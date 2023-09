Festival Like so slovenskou figurínou Gizi v Čabe

Uverejnené: sobota, 09. september 2023, 05:51

Študentská samospráva Békešskej Čaby tento rok už po dvanástykrát zorganizovala prvý septembrový deň svoje podujatie LIKE. Je to mládežnícka rozlúčka s letom a privítanie nového školského roka, v rámci ktorého majú možnosť predstaviť zúčastnené školy svojich kandidátov na post študentského primátora Békešskej Čaby. Toho volia potom v októbri počas študentských dní Garabonciás.

Tento rok po prvýkrát dostali šancu prezentovať sa aj školy, ktoré nenominujú kandidáta na post študentského primátora. Takto sa mohla zapojiť aj slovenská škola. Študentská samospráva slovenskej školy v Békešskej Čabe si ako tému zvolila Slovensko. Našu školu reprezentovalo 8 členov žiackej samosprávy. Pripravili sme kvíz pomocou webovej stránky Kahoot a zobrali sme aj náš školský stolný futbal – na veľké potešenie účastníkov. Predsedníčka študentskej samosprávy Orsolya Kovácsová predniesla na pódiu 2-minútový prejav, v ktorom stručne predstavila našu školu, prácu študentskej samosprávy a ponúkla podporu ostatným školám. Podujatie LIKE otvorila minuloročná študentská primátorka Emese Lipcseiová. O slovenskej škole sa po podujatí mnohí pochvalne vyjadrovali. Prácu študentov ocenil aj viceprimátor mesta Tamás Varga. Sme veľmi vďační Študentskej samospráve Békešskej Čaby za zorganizovanie programu a mládežníckemu referentovi úradu primátora Jánosovi Tokárovi za pozvanie. Školský stan sme vyzdobili ručne vyrobenými slovenskými vlajkami, školským molinom a bábkou Gizi. Gizi je figurína oblečená v ľudovom kroji. Slovenská škola sa plánuje aj naďalej zapájať do študentských programov organizovaných v meste a počíta so spoluprácou mesta. A ako sa ukázalo, aj s 8 ľuďmi dokáže študentská samospráva to, čo iné školy s 20 poslancami. Naša študentská samospráva sa aj tento rok chystá na viacero podujatí, napr. študentský ples ako minulý rok alebo súťaž vo varení. Riaditeľka školy Edita Pečeňová taktiež ocenila našu činnosť. Obrovská vďaka patrí podpredsedníčke rodičovského združenia Hajnalke Zelenyánszkej, ktorá nám od minulého roka pomáha pri práci ako dobrovoľníčka.

Podujatie sa skončilo koncertom kapiel mladých z Békešskej Čaby Morfózis a Strict Leader, čo tiež svedčí o tom, ako veľmi mesto podporuje svojich mladých ľudí.

Oliver Patay

Foto: autor, Csaba Martincsek