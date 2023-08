Potulky Mlynčanov po juhozápadnom Slovensku

Uverejnené: sobota, 12. august 2023, 05:33

Leto je v plnom prúde, preto nie je prekvapujúce, že na sociálnych sieťach sa zjavujú súkromné fotografie známych o príjemne strávených chvíľach vo vnútrozemských i zahraničných letoviskách alebo zábery o družinových či pobytových táboroch usporiadaných školami a slovenskými samosprávami v Maďarsku.

Tomuto trendu sa nevyhli ani Žiaci Slovenskej národnostnej základnej školy v Mlynkoch vďaka úspešnej žiadosti o grant na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa predposledný júlový týždeň mohli zúčastniť tábora s názvom Slovenčina v materinskej krajine. Jeho cieľom bolo okrem rozvíjania aktívnej slovnej zásoby aj oboznámiť žiakov so slovenskými reáliami, v tomto prípade najmä s juhozápadnou časťou materskej krajiny, a prehĺbiť v nich slovenské národnostné cítenie i vzťah k Slovensku. Autorka a koordinátorka projektu Monika Szabová spolu so sprevádzajúcim učiteľom Atilom Rusnákom urobili všetko pre to, aby sa deti nielen učili, ale aj nazbierali mnoho zážitkov. Lokalita, ktorú malá chasa navštívila, je pre ňu skoro nepoznaná, pretože v doterajších táboroch vyrážali najmä na stredné Slovensko a do Tatier. Mládež tentoraz bola ubytovaná v jednej z najväčších obcí na Slovensku, v Tvrdošovciach, ktorá sa nachádza v Podunajskej nížine. Voľba bola ideálna, dedina s približne päť tisíc obyvateľmi disponuje so všetkým, čo je pre dnešné adolescentné dieťa vábivé (kúpalisko, obchody rozličného typu, fit zóna so strojmi na cvičenie) a nie sú ďaleko ani turistické atrakcie, napr. v Nových Zámkoch a Palárikove.

Vráťme sa však na začiatok. Keby sme chceli zovšeobecniť aktivity v tábore, tak by sa ich dalo rozdeliť do troch vriec: kultúra, učenie a šport. Z prvej oblasti treba spomenúť návštevu Bratislavy. Deti sa dozvedeli mnoho o hlavnom meste Slovenska. Navštívili dôležité pamätihodnosti. Najviac sa však potulovali po historickom centre. Pozreli si Grasalkovičov palác, Michalskú bránu, Františkánsky kostol Zvestovania Pána, Starú radnicu, Primaciálny palác, Slovenské národné divadlo, Dóm svätého Martina, budovu univerzity Academica Istropolitana a mnohé iné lokality. Pri známych bratislavských sochách sa mnohí odfotili. Neďaleko centra si mládež pozrela sídlo Univerzity Komenského a pamätník, kde je socha leva a pod ním socha letca generála M. R. Štefánika.

Ďalším nezabudnuteľným výletom bola návšteva Nových Zámkov. Mládež spoznala sochu Antona Bernoláka, Morový stĺp svätej Trojice, Františkánsky kostol a kláštor, Rímskokatolícky kostol Povýšenia svätého Kríža a iné pamätihodnosti. V Tvrdošovciach účastníci tábora navštívili Obecné múzeum, ako aj Oblastný dom, ktorý im predstavila riaditeľka miestnej Základnej školy Károlya Szemerényiho s vyučovacím jazykom maďarským Silvia Tóthová, a zo širokej palety zaujímavostí nechýbal ani Park drevorezbárskych diel či predajňa miestnych bioprípravkov Tvrdošovské zlato. Čo sa týka skúšky nadobudnutých vedomostí, každý večer bol na programe buď jazykový kvíz alebo úlohy zamerané na poznatky z videného a počutého. Ani šport nebol odsunutý do úzadia. Prechádzky, multifunkčné ihrisko Jozefa Módera a termálne kúpalisko s teplou vodou sú len zlomkom toho, čo si mládež za ten týždeň užila. Najviac sa deťom páčili večery, kedy sa s A. Rusnákom učili tance. Mali však aj celotýždňovú úlohu. Skupiny si mali vybrať z piatich slovenských popových piesní jednu, porozumieť text a vymyslieť na ňu choreografiu. Mládež si tieto úlohy náramne užívala, vznikli zábavné tanečné kreácie na hudbu Kristíny Pelákovej, Petra Bažíka či na hit Ondreja Kandráča a Natálie Puklušovej Ľúbi kto dúfa. Okrem týchto aktivít sa práve počas tábora Boróka Nagyvátiová a Gábor István Szénássy stali o rok staršími, čo aj oslávili v kruhu svojich kamarátov.

Summa summarum, žiaci zo slovenskej školy Mlynkoch prežili týždeň plný zábavy. Bola zastúpená každá oblasť sebavyjadrenia sa. Veríme, že aj v budúcnosti bude príležitosť na aktivity podobného typu.

(ar)

Foto: autor