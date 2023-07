Uverejnené: sobota, 01. júl 2023, 05:09

Pravidelní čitatelia Ľudových novín si určite pamätajú, že pred pol rokom sme v jednom z našich článkov informovali o tom, že divadelný krúžok v slovenskej škole v Budapešti po krátkej prestávke prevzala herečka Ági Jókaiová. Výsledky takmer trištvrte roka trvajúcej práce boli prvýkrát ukázané verejnosti 14. júna v Srbskom divadle v Budapešti. Predstavenie Montague & Capuletová sa popoludní a podvečer predstavili pred dvoma plnými sálami.

Režisérka Á. Jókaiová sa na začiatku prihovorila obecenstvu o pozadí hry. „Slovenské a maďarské prívlastky u nás stále dokážu fungovať ako akási stigma. Dnešné vystúpenie sa tak trochu dotýka tejto témy. Maďarsko-slovenského, či skôr slovensko-maďarského spolužitia.”

Hra je inšpirovaná Shakespearovým dielom Romeo a Júlia. Ale prečo práve Shakespeare? „S mojimi zverencami sme sa často rozprávali o svete a ich mieste v ňom. Veľa vecí sme kritizovali, analyzovali a akceptovali. Ale niekedy sme boli zmätení udalosťami. Nakoniec nám všetko objasnila Shakespearova milostná dráma,” povedala Á. Jókaiová.

Text hry vytvorili študenti spolu s režisérkou a so svojou učiteľkou Enikő Óváriovou. Básne napísala študentka Lucia Sarlota Kovácsová.

Hoci hra vychádza z klasickej drámy, odchyľuje sa od nej a umiestňuje ju do súčasnosti. Takto možno sledovať konflikt medzi dvoma rodinami v dvoch jazykoch – slovenčine a maďarčine – na miestach ako diskotéka, alebo posilňovňa. V predstavení však nechýba ani klasická balkónová scéna. Ďalšou zaujímavosťou hry je, že v jednotlivých scénach hrajú tie isté role iní protagonisti. Vidíme napríklad viac Júlií. Ale to je všetko, čo by sme vám o tomto krásnom kuse prezradili, pretože by ste si ho mali pozrieť. A príležitosť na to určite bude. Predstavenie malo taký úspech, že dostalo hneď po premiére niekoľko pozvánok. Už na druhý deň napríklad žiaci odcestovali do Komárna, aby tam predstavili túto výnimočnú hru v rámci Jókaiho dní.

Tvorcov potešilo, že rodák zo Slovenského Komlóša, spisovateľ Pavol Závada, súhlasil s tým, že sa stane „krstným otcom” spoločného hereckého krúžku Slovenského divadla Vertigo a Budapeštianskeho slovenského gymnázia a žiackeho domova a zúčastnil sa aj na premiére.

V hre účinkovali: Dora Szekeresová, Stela Styevóová, Hana Barbara Nyergesová, Liliána Berkiová, L. S. Kovácsová, Ladislav Rafael Liška, Adám Tungli a Mark Lotár Bónis.

Poradkyňou a producentkou sa stala riaditeľka Slovenského divadla Vertigo Daniela Onodiová, ktorá bola iniciátorkou spolupráce s Á. Jókaiovou. Tvorcovia vyjadrili svoje poďakovanie riaditeľke žiackeho domova Olge Paulikovej Szincsokovej,poverenejriaditeľke slovenskej školy Angele Hipikovej a učiteľovi Andrásovi Lázárovi, ktorí sa spolupodieľali na realizácii hry.

(zlh)

Foto: autor