Slovenský tábor v Poľnom Berinčoku

Uverejnené: sobota, 12. august 2023, 05:30

Slovenská národnostná samospráva v Poľnom Berinčoku pod vedením Juraja Borguľu tento rok štvrtýkrát zorganizovala pre školákov tábor slovenského jazyka, hudby a folklóru, ktorý sa konal od 1. do 8. júla.

Každý deň učila deti slovenčinu Judita Molnárová Príbojská a hudbu Ildika Očovská, učiteľky z Békešskej Čaby. V rámci remeselných aktivít vyrábali handrové bábiky, náramky z priadze a korálok, maľovali na sklo, vyfarbovali záložky a plietli slamienky. Interaktívne aktivity zahŕňali spoznávanie života pirátov, počúvanie ľudových rozprávok a určovanie liečivých rastlín. V záverečný deň mohli deti ukázať rodičom svoje ručné práce.

Šiesty deň tábora sa nadšený tím vydal na cestu do Békešskej Čaby. Tam predseda miestnej slovenskej samosprávy Ondrej Kiszely oboznámil deti s históriou Slovenského oblastného domu, so slovenskými krojmi a históriou Tranovského spevníka. Na nádvorí hľadali slovenské obce a pamiatky Békešskej župy na mape v slovenskom jazyku. Poslednou zastávkou dopoludnia bol Veľký evanjelický chrám. Na ihrisku v Csaba parku sa deti veselo hrali po celý zvyšok dňa. Po príchode do Poľného Berinčoka navštívili súkromnú zbierku kočov Pavla Vrbovszkého. Organizátori považovali za dôležité, aby sa účastníci tábora zoznámili s miestnou slovenskou kuchyňou ponúkli im preto dobroty z Mamičkinej kuchyne, šišky, palacinky a halušky. Predsedníčka Organizácie Slovákov v Poľnom Berinčoku Juliana Borguľová povedala, že na úvodné a záverečné podujatie prišlo veľa rodinných príslušníkov, ktorí si s radosťou pozreli slovenské predstavenie, ktoré sa deti za týždeň naučili. „Účastníkom tábora sme odovzdali darček, košík, do ktorého si mohli položiť ručné práce, ktoré počas týždňa vyrobili. Deti sa výborne bavili. Dúfame, že tábor bude mať pokračovanie a že mladá generácia sa bude podieľať na udržiavaní slovenského jazyka v Poľnom Berinčoku,“ povedala J. Borguľová.

(BPL)

Foto: Juliana Borgulová