Slovenský tábor vo Veľkej Tarči už po ôsmykrát

Uverejnené: sobota, 19. august 2023, 05:23

Od 26. júla do 4. augusta usporiadala Slovenská samospráva vo Veľkej Tarči tradičný denný slovenský tábor. Finančne ho podporili miestna obecná i slovenská samospráva a Správa fondov Gábora Bethlena.

Do tábora sa v tomto roku prihlásilo 45 detí. Okrem pedagógov sa o ne starali pomocníci a dobrovoľníčky zo strednej školy.

Každý deň sa konali tvorivé dielne. S pomocou učiteliek materskej školy Andrey Ridácsovej a Ildikó Csézárovej sa žiaci venovali rôznym remeselným zamestnaniam, napríklad navliekaniu korálikov, maľovaniu na kamene, výrobe náramkov, robili figúrky z plastelíny, alebo tkali kapsičky.

Samozrejme, na programe tábora bol aj slovenský kútik, ktorý viedol slovenčinár Bertalan Bertók. Deti sa hravou formou oboznamovali so slovenskými pomenovaniami členov rodiny, farieb, čísiel, potravín a domácich zvierat. Naučili sa aj pozdravy. Na krídlach fantázie a s pomocou brožúr „navštívili“ Slovensko, dostali sa do Bratislavy, Banskej Štiavnice, Bojníc a Kremnice. Oboznámili sa s pozoruhodnosťami Veľkej Tarče. V slovenskom kútiku spoznali ľudové kroje a mali možnosť si ich aj vyskúšať. Naučili sa spievať slovenské detské pesničky. Na záver tábora deti dostali tašku s veľkotarčianskými motívmi, čiapku s menom majiteľa a nápisom „Slovenský tábor 2023”, brožúrku o Veľkej Tarči a malý zošit, v ktorom môžu riešiť úlohy zo slovenského kútika.

Kto sa nevenoval organizovaným programom, mal k dispozícii spoločenské hry, ale aj tančiareň, či futbalové hry na ihrisku. Do Slovenského tábora prišli aj požiarnici. Dovolili deťom nasadnúť do požiarnického auta, zapnúť sirény ba aj hovoriť do megafónu, či vyskúšať si uniformu.

Dva týždne rýchlo ubehli a deti odchádzali z tábora s množstvom pekných zážitkov a nových priateľstiev. S vďakou sa rozlúčili s hlavnými organizátorkami tábora, predsedníčkou Slovenskej samosprávy Veľkej Tarče Katarínou Szlaukovou a podpredsedníčkou Katarínou Patakiovou. Veríme, že na budúci rok sa znova stretneme.

Bertalan Bertók

Foto: (a)