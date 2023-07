Dočkali sa

Uverejnené: sobota, 01. júl 2023, 05:05

Tri, dva, jeden, prázdniny! Týmto odpočítavaním a obrovským hurá na konci slávnostného prejavu riaditeľky Edity Pečeňovej uzavrelo spoločenstvo Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a žiackeho domova v Békešskej Čabe 16. júna tento školský rok. Slávnosti sa zúčastnili aj predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková, honorárny riaditeľ školy Ján Chlebnický, predseda Slovenskej samosprávy v Békešskej Čabe Ondrej Kiszely a konateľka Čabianskej organizácie Slovákov Hajnalka Krajčovičová.

Riaditeľka inštitúcie pozdravila žiakov, rodičov a milých hostí a v mene pedagogického zboru sa rozlúčila so žiakmi ôsmeho ročníka. Ocenila tých, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky na súťažiach a posilnili dobré meno inštitúcie. Výchovno-vzdelávacia práca školy je vďaka nim a ich učiteľom uznávaná na mestskej, národnej i medzinárodnej úrovni. Žiaci boli aj v tomto školskom roku úspešní v rôznych akademických, kultúrnych a športových súťažiach. Dosiahli vynikajúce výkony v celoštátnych predmetových súťažiach. V súťaži OKTV zo slovenského jazyka obsadili 1. – 3. miesto. Na súťaži zo slovenského jazyka OÁTV sa umiestnili na 2. mieste a na 1. a 3. mieste v slovenskom národopise. Jeden zo žiakov je 2. v Maďarsku v chémii. Družstvo školy zvíťazilo vo vedeckej súťaži Túzok Tusa (Súboj dropov). Na kvalifikačných prehliadkach poézie, prózy, spevu ľudových piesní a kreslenia je dlhý zoznam vynikajúcich výsledkov. Riaditeľka osobitne zablahoželala žiakom prvého stupňa základnej školy, že sa všetci naučili čítať a písať po maďarsky i po slovensky. Poďakovala rodičom, ktorí s nadšením a veľkou láskou pomáhajú pri práci školskej rady, dávajú deťom príklad nezištnosti a práce pre komunitu. Rodičia v uplynulom roku veľmi pomohli pri úprave školského ihriska.

Rozlúčková slávnosť bola aj významnou chvíľou pre bývalého riaditeľa školy Jána Chlebnického, ktorému bol odovzdaný železný diplom. Ten udeľuje univerzita svojim absolventom po 65 rokoch.

Ján Chlebnický sa narodil 14. júna v roku 1937 v Slovenskom Komlóši. Svoje štúdiá absolvoval v rodisku v slovenskej základnej škole, potom na Slovenskom gymnáziu v Békešskej Čabe. Pred 65 rokmi na Vysokej škole pedagogickej v Segedíne získal diplom v aprobácii slovenský jazyk a literatúra – maďarský jazyk a literatúra. Jeho pracovné začiatky boli spojené so slovenskou školou v Sarvaši. Potom pôsobil v Demokratickom zväze Slovákov v Maďarsku v Budapešti ako osvetový pracovník. Po troch rokoch sa rozhodol pre návrat na pedagogickú dráhu a začal vyučovať vo svojej békeščabianskej alma mater ako stredoškolský profesor. Neskôr sa stal riaditeľom a vedúcim žiackeho domova. Ján Chlebnický stál na čele našej inštitúcie poldruha desaťročia. Počas svojho pôsobenia ako pedagóg vychoval spolu s kolegami celé generácie slovenskej mládeže. Viacerí z jeho bývalých študentov v súčasnosti pracujú na slovenskom národnostnom poli. Jednou z nich je i predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková, ktorá pánovi profesorovi na slávnosti osobne poďakovala. I vďaka jeho vedeniu ako učiteľa slovenčiny sa rozhodla študovať na Slovensku a v súčasnosti pôsobí na svojom poste. Popri vyučovaní na gymnáziu pracoval Ján Chlebnický ako župný inšpektor slovenského jazyka. Do odchodu na zaslúžený odpočinok pôsobil ako vedecký tajomník Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. Jeho tvorivá práca bola ocenená vysokým štátnym vyznamenaním „Za národnosti“. Za svoje riaditeľské pôsobenie získal titul honorárny riaditeľ.

Po gratuláciách a spomínanom odpočítavaní sa žiaci presunuli so svojimi učiteľmi do tried. Všetci si prevzali vysvedčenia, prváci základnej školy svoje prvé, ôsmaci posledné a hurá na prázdniny.

Ján Pitoňák

Foto: Marianna Fábiánová, autor