veľa žiakov čítať, písať, počítať a slovenský jazyk. Bola veľmi dobre odborne pripravená, stále hľadala nové metódy a neustále zdokonaľovala svoje vedomosti. O jej úspešnej pedagogickej činnosti svedčí aj to, že mnohé z detí, ktoré učila, získali umiestnenia na miestnych a regionálnych súťažiach. M. Kormošová Gáborová je pracovitá a svedomitá učiteľka, ktorá sa neustále snažila, aby všetci jej žiaci bez výnimky dosahovali, čo najlepšie výsledky. Veľa svojho voľného času venovala mimoškolským aktivitám svojich tried. Dlhé roky učila slovenský ľudový tanec, s ktorým žiaci úspešne vystupovali v obecných, aj celoštátnych programoch.

E. Sándorová dostala ocenenie v kategórii učiteliek pre materské školy. Desaťročia pôsobí ako učiteľka v materskej škole v Tardoši. Pracuje tam od júla 1984, keď získala diplom. Vďaka jej ľahko naučiteľným a aplikovateľným metódam deti majú rady jej aktivity a tešia sa na ne. Pracuje v zmiešanej skupine s deťmi od 2,5 roka do 7 rokov. Ku každému zo svojich zverencov sa snaží pristupovať individuálne. Svoj slovenský rozvrh prispôsobuje ročnému plánu skupín. Tematicky zohľadňuje spoločenské aj kalendárne sviatky. Podľa tém zostavuje básne, piesne a ľudové hry. Pred všetkými podujatiami a vystúpeniami materskej školy práve Elena Sándorová nacvičí s deťmi prednes básní, riekaniek a piesní v slovenčine. V súčasnosti je jedinou učiteľkou slovenskej národnosti v tardošskej škôlke. Je obetavou a vernou predstaviteľkou slovenskej národnosti. V jej skupine sa deti denne zoznamujú s novými slovenskými výrazmi, pesničkami, básničkami, ale ani ďalšie skupiny nezostávajú pozadu. Každý týždeň prichádza s komplexnými aktivitami pre ostatné dve skupiny. Svoje vedomosti a skúsenosti odovzdáva ďalším dvom kolegyniam, ktoré, hoci nie sú slovenskej národnosti, sa špecializujú na národnostný program.

Po prečítaní laudácií odovzdali M. Lászik a A. Hollerová Račková oceneným učiteľkám maľovanú vázu Moniky Berényiovej Lamiovej a diplom. Zablahoželal im aj parlamentný hovorca Anton Paulik a referent Ministerstva vnútra pre národnostné školstvo Štefan Kraslán.

