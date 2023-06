Stretnutie slovenských stredoškolákov v Békešskej Čabe

Uverejnené: piatok, 23. jún 2023, 05:21

Dňa 8. júna sa v našej škole uskutočnilo prvé stretnutie slovenských gymnazistov z Rumunska a Maďarska. Zo Slovenského lýcea v Nadlaku prišlo 8 žiakov a 3 učitelia. Stredoškoláci nadlackého lýcea mali od 14 do 18 rokov. Podujatie zorganizovala Študentská samospráva Slovenskej školy v Békešskej Čabe.

Našich gymnazistov zastupovalo na stretnutí 10 študentov. Program sa začal o deviatej príchodom hostí, príhovorom riaditeľky Edity Pečeňovej a rozdelením do troch tímov. Dôvtipne to urobila učiteľka Zuzana Benková, takže tímy boli zmiešané zo žiakov obidvoch stredných škôl. Úplne prvou úlohou bolo upraviť ingrediencie potrebné na varenie obeda, teda na zemiakový paprikáš. Bolo potrebné ošúpať cibuľu, klobásu nakrájať na dvojcentimetrové kolieska a očistiť zemiaky. Družstvo, ktoré bolo najrýchlejšie a pracovalo najkvalitnejšie, získalo 3 body, druhé 2 a tretie 1. Potom sme išli na školské športové ihrisko. Tam sme plnili rôzne zaujímavé úlohy, ako nosenie vody lyžičkou, hod na kôš, slalom s loptou a streľbu na malú bránku. Boli aj nešportové úlohy, hrali sme activity alebo hluchého poštára, kde je úlohou súťažiacich pošepkať si do ucha vetu, a potom ju posledný má povedať čo najpresnejšie. Bola to dobrá zábava. Zaujímavá bola aj edukačná úloha, pomenovať časti ľudového kroja a správne ich vrátiť na vešiak. Tím, ktorému sa to podarilo najpresnejšie a najrýchlejšie, získal najviac bodov. Mali sme veľké šťastie na krásne slnečné počasie, nepršalo ako deň predtým a deň potom. Úlohy zostavené študentskou samosprávou sa všetkým veľmi páčili. Boli sme v zmiešaných tímoch, aby sme sa navzájom spoznali, mali sme možnosť to urobiť počas súťaží i po nich. Rozprávali sme sa o bežných veciach, ale aj o školských systémoch v našich krajinách, o ktorých sme sa dozvedeli, že sú veľmi odlišné. Najzaujímavejšie je, že hodnotenie známkami je v Rumunsku od 1 do 10 a medzi škôlkou a školou je pre každého povinný nultý ročník. Na svojej škole sa od 5. ročníka považujú za stredoškolákov a ich učitelia sa nazývajú profesori. Hneď ako bol hotový obed, ktorý pripravili učitelia Ákos Tarkó a Zsolt Lipták v spolupráci s kuchárkami zo školskej jedálne, každý tím si pripravil stôl, za čo tiež dostal body.

Po obede sme našim hosťom ukázali mesto. Prehliadku sme začali pri veľkom evanjelickom chráme. Predseda slovenskej samosprávy Ondrej Kiszely nám prezradil najdôležitejšie informácie a zaujímavosti o tomto kostole, v ktorom sa dodnes konajú slovenské bohoslužby. Potom sme išli do oblastného domu, kde nám Ondriš všetko ukázal a porozprával, ako bývali Slováci v Békešskej Čabe, na čo im slúžili a ako si zdobili veci. Bolo veľmi zaujímavé vidieť toľko histórie na jednom mieste. Keď sme tam skončili, vrátili sme sa späť do školy a ukončili naše súťaženie vedomostným testom týkajúcim sa školy a mesta s pomocou nášho školského cestovného pasu. Každý tím ho absolvoval spoločne. Prišiel čas aj na zmrzlinu v Adrii, čo je chorvátska zmrzlináreň v Čabe. Od majiteľa za pultom sme si mohli vypýtať zmrzlinu, alebo čo sme chceli, po slovensky. Keď si všetci kúpili, čo chceli, čakalo nás v škole vyhlásenie výsledkov súťaže. Každý súťažiaci dostal darčekový balíček. Dojedli sme koláčiky napečené združením rodičov našej školy a pani riaditeľkou a hostia odišli domov. Sľúbili sme si, že sa o rok opäť stretneme.

Oliver Patay,

žiak 11. ročníka

Foto: Panna Halászová, Ján Pitoňák