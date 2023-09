V slovenskej škole v Slovenskom Komlóši privítali nový školský rok

Uverejnené: piatok, 08. september 2023, 08:16

Prešiel čas prázdnin slnečných

a babím letom vonia vzduch.

Pod nízkym nebom divé husi

letia na teplý juh.

Dosť bolo krásnych teplých dní

i týždňov bezstarostných hier.

Leto je preč a na dvere

nám zaklopal september.

Naozaj, leto preletelo a zostávajú po ňom spomienky na preslnené záhrady plné kvetov, sladkých marhúľ, šťavnatých melónov i na chladivú vodu riek a kúpalísk a svieži vzduch po letnej búrke. Prvého septembra školský zvonec ukončil prázdniny a zavelil nástup do školy.

Tak ako v každej škole, aj u nás, v slovenskej základnej škole v Slovenskom Komlóši, sa školský rok 2023/24 začal slávnosťou. Vo vyzdobenej telocvični sa zišli všetci – učitelia a žiaci plní energie, ktorú načerpali v lete, malí prváčikovia sediac v prvom rade zvedavo pozerali okolo seba s očami plnými očakávania a rodičia s hrdosťou pozerali na svoje ratolesti.

Po odznení maďarskej a slovenskej hymny sa prváci predstavili pekným programom. Potom všetkých pozdravila nová riaditeľka školy Mariana Bajczerová Melegová. Slávnosť svojou prítomnosťou poctili konzulka SR v Békešskej Čabe Nina Eliášová, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Račková, viceprimátor mesta Zoltán Horváth, evanjelický farár Attila Spišák, vedúca škôlky Ágnes Farkašová a prednosta mesta László Kormányos. Súčasná riaditeľka srdečne privítala aj svoju predchodkyňu Zuzanu Laukovú. Láskavými slovami oslovila prváčikov, a popriala im krásne školské roky. Najmenší dorast dostal darčeky od mesta i od ôsmakov, ktorým sa tiež dostalo pár povzbudivých slov. Pani riaditeľka im zaželala úspešný posledný školský rok na základnej škole a „šťastnú ruku“ pri výbere strednej školy. Nakoniec sa poďakovala rodičom a pozvala ich na oslavu a galaprogram k 75. výročiu založenia slovenskej školy. Opäť zazneli tóny hymnickej piesne a žiaci sa so svojimi triednymi učiteľmi rozišli do tried. Na poludnie škola stíchla a školník zamkol bránu. Ale iba do pondelka. Lebo v pondelok sa začalo už naozajstné vyučovanie. Nuž, hurá! Tešíme sa na nový školský rok!

Viera Krajčová

Foto: Marianna Bajczerová