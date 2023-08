Národnostný tábor hutianskych detí v Mlynkoch

Uverejnené: sobota, 19. august 2023, 05:29

Slovenská národnostná samospráva v Ostrihome sa rozhodla, že druhý augustový týždeň uskutoční pre hutianske deti družinový tábor. Keďže v Huti – prímestskej časti Ostrihomu – funguje len materská škola, samospráva si vytýčila za cieľ, poskytnúť mládeži príležitosť zdokonaliť sa v slovenskom jazyku, posilniť v nej národnostnú identitu a prehĺbiť vzťah medzi ostatnými slovenskými komunitami v okolí.

Organizátori si pred troma rokmi vybrali za lokalitu uskutočnenia tábora neďalekú obec Mlynky, presnejšie priestory tamojšej Slovenskej národnostnej základnej školy. Voľba dejiska sa osvedčila. Dovedna 17 školákov, z nich 4 Mlynčania, sa zúčastnilo programu, ktorý bol zostavený tak, aby sa každý v ňom našiel. Boli v ňom zahrnuté tradície, história a kopa voľnočasových, či sprievodných programov.

„V tábore sme kládli osobitý dôraz na tvorivú dielňu, keďže rozvíja jemnú motoriku dieťaťa. Robili sme kľúčenky, kreslili sme rôzne motívy na táborové plecniaky. Po každom výlete sme sa snažili prehĺbiť zážitok tým, že popoludňajšie zamestnanie sme stavali na naň. Robili sme napríklad mozaikové obrazy o lodiach, z dekoračného kartónu sme vytvárali hromadné dopravné prostriedky. Samozrejme, zo širokej palety nechýbali ani zažehľovacie korálky. S týmito zamestnaniami sme s deťmi precvičovali slovenské názvy farieb, zvierat a hromadných prostriedkov,” opísala nám jeden zo žiadaných programov predsedníčka slovenskej samosprávy a koordinátorka tábora Marta Papučková, ktorej prácu napomáhali Ildika Bartová a Rita Ujpestiová.

Ďalšími, tzv. konštantnými prvkami boli výlety. Na prvom sa mládež previezla loďou po Dunaji. Deti sa dozvedeli mnoho o rieke ako aj to, čo má spoločného hlavné mesto Maďarska so slovenskými pltníkmi. Kvôli upršanému počasiu účastníci nemohli pokračovať v prechádzke s názvom Po stopách našich predkov. Organizátori však mali pripravený alternatívny program: návštevu zábavného parku a kina. Deti si náramne užili aj výlet do Kestúca, kde sa oboznámili so životom na samote. Domáci im ukázali staré náradie, ktoré sa používalo v každodennom živote. Deti videli dobytok i to, ako sa z mlieka pripravuje syr a parenica. Samé si mohli vyrobiť ochutený syr. Za domácu úlohu dostali, aby ho osolili. O postupe práce im všetko povedala vedúca skupiny. Vypočuli si aj prednášku o lesných bylinkách.

„Za dobrého počasia sa nám podarilo usporiadať aj niekoľko pohybových súťaží. Mali sme miniolympiádu a radové preteky. Spomenutiahodné sú aj zábavné aktivity, napríklad čuchová hra alebo hádankárska súťaž,” spomenula predsedníčka slovenskej samosprávy s tým, že ju potešilo pozitívne hodnotenie tábora u detí i rodičov. Poznamenala, že účastníci boli dobrí, dávali pozor a šikovne riešili úlohy. Mnohí sa už teraz hlásili, že prídu aj o rok. M. Papučková sa poďakovala aj aktivistom, ktorí každé ráno na ôsmu dovážali osobnými autami hutianske deti do Mlynkov a na záver dňa, okolo štvrtej, ich zobrali späť domov. Najbližšie podujatia slovenskej samosprávy v Ostrihome určené pre deti a rodiny budú Jesenný piknik, Tvorivý deň a Fotografická a výtvarná súťaž.

(ar)

Foto: M. Papučková

Tábor finančne podporila Správa fondov Gábora Bethlena s por. číslom NTAB-KP-1-2023/1-000065.