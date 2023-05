Súdržná trieda sa vybrala do Života

Uverejnené: piatok, 19. máj 2023, 09:04

Jedenásť študentov dvanásteho ročníka Slovenského gymnázia v Békešskej Čabe sa 5. mája rozlúčilo so svojou alma mater.

Ich triednou učiteľkou bola Csilla Albertiová. Bola to už tretia trieda, ktorú vyprevádzala do života. Podľa jej slov tvorili študenti veľmi dobré a súdržné spoločenstvo a to napriek tomu, že Covid-19 tvrdo zasiahol a mal veľmi veľký vplyv na ich štúdium.

Ako vždy, aj tohtoročnú rozlúčkovú slávnosť organizovali študenti 11. triedy. Najprv sme si vypočuli slovenskú aj maďarskú hymnu, potom Edina Csajbóková zarecitovala niekoľko básní, ktoré vybrala slovenčinárka Zuzana Benková. Po rozlúčkovom príhovore žiačky 11. ročníka Katy Chrappánovej odovzdali ceny za vynikajúce študijné výsledky. Tento rok ich dostali traja z dvanástky: Marcell Gergő, Kata Szabadiová a Hanna Kolyszová. So svojimi učiteľmi, spolužiakmi, ale aj samotnou školou sa v mene končiaceho ročníka rozlúčili M. Gergő a H. Kolyszová. Po nich sa ujala slova triedna učiteľka Cs. Albertiová: „Prajem vám, aby sa vám splnili všetky vaše sny a túžby. Aby priateľstvá, ktoré sa v tejto triede zrodili, vydržali ešte dlho. Zachovajte si svoju individualitu, nestarajte sa o zlomyseľné komentáre iných, vytrvalo choďte svojou cestou. Pokúste sa urobiť svet lepším miestom, pomáhajte tým, ktorí to potrebujú. Kráčajte s otvorenými očami, všímajte si dobré veci, aj keď sú malé, nesústreďte sa na zlé. Buďte dobrí, na ostatnom nezáleží!“

Aj riaditeľka inštitúcie Edita Pečeňová sa s absolventmi podelila o niekoľko myšlienok: „Viacerí z vás žijete v tejto inštitúcii už od materskej školy, čiže ste tu strávili 15 rokov. Niektorým bola naša škola domovom 12 rokov a niekto tu strávil iba 4 roky. Uplynul dlhý čas a my sme videli, ako rastiete, ako spoznávate všetko, čo je okolo vás. Viete, v ktorej triede je ktorá stolička najpohodlnejšia, na ktorej tabuli sa najlepšie kĺže krieda, ktorým kľúčom sa otvárajú ktoré dvere, či kde si sadnúť, keď chcete nebodaj odpisovať.“ Kata Szabadiová, Liza Susánszka, Vivien Kovácsová, Laura Kira Kokavczová, Hanna Sára Kolyszová, Marcell Gergő, Gábor Püski, Róbert Kása, Bercel Hegedűs, Bálint Bobvos a Levente Horvát tvorili veľmi spoločenskú a priateľskú triedu. Počas posledných troch rokov sa ťažko rozoznala súčasná 12. od 11. triedy, lebo sme boli skoro stále spolu. Napriek tomu, že iba jeden z nich sa chystá študovať slovenčinu na vysokej škole, všetci robili vyššie maturitné skúšky z tohto predmetu, dokonca doobeda pred rozlúčkovou slávnosťou. Je to veľmi dobrý kolektív, v ktorom sa môžu jeden na druhého spoľahnúť. Nuž, ja im prajem veľa šťastia do Života s veľkým „Ž“, ale ešte predtým k maturitným skúškam a o rok prídeme na rad my.

Oliver Patay

študent 11. ročníka

Foto: Barnabás Gyöngyi