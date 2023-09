Letným prázdninám odzvonilo

Uverejnené: štvrtok, 31. august 2023, 05:34

1. septembra sa začína nový školský rok. Žiaci si užívajú voľno do posledného dňa, ale učitelia sa už týždne chystajú na školské povinnosti. Ako sú pripravené školské inštitúcie, ktoré spravuje Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) na to sme sa opýtali ich vedúcich.

Toľko žiakov, koľko dní v roku

„Teraz, keď sa rozprávame, 21. augusta, ešte nepoznáme oficiálne nariadenie o školskom roku 2023/2024,“ prezradila riaditeľka Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a internátu v Békešskej Čabe Edita Pečeňová. „Čakáme ho preto, lebo sa z neho definitívne dozvieme ako máme plánovať tento školský rok. Kedy majú byť v pracovnom pláne voľné dni, koľko ich bude, koľko bude prázdnin a tak. Momentálne pracujeme s návrhom a dúfajme, že sa nebude meniť. Máme už hotové rozvrhy hodín aj pre učiteľov, aj pre žiakov. V materskej škole, ktorá bola v prevádzke do 31. júla, teraz dezinfikujú hračky a zostavujú pracovný režim pre pestúnky. Bohužiaľ, máme nedostatok pracovných síl, lebo nám v júli zomrela naša mladá kolegyňa Alžbeta Péliová. Okrem toho, aj vlani nám chýbala jedna odborná sila. Zatiaľ sme za ňu nenašli náhradu. Máme maximálny počet detí – vyše sto, v štyroch skupinách a máme iba 6 učiteliek, pričom môžeme zamestnať len pedagógov s aprobáciou slovenský národnostný učiteľ. Vypísali sme konkurz, ale bezvýsledne. 28. augusta sa uskutoční zasadnutie pedagogického zboru. Zatiaľ odovzdávajú učitelia svoje pracovné plány, z ktorých zostaví vedenie školy celkový plán. Postupne vypĺňame elektronické triedne knihy. Všetky učebnice prišli, nikomu nič nebude chýbať. Zo slovenčiny a predmetov, ktoré vyučujeme v slovenčine nám doviezol distribútor učebnice už 7. augusta. Knihy dve kolegyne rozdelili podľa tried, podľa mena na každého žiaka, každý si príde ešte pred otvorením školského roku po svoje učebnice, aby mohol začať nový školský rok s už zabalenými pomôckami. 31. augusta otvoríme internát, už je všetko vyčistené, upratané, vydezinfikované. Od 28. augusta prídu škôlkari a od 1. septembra deti do školy, aj žiaci základnej školy, aj gymnazisti. Nebudeme robiť klasické otvorenie nového školského roku, ale Zážitkový deň, kedy sa porozprávame s deťmi, oboznámime ich s novým prostredím, prepíšu si rozvrhy hodín a organizačne sa pripravíme na plynulý chod vyučovania s 27 prvákmi, 9 deviatakmi a plným internátom. Celkový počet bude okolo 365 žiakov,“ povedala pre náš týždenník riaditeľka Edita Pečeňová.

Pred veľkými zmenami

Slovenská materská škola, základná škola, gymnázium a študentský domov v Budapešti od augusta funguje pod vedením novej riaditeľky.Monika Szabová sa stretla so svojimi spolupracovníkmi 23. augusta. „V materskej škole sú tri skupiny, v každej je po 12 až 15 detí, prvákov je 15,“ povedala mi hneď na úvod riaditeľka. „V jazykovej prípravke je 8 žiakov. A stále sa mení počet žiakov v jednotlivých triedach.“ Prezradila, že počas uplynulého týždňa prijali 4 nových žiakov. Základná škola má 111 žiakov a na gymnáziu je ich 69. „Dnes sme mali ustanovujúce zasadanie učiteľského zboru, kde som sa predstavila. Tak som videla, že kolegyne a kolegovia sú odpočinutí. Niektoré kolegyne sa už pustili do skrášľovania svojich tried. Myslím, že budeme mať dostatok pedagógov, prihlásili sa viacerí na jednotlivé miesta. Kolegyňu Ágotu Kosárovú Bartalosovú som poprosila, aby pripravila kultúrny program na slávnostné otvorenie školy, ktoré bude 1. septembra a kde sa chcem predstaviť aj rodičom. Združenie rodičov a priateľov školy je veľmi aktívne. Rodičia ma dnes vyhľadali s otázkou, v čom môžu pomôcť. Pripravujeme spoločne malú brigádu, aby sme skrášlili prostredie školy. Triedu piatakov sa chystáme vymaľovať, lebo tú po štyroch rokoch opustili ôsmaci a chceme, aby sa piataci, ktorí postúpili na vyšší stupeň, cítili vo svojej novej triede príjemne. Uchádzame sa aj podporu, aby sme vedeli zmodernizovať túto triedu. Aj v tejto práci nám chcú pomôcť rodičia. Futbalové ihrisko si tiež chceme zrevitalizovať. Zriaďovateľ nemá námietky a udelil nám svoje požehnanie opraviť polámané oplotenie. Knihy dostaneme 28. augusta. Veľké letné upratovanie sa dobre podarilo. Už sme spoznali obsah nariadenia ministerstva, ktoré vyšlo 22. augusta o polnoci a je veľmi ústretové voči školám, lebo vlastne vždy po siedmych až ôsmych týždňoch si budú môcť oddýchnuť nielen deti, ale aj pedagógovia na medziročných prázdninách trvajúcich asi týždeň. Ani v tomto roku sa nevyhneme hodnoteniu kompetencií. V programe školy je, podľa mňa, potrebných viac slovenských aktivít a rada by som vytvorila spoluprácu so školami, kde sa vyučuje slovenčina ako predmet. Navzájom by sme sa stretávali na spoločných aktivitách. Rada by som zapojila do školského života deti z Čemera, Santova, Níže, Mlynkov, Tardoša, Dabaša, Bánhidy, Pišpeku. Samozrejme máme otvorené dvere pre záujemcov aj z iných osád. Navzájom sa deti aj pedagógovia spoznajú a zároveň posilníme slovenskú bázu našich inštitúcií. Určite sa chcem opierať o dobré tradície budapeštianskej slovenskej školy, rozvíjať ich a budovať na nich,“ zdôraznila riaditeľka budapeštianskej slovenskej školskej inštitúcie Monika Szabová.

Cezhraničná spolupráca v troch krajinách

V Novom Meste pod Šiatrom riadi Maďarsko-slovenskú dvojjazyčnú národnostnú základnú školu a internát Júlia Kucziková. „Očakávame 22 prváčikov. Poznáme ich, lebo sme sa im venovali celý predošlý školský rok na Škôlkarských stretnutiach. Otvárame im brány školy, aj dvere tried. Venujeme sa deťom tematicky každý mesiac. Medzi budúcimi prvákmi sa nájdu aj mladší súrodenci našich žiakov, ako aj deti našich bývalých žiakov. Sú medzi nimi aj noví záujemcovia, takže verím, že štartujeme taký školský rok, kde sa uskutoční zámer rodičov a ich detí, aby sa u nás učili kvôli slovenskému jazyku, ale aj kvôli príjemnému prostrediu a bohatým mimoškolským aktivitám. Zároveň sa sústreďujeme na našich starších žiakov. Ôsmakov, ba aj niektorých siedmakov pripravujeme na jazykovú skúšku, o ktorú je veľký počiatočný záujem, ktorý klesá najmä vtedy, keď sa na ňu už treba prihlásiť. Samotnú jazykovú skúšku zastrešuje hosťujúca učiteľka Dagmar Kötelešová, pôsobiaca u nás tretí štvorročný cyklus. Čo nás zamestnáva už druhý školský rok, to je digitálny monitoring alebo digitálne testovanie našich žiakov, štvrtákov, piatakov, šiestakov, siedmakov a ôsmakov. Musela som to po jednom zdôrazniť, pretože je to mimoriadne veľká záťaž, vyžaduje čas, aj prípravy, aj digitálne zázemie, IT-zabezpečenie. Od nového ministerstva vnútra sme už dostali túto úlohu povinne. Minulý rok sme robili vstupné, aj výstupné testy. Teraz v nariadení vidím len jeden monitoring v marci a júni. Verím, že to zvládneme, hoci nám pre najvyššie tri ročníky pribudnú ďalšie predmety. Historické eko-pomôcky v inkluzívnom vzdelávaní je názov nášho projektu Erasmus+, na ktorom spolupracujeme so ZŠ v Tatranskej Lomnici na Slovensku a ZŠ Jedovnice na južnej Morave v Čechách. Po dvoch projektových stretnutiach na Slovensku a v Čechách privítame našich priateľov na pôde našej školy. Máme v dohľadne množstvo akcií, spoluprácu s miestnou slovenskou samosprávou, so speváckym súborom Rozmarín z Baňačky, počas Adventu usporiadame Týždeň sviatočných farieb, potom lyžiarsky kurz na Slovensku a ďalšie akcie. Školský rok bude mať 180 vyučovacích dní. Medziročné prázdniny budú o týždeň dlhšie. Zároveň by sme chceli dokončiť náš investičný projekt v rámci prihraničnej spolupráce s obcami na Slovensku a na Ukrajine. V obci Liptovská Teplička už odovzdali zrekonštruovaný bývalý Požiarny dom. Je tam vybudované múzeum a turistický bod. V lete sme boli v tejto malebnej dedinke s deťmi na vystúpení. Na Ukrajinu sa chystáme do obce Veľké Berezné, kde prebieha revitalizácia veľkého mestského parku. V areáli našej školy dokončíme jedno krídlo vyprázdneného bývalého stredoškolského internátu a budeme tam mať konferenčnú a národopisnú sálu, ako aj priestory pre hodiny pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy a techniky,“ pochválila sa riaditeľka našej školy v Novom Meste pod Šiatrom Júlia Kucziková.

Rodinný deň a medzinárodné programy

Sarvašská Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov začne svoj nový školský rok podobne ako ostatné inštitúcie, spravované CSSM. „V tomto školskom roku budeme mať 89 škôlkarov a 290 žiakov v základnej škole,“ uviedla Tereza Wéberová Hanzová, riaditeľka inštitúcie. Slovenčinárka, odchovankyňa sarvašskej slovenskej školy riadi ustanovizeň od vlaňajšieho novembra, kedy jej predchodkyňa Zuzana Nemčoková odišla do dôchodku. „Poradu na úvod školského roka sme usporiadali 22. augusta a môžem povedať, že školský rok 1. septembra o 8:30 môže začať. Slávnosť bude krátka, len 30 minútová a rozdáme knihy. Ozajstné vyučovanie začne v pondelok. Budeme mať 30 prvákov v dvoch paralelných triedach. Okrem šiesteho ročníka, kde sú tri triedy, vo všetkých ročníkoch máme po dve triedy. Ôsmakov máme 42. Všetkých odborníkov, ktorých potrebujeme, máme k dispozícii, ale podnecovali sme kolegov, aby sa zúčastnili doškoľovaní a rekvalifikácie. Napríklad naša telocvikárka vyštudovala chémiu, fyzikárka matematiku, jedna kolegyňa získava kvalifikáciu dramatickej pedagogičky, ďalšia sa pripravuje na metodiku vyučovania prostredníctvom počítačovej techniky dištančného vyučovania pre pedagógov, aby nás v budúcnosti nič neprekvapilo. Pripravujeme rozvrh, pokračujeme v projektovom vyučovaní, chystáme novú metodiku práce s únikovými izbami, osvedčilo sa nám tematické vyučovanie. Novinkou bude, že slovenčinu a angličtinu budeme vyučovať v menších skupinách, v silnejšej a slabšej, podľa schopností žiakov. Skupiny sú priechodné. Tí, čo sa zlepšia, sa môžu prepracovať do silnejšej skupiny a pripravovať sa na jazykovú skúšku. Vlani ju úspešne absolvovalo 10 našich žiakov. Aj pre prácu v školskej záhrade máme vypracované technológie, naše deti pestujú všeličo a zapájajú sa aj kolegovia. Automatický zavlažovací systém je nám veľkou pomocou. Hneď v septembri, od 8. do 10. si urobíme slivkovú slávnosť a koncom mesiaca sa konečne stretneme na rodinnom dni. Rodičom veľmi chýba tesnejší kontakt so školou. Odštartujeme zaujímavé nové krúžky, napríklad háčkovanie a robotiku. Únikové izby tiež budú mať krúžok, lebo aj deti si radi vymýšľajú úlohy. Vyzerá to veľmi sľubne,“ pochvaľovala si riaditeľka sarvašskej slovenskej školy Tereza Wéberová Hanzová.

Medzinárodná spolupráca láka

Pätnásti siedmaci a ôsmaci zo Slovenského Komlóša začínajú nový školský rok v prvom turnuse Školy v prírode na Táľoch. Samozrejme, veľmi sa na pobyt na Slovensku tešia. Pre ostatných žiakov Slovenskej dvojjazyčnej základnej a materskej školy sa začne úplne normálne vyučovanie. Inštitúcia má od tohto školského roku novú riaditeľku. Mariana Bajczerová Melegová je síce na svojom poste nová, ale školu pozná veľmi dobre, veď v nej drala lavice a ako pedagogička tam pôsobí nemálo rokov. S príslovečným dynamizmom a zanietením sa vrhla aj do príprav na nový školský rok. „Do práce som sa pustila s veľkým očakávaním a plánmi. Urobím všetko preto, aby sme plynule začali nový školský rok. S učiteľským zborom sme sa už stretli, aby sme naplánovali aspoň prvé dva týždne. 29. augusta sa uskutoční oficiálne zasadanie. Rozvrh hodín máme takmer hotový. U nás ho má vždy za úlohu pripraviť zástupca riaditeľa, tento rok sa tejto úlohy zhostil môj zástupca Gabriel Krčméri. Ak sa opýtate na počet prvákov, tak musím konštatovať, že ich bude 24, o dvoch viac, než s koľkými ôsmakmi sme sa vlani rozlúčili. Mrzí ma, že sa nám nedarí viac našich žiakov presvedčiť, aby išli študovať na slovenské gymnázium v Békešskej Čabe. Deti buď nechcú bývať v internáte, alebo si vyberú lákavejšie študijné možnosti bližšie, v Orosháze či Makove. Vrátiac sa však k prváčikom, budeme mať peknú početnú triedu. Základné vedomosti ich budeme učiť v skupinách, aby sa dobre naučili čítať, písať, počítať. Tento rok máme 18 ôsmakov. Samozrejme, hľadáme všetky cesty, ako urobiť našu školu krajšou, lepšou, perspektívnejšou, ale kvôli nákladným energiám si myslím, že investičné možnosti sú v súčasnosti obmedzené. Akonáhle sa naskytne možnosť budeme sa uchádzať o podpory na investičné projekty. V súčasnosti sa sústredíme na spestrenie školského života, ktoré nevyžaduje zvýšenú finančnú záťaž. Musíme byť inovatívni a poskytovať našim žiakom vždy niečo nové. Veľmi dobrý je na to projekt Erasmus+, na ktorom sme sa zúčastnili so ZŠ v Jelšave. Program bol veľmi úspešný. Jelšavské deti boli u nás a naše navštívili Tatry. Navzájom sme sa spoznali, spoločne sme organizovali aktivity aj online, aj osobné v táboroch. Program bol populárny, preto sa budem snažiť o to, aby sme sa mohli podieľať aj v budúcnosti na podobných podujatiach. S iniciatívou obdobnej spolupráce v oblasti folklóru nás už vyhľadalo vedenie školy z Hrušova na Slovensku,“ dodala na záver riaditeľka slovenskej školy v Slovenskom Komlóši Mariana Bajczerová Melegová.

Erika Trenková

Ilustračná fotografia: Eva Fábiánová