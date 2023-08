Národnostné hudobné tábory v Sarvaši

Uverejnené: sobota, 05. august 2023, 06:00

V rámci letných táborov sa na pôde Slovenskej základnej školy, materskej školy a žiackeho domova v Sarvaši koná aj tábor ľudovej hudby a piesne. V minulých rokoch bol spoločný pre citaristov a harmonikárov. Počas tohoročných prázdnin sa zrealizovali dva hudobné tábory. Prvý sa uskutočnil posledný júnový týždeň a zúčastnili sa ho harmonikári spolu so spevákmi školského súboru Jelenček.

Treba pripomenúť, že 24. a 25. júna sa členovia súboru Jelenček a žiaci, ktorí sa učia hrať na harmonike v Hudobnej škole Kálmána Chovana, zúčastnili na Detskom folklórnom festivale Zlatá brána v Kysáči v Srbsku. Navyše, v celoštátnom kole súťaže Zväzu Slovákov v Maďarsku Spievanky a veršovačky v Dabaši-Šáre (1. júna 2023) 4 žiakov zo súboru Jelenček a 3 harmonikárov odmenili Cenou Novohradskej župy.

Od 26. júna deti v tábore pracovali v triedach spoločne, ale aj individuálne. Opakovali si známe a učili sa nové slovenské sarvašské ľudové piesne. Pripravujúcimi učiteľmi boli Jana Brhlíková, Edita Csasztvanová a József Iváncsó. Samozrejme, že priestor bol aj na voľnočasové aktivity. V utorok sa všetci spoločne vydali na bicykloch do Kajak centra, kde si opekali klobásy, hrali futbal a iné loptové hry. Deti sa plavili na člne po rieke Kereš a keďže všetci sú dušou a telom spevákmi slovenských ľudových piesní, počas plavby popod Alžbetin most si zaspievali Popod sarvašský most voda tečie. V stredu pripravili vystúpenie v Arboréte a vo štvrtok predviedli krásny spoločný program v Hudobnom pavilóne. Harmonikári okrem slovenských sarvašských ľudových piesní zahrali aj diela svetových hudobných velikánov. Tábor plný práce a zábavy sa skončil v piatok 30. júna. Tento deň bol prípravou na vystúpenie na Dni Slovákov v Maďarsku 1. júla v Níži, kde sa predstavila aj citarová skupina našej školy „Lipôčka”. Názov skupiny vymyslel vedúci krúžku Ján Galát, ktorý už 18 rokov učí žiakov hrať na citare.

Druhý hudobný – citarový tábor sme zrealizovali od 3. do 7. júla. Každý deň predpoludním citaristi svedomite cvičili, popoludní potom boli na plavbe loďou po Kereši, zaplávať si na kúpalisku alebo pochutnať si na zmrzline. Jednotlivé skupiny viedli bývalí žiaci našej školy (Žofia Szebeniová, Lara Liptáková), Kálmán Juhász, Ján Galát a učiteľky Vera Botosová a Csilla Sindelová.

Tábor sa skončil koncertom. V záverečnom programe predviedli svoje zručnosti v hre na citaru aj bývalí žiaci Jána Galáta, z ktorých niektorí opustili brány našej školy už pred pár rokmi a publikum sa veľmi potešilo, keď ich opäť videlo a počulo. V slávnostnom programe vystúpili všetky skupiny, v ktorých deti počas týždňa pracovali. Na záver všetci spoločne zaspievali miestne ľudové piesne.

Po poslednom potlesku riaditeľka našej školy Terézia Hanzová Wéberová poďakovala za prácu žiakom a pedagógom, i za krásny program.

Na záver treba dodať, že oba tábory splnili náš cieľ, zachovávanie slovenskej kultúry.

(pk)

Foto: autor