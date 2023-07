Slovenský tábor v Čorváši po prvý raz

Uverejnené: sobota, 22. júl 2023, 06:56

V dňoch 3. – 8. júla sa uskutočnil prvý Slovenský národopisný, výtvarný a náboženský tábor v Slovenskom pamätnom dome v Čorváši. Hlavným organizátorom bola miestna slovenská samospráva.

Predsedníčka slovenského voleného zboru Alžbeta Hugyiková nám prezradila: „Vlani v októbri bola dokončená kompletná rekonštrukcia slovenského pamätného domu spolu s dvorom. Teraz už máme priestor, kde môžeme organizovať podujatia. Preto sme si mysleli, že je dobrý nápad usporiadať tábor. Inšpirovalo nás, že v škole nie je výučba slovenského jazyka, preto sa snažíme nájsť iné spôsoby, ako deti priviesť k učeniu sa jazyka. Preto sme do projektu zapojili aj mladšiu generáciu. Deti sú vnímavé a majú zmysel pre jazyk. A nie je náhoda, že nadšenú učiteľku, tetu Moniku, si obľúbili, čo bolo zrejmé už pri jej sobotňajšom príchode. V októbri plánujeme začať aj kurz slovenského jazyka.“

Tábor mal úspech. Zúčastnilo sa ho 20 vekovo rôznych detí z Čorvášu, od škôlkarov až po piatakov. Organizátori sa snažili zostaviť pestrý program aktivít a zážitkov na každý deň.

Pondelok bol venovaný spoznávaniu sa. Všetci účastníci – aj organizátori – tábora dostali menovku, takže bolo jednoduchšie naučiť sa ich mená. Potom sa deti pod vedením Ondreja Dohányosa vybrali na prehliadku Slovenského pamätného domu, kde sa mohli dozvedieť o každodennom živote i zvykoch svojich slovenských predkov. Z múzea išli do výtvarnej dielne, ktorú viedli Emese Dunaiová Zengőová a Réka Kársaiová Gombkötőová.

V utorok sa v tábore konal slovenský deň. Vyučovanie jazyka viedla učiteľka z békeščabianskej slovenskej školy Monika Kovácsová Gombárová, ktorá nám prezradila, čím sa zaoberali počas dňa: „V utorok sme sa učili o farbách, číslach, členoch rodiny a školských potrebách. Deti sa naučili aj rôzne tance a básničky, aby si precvičili nové výrazy. Zoznámili sa tiež so slovenskou gastronomickou špecialitou, haluškami.“

V druhej etape sa deti pod vedením mladého citaristu Marcella Gergőa zúčastnili na folklórnej a národopisnej prednáške. Dozvedeli sa takmer všetko o jednom z najobľúbenejších hudobných nástrojov Slovákov v Maďarsku, citare. Po prezentácii sa naučili zaspievať niekoľko slovenských melódií – ako inak – v sprievode citary.

V stredu tábor navštívila miestna evanjelická farárka Lilla Zsírosová. Počas dňa, ktorý mal tematiku náboženstvo, sa deti naučili zahrať biblický príbeh. K tomu si vyrobili vlastné bábky. Popri tom si aj zaspievali s gitarovým sprievodom.

„Ako tému som si vybrala jedno z Ježišových učení: Podobenstvo o rozsievačovi (Marek 4,1-20). Je to jeden z tých poučných príbehov, ktorému ľahko porozumejú aj deti, hoci ešte v živote nemali náboženskú skúsenosť. Keďže zloženie skupiny bolo veľmi zmiešané, nesústredila som sa na vysvetľovanie Ježišovho podobenstva, ale len na spoznávanie rôznych „druhov pôdy.“ Deti boli veľmi aktívne a s nadšením sa zapájali do všetkých hier a učenia sa nových vecí. Ako prvý krok v rozvíjaní vzťahu s cirkvou sme sa vybrali do evanjelického kostola v Čorvási. Tam sme navštívili jednotlivé časti Božieho domu a diskutovali o ich úlohe v praxi,“ zhrnula svoje zážitky pani farárka.

Štvrtok opäť patril slovenčine. Deti si zopakovali, čo už vedia a naučili sa aj nové výrazy. S pomocou učiteľky sa zahrali rôzne slovensko-maďarské kruhové hry.

V piatok sa naučili príbeh o márnotratnom synovi a ďalšie piesne. V tvorivej dielni deti spoločne s učiteľmi urobili obrovskú maľovanú koláž. Každý si vyfarbil svoj vlastný obrázok a potom jednotlivé časti pospájali.

Sobota bola záverečným dňom tábora. Deti zahrali rodičom bábkové predstavenie a zaspievali pesničky, ktoré ich naučila teta Lilla, a potom s pomocou tety Moniky ukázali, ako sa vedia po slovensky predstaviť a ako sa nazývajú jednotlivé predmety. Po vystúpení sa prvý Slovenský národopisný, výtvarný a náboženský tábor v Čorváši skončil zaslúženým spoločným obedom a prekvapením v podobe cukrovej vaty.

Marcell Gergő

Foto: Alžbeta Hugyiková