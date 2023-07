Mlynskí žiaci navštívili Slovensko

Uverejnené: sobota, 15. júl 2023, 05:15

Po ukončení školského roka Slovenská národnostná základná škola v Mlynkoch uskutočnila svoj tradičný národopisný tábor na Slovensku, ktorý sa medzi mládežou teší veľkej obľube. Potvrdzuje to aj fakt, že po uverejnení výzvy sa voľné miesta zaplnili za pol hodiny. Kvôli financiám sa do tábora mohlo prihlásiť len 25 detí. Sprevádzali ich slovenčinárky Marta Papučková, Gabriela Misáková Wágnerová a pedagogická asistentka Katarína Kormosová Karmová, ktorej slovenský jazyk tiež nie je cudzí.

Mladá chasa bola ubytovaná v Lietave, v penzióne Pod hradom. Krátko po príchode deti mali príležitosť oboznámiť sa s dedinou a jej okolím. Pozreli si i Lietavský hrad, ktorý bol postavený v 13. storočí. Pedagógovia na večer pripravili rôzne spoločenské hry. Najočakávanejšími boli stoličkový tanec a tanec s balónmi. Nedeľňajší program ich zaviedol do Jánošíkovho dvora v Zázrivej. Tu sa deti dozvedeli veľa o tom, kto bol Juraj Jánošík, a mali možnosť zašportovať si a súťažiť na 18-jamkovovom golfovom ihrisku. Po športových hrách ich cesta viedla do Dolného Kubína, kde si pozreli mesto, najviac sa však tešili vodnému svetu Aquakubín. Popoludní si deti mohli svoje poznatky zo slovenčiny vyskúšať v nákupnom centre. Večer po návrate učitelia vytvorili skupiny, ktoré museli riešiť hravé úlohy a lúštiť tajničky týkajúce sa Slovenska. V pondelok doobeda športové preteky pokračovali. Dejisko sa však zmenilo, bolo ním lietavské ihrisko. Na ňom súperili medzi sebou chlapci a dievčatá. Športová olympiáda vyústila do radovej súťaže. Zvíťazili chlapci. Na obed si deti naplnili prázdne žalúdky parenými buchtami a potom si sadli k stolu, aby v tvorivej dielni vyrobili záložky do knihy. Keďže bolo veľmi teplo, učitelia im dovolili, aby sa schladili v bazéne. Najočakávanejším programom dňa bola diskotéka, na ktorej vládla výborná nálada. V utorok chasa zamierila na juhovýchod, do Bojníc. Prvá zastávka celodenného výletu viedla k sokoliarom. Tam sa deti oboznámili so životom dravcov a mohli sa odfotiť so sovou. Ďalšími zastávkami boli zoologická záhrada a Bojnický zámok. Po večeri v penzióne nasledovala hra, v ktorej mal hlavnú rolu čuch. Učitelia starostlivo pripravili 20 rôznych vôní. Deti vo dvojiciach mali za úlohu uhádnuť ich pôvod.

V stredu bola na programe Žilina. Účastníci tábora si pozreli hlavné námestie a potom sa vyšantili v interiérovom zábavnom nafukovacom parku Hoplandia. Posledný deň popoludní v tvorivej dielni deti vyrábali kľúčenky a kúpali sa v bazéne. Za šera pri táboráku piekli špekáčiky, slaninu a hrali sa na schovávačku. Na záverečnej večeri učitelia pripravili otázky o tábore a rôzne vtipné úlohy. Účastníci sa ani nenazdali a prišiel deň odchodu domov. Cestou si ešte pozreli slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej. Deti a ich sprevádzajúci učitelia sa do Mlynkov vrátili patrične unavení, ale plní zážitkov.

Tábor finančne podporila Správa fondov Gábora Bethlena

s por. číslom NTAB-KP-1-2023/1-000092.

(ar)

Foto: M. Papučková