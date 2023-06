Deň detí v Békešskej Čabe

Uverejnené: sobota, 24. jún 2023, 05:25

Mamičky našich detí ho začali nákupom: 9 kg múky, 9 l mlieka, 8 l perlivej minerálky, 30 vajec, 1 kg cukru, 1 l oleja..., soľ nekupovali, tých pár štipiek sa ľahko nájde, a mohli hneď zrána začať piecť. Palacinky čoskoro začali rozvoniavať po školskom dvore a ušlo sa každému, veď ich upiekli vyše 600.

Aj keď deň detskej radosti v tomto roku na Slovenské gymnázium, základnú školu, materskú školu a žiacky domov v Békešskej Čabe dorazil trochu neskôr, až v pondelok 12. júna, bol o to veselší. Veď známky za celoročnú prácu už boli uzavreté, učebnice odovzdané a pred deťmi dva dni školských výletov. Nadácia rodičov školy prispela na jedinečný zážitok v Planetáriu, ktoré vyrástlo v telocvični školy. Na školskom dvore sa objavili tvorivé dielne plné hier, poznávania i súťaženia, na ihrisku hasičská technika a poobede všetkými obľúbená súťaž Ukáž, čo vieš. Uvoľnenie po predchádzajúcich možno i trochu stresových dňoch dobre padlo každému. Celé predpoludnie sa teda deti hrali, súťažili a medzitým si pochutnávali na sladučkých palacinkách. Niektoré, najmä tie mladšie, využili služby práve vzniknuvšej vizážistky tety Moniky (učiteľka Monika Gyöngyiová) a nechali si skrášliť tvár a zmeniť sa na svoje obľúbené zvieratko alebo postavu z animovanej rozprávky. Poobede sa každý snažil zaujať čo najlepšie miesto v koncertnej sále, teda v školskej jedálni, a veľká prezentácia s názvom Ukáž, čo vieš sa mohla začať. Spievalo a recitovalo sa po slovensky, odznelo najmä to, s čím deti súťažili na Spievankách a veršovačkách v Slovenskom Komlóši a niektoré i v Dabaši, ale nielen to. Nechýbali vtipy, tanec, hra na hudobných nástrojoch a recitácia maďarských textov. Ocenení boli všetci vystupujúci nielen búrlivým potleskom, ale i vecnými odmenami.

Deň detí mal veľký úspech a celé spoločenstvo školy sa v dobrej nálade začalo chystať na slávnostné ukončenie školského roka a zaslúžený prázdninový oddych.

Ján Pitoňák

Foto: autor