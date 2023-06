Voda, voda, voda, alebo Medardove kvapky

Uverejnené: sobota, 17. jún 2023, 05:58

Ako sa hovorí: „Májové blato – pre hospodára zlato.” Toto si mysleli aj žiaci 4. ročníka našej školy, ktorí v rámci dvojtýždňového projektu spracovali témy: ochrana životného prostredia, počasie a voda. V arboréte sa dozvedeli veľa o počasí, ako sa pozoruje, a čím sa meria.

Počas prechádzky po brehu Kereša skúmali živý svet. Vybrali sa aj na cyklistickú poznávaciu cestu do čističky odpadových vôd. Mali možnosť vodu ochutnať, vypočuli si prednášku, čítali, súťažili, a potom uvažovali o všetkých druhoch tejto najdrahšej tekutiny. Kto bol šikovný, na hodinách pozbieral „kvapky vody” a tie mohol zameniť na záverečnom podujatí projektu za užitočné drobné školské potreby. Žiaci racionálne polievali školskú zeleninovú záhradku, a potom v kuchyni upiekli „vízenkőtt”. Na záver boli účastníci projektu pozvaní do HAKI (Výskumného ústavu rybolovu), kde si vypočuli pravidlá chytania rýb, a mohli voľným okom skúmať sotva viditeľné vodné živé bytosti. Nakoniec chytili zlatú rybku... Nasledoval totiž športový rybolov za pomoci rodičov, a keď sa im podarilo rybu chytiť, mohli mať tri priania... a rybu pustili späť do životodarnej vody. A čo sa žiaci pýtali na záver? „Kedy sa začína ďalší projekt?”

(PK)

Foto: autor