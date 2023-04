Slovenský týždeň v sarvašskej slovenskej škole

Uverejnené: sobota, 29. apríl 2023, 05:32

Týždeň slovenského jazyka v našej škole má už desaťročnú tradíciu. Vtedy u našich žiakov ešte viac posilňujeme pocit národnostnej identity. Na plánovaní a realizácii programov sa podieľali členovia slovenskej predmetovej komisie. Naši žiaci akciu s napätím očakávali, veď naposledy sme mali možnosť takýchto mimoškolských aktivít a programov pred pandémiou.

Slovensko oslavuje v tomto roku 30. výročie samostatnosti, a tak sme týždeň začali vyskúšaním únikovej izby na tému „Slovensko 30“. Okrem znalosti slovenského jazyka, literatúry a folklóru, žiaci preukázali aj dobré pozorovacie schopnosti a šikovnú myseľ, aby sa „vyslobodili”. Všetky úlohy, hlavolamy a podklady dostali v slovenskom jazyku. Nič tak nedokazuje získané vedomosti lepšie ako skutočnosť, že každý tím sa dostal z miestnosti včas von, s pomocou malej nápovedy. V nasledujúci deň mohli naši žiaci ukázať svoj talent rovesníkom a pedagógom na popoludňajšom hľadaní talentov „Hviezdy slovenského neba“. O obľúbenosti podujatia svedčí aj to, že vzniklo množstvo triednych tanečných a speváckych predstavení. Tí odvážnejší zarecitovali básne slovenských autorov. Citaristi sa ukázali v párových produkciách, kde ich hru na citare sprevádzal aj spev. Medzi účinkujúcimi bol samozrejme aj náš spevácky zbor Jelenček, ktorý svoj talent predviedol už na rôznych mestských podujatiach. Akcia bola predvýberová: tu sa rozhodlo, kto bude školu reprezentovať v regionálnom kole súťaže ZSM „Spievanky a veršovačky“.

V knižnici sa konala dvojkolová čitateľská súťaž – Vydarená rybačka – pre 3-4. ročník. Aby sme rozvíjali lásku k čítaniu a čítanie s porozumením, vybrali sme knihu, ktorá si žiakov rýchlo získala. Zostavili sme súbor úloh blízkych deťom, ktoré ich prežívali ako hru. 30 žiakov súťažilo v prvom kole v 6 tímoch, ďalej postúpili 3 skupiny. Úlohy druhého kola už boli na zamyslenie. Súťažiaci ich úspešne vyriešili: prvá bola 4.b, a rovnaký počet bodov dosiahli družstvá 3.a a 3.b. Ako darček vyhrali zážitok: možnosť rybolovu na mŕtvom ramene rieky Kereš od Výskumného centra rybolovu – MATE v Bika-zugu. Malí aj veľkí zo školy dupali, tlieskali vpravo, tlieskali vľavo potom, čo sa dvaja inštruktori tanečného súboru Tešedík Böbe Bakrová a Bence Móricz postavili do stredu auly školy. Ich pomocníci, žiaci našej školy, ktorí chodia na tanec do súboru S. Tešedíka, so širokými úsmevmi s radosťou pozývali svojich rovesníkov do malého i veľkého kruhu. V aule si všetci žiaci prvého až ôsmeho ročníka zatancovali v rytme ľudovej hudby. Folklórne popoludnie bolo záverom Slovenského týždňa a ukončilo 5 pestrých a živých tematických dní vo vynikajúcej atmosfére. Táto hudobno-tanečná kolektívna skúsenosť rozvíjala sociálne cítenie a zručnosti našich žiakov, ich zmysel pre rytmus, zlepšila ich držanie tela, vyjadrila radosť zo života a dala im obrovský priestor na sebavyjadrenie. Popularitu týždňa najpresnejšie vyjadruje otázka, ktorá sa na záver často ozývala: „Kedy bude ďalší Slovenský týždeň?“

(pk)

Foto: autor