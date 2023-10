Vojvodinská Šípková Ruženka

Uverejnené: nedeľa, 01. október 2023, 05:18

Týmto podtitulom by sa mohol hrdiť VII. ročník tvorivých dielní na posilnenie slovenskosti s názvom Mladí Dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým. Aj v tomto roku ho zorganizovala pedagogička Mária Andrášiková s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí i obce Báčsky Petrovec so svojimi kolegyňami v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci.

Dvadsať vojvodinských žiakov malo v opatere osemnásť kamarátov z dolnozemských slovenských základných škôl (väčšinou šlo o žiakov 5., 6., a 7. ročníka). Boli to žiaci z chorvátskeho Iloku, rumunského Nadlaku a Békešskej Čaby. Na jednu noc ich ubytovali vo svojich rodinách a dva dni 14. a 15. septembra sa o nich i starali. Zoznamovanie sa začalo na školskom ihrisku vo štvrtok poobede hrou Medzi štyrmi ohňami, čo je zložitejšia verzia tradičnej vybíjanej. Druhý deň si už všetci spolu ako dobrí kamaráti po privítaní riaditeľkou základnej školy Zdenkou Dudićovou po noci strávenej v rodinách vojvodinských kamarátov pozreli, ako vyzerá výučba v báčskopetrovskej škole. Potom prišla na rad i Šípková Ruženka. Spoločne si prečítali túto známu slovenskú ľudovú rozprávku a začali sa pripravovať na krátke divadelné predstavenie. Rozhodli sa, že si sami vyrobia bábky. Začalo sa kreslenie, maľovanie, strihanie jednotlivých postáv rozprávky. Keď boli hotoví a spokojní so svojimi výtvormi, neodmietli pozvanie na prehliadku tamojšieho Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom. Po chutnom obede nastal čas na odohranie krátkeho predstavenia. Úlohy si rozdelili a Šípkovú Ruženku zbavili kliatby. Koncom dňa už aj zabudli, že ešte predchádzajúci deň hľadali slovenské slová a vety vo vzájomnej komunikácii trochu ťažšie. Keď bolo najhoršie, mohli si pomôcť i angličtinou, veď sa ju všetci učia.

Po rozlúčke cestou do svojich domovov si mladí Dolnozemci ešte skontrolovali získané kontakty, aby mohli ostať so svojimi novými kamarátmi naďalej spojení prostredníctvom sociálnych sietí. Vytvorili sa nové putá mladej dolnozemskej generácie a veríme, že pretrvajú i v budúcnosti.

Ján Pitoňák, Natália Lopušná

Foto: Ján Pitoňák