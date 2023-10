Pestrý život komlóšskych žiakov

Uverejnené: sobota, 14. október 2023, 05:25

Od začiatku nového školského roka sa toho v Slovenskej dvojjazyčnej základnej škole v Slovenskom Komlóši udialo veľa. Spomenieme len niekoľko udalostí.

Návšteva z Hrušova v rámci programu Erasmus+

Koncom minulého školského roka nadviazala s našou inštitúciou kontakt Základná škola a materská škola v Hrušove, s nádejou ďalšej spolupráce. Vďaka tomu sa koncom septembra uskutočnil štvordňový spoločný program s účasťou našich žiakov.

Do Slovenského Komlóša prišlo 11 žiakov v sprievode riaditeľa Zoltána Brezovského a učiteľky Anny Brlošovej. V naplánovanom programe bolo v prvom rade spoznanie histórie a kultúry nášho mesta, ale Hrušovania mali možnosť aj na výlety do okolia. Okrem toho bolo dôležité, aby medzi žiakmi a učiteľmi našich škôl vznikli nové kontakty. Môžeme povedať, že sa to podarilo. Komlóšske deti s radosťou privítali nových kamarátov, ktorí im predstavili svoj bohatý folklór, s radosťou spolu tancovali. Tiež mali úspech remeselnícke dielne, v rámci ktorých si naši žiaci mohli vyskúšať prácu s drôtom a vyrezávanie z lipového dreva.

Samozrejme, aj my sme sa snažili predstaviť Slovenský Komlóš. Návštevu oblastného domu a evanjelického kostola sme zakončili v Dome Slovákov gastronomickým programom. Každý sa zapojil do prípravy kvasienok a komlóšskej klobásy.

Naši hostia počas svojho pobytu na Dolnej zemi zavítali aj do susedného Mezőhegyesu a na Sarvaš. Dúfame, že to bol len začiatok našich spoločných podujatí.

Európsky deň športu

V Slovenskej dvojjazyčnej základnej škole sme aj v tomto roku usporiadali Deň športu, ktorým sme sa zapojili do celoeurópskeho hnutia. Organizovanie programu bolo úlohou žiackej samosprávy. Naši zverenci sa ho zhostili na výbornú. Zostavili také športové aktivity, ktoré prilákali mnoho účastníkov.

29. septembra ráno sa začalo spoločnou rozcvičkou. Potom nasledoval beh a rad športových pretekov. Chlapci sa aj teraz ochotne zapojili do futbalových zápasov, ale boli populárne aj rôzne prekážkové dráhy. Pri príležitosti 75. jubilea založenia školy dostala pozvanie aj naša bývalá žiačka Mária Urbaniková Roszová, olympionička v rýchlej chôdzi. Deti urobili s ňou rozhovor ako malí reportéri a mali zážitok zo stretnutia so známou športovkyňou.

Predpoludnie rýchlo ubehlo a program sa skončil vyhlásením výsledkov. Mnohí sa mohli tešiť medailám, ktoré im odovzdala Mária Urbaniková Roszová. Najšťastnejší však boli štvrtáci a ôsmaci, ktorí v tomto roku získali pohár Športového dňa.

Znovu Šámliková zábava

Už niekoľko rokov sme nemali možnosť usporiadať tradičné rodinné podujatie školy, ktoré v tomto roku veľmi čakali deti, rodičia a učitelia tiež. Program sa presunul do nových priestorov, a to rovno na ulicu. Tu sa pripravovali triedne kolektívy od skorého popoludnia 29. septembra, aby vytvorili ideálne podmienky na varenie. Niektorí chystali kotlíky, iní gril, ale boli aj takí, ktorí bohato prestreli stôl z domu prinesenými obloženými chlebíkmi a zákuskami. Každá trieda podľa toho, čo odhlasovali deti.

Program sa začal otvorením, ktoré teraz patrilo aj inej príležitosti. Naša škola dostala pozemok od miestnej evanjelickej cirkvi, ten v rámci programu odovzdal pán farár Attila Spišák. Pri tejto slávnostnej príležitosti spolu s olympioničkou Máriou Urbanikovou Roszovou a bývalou riaditeľkou školy Zuzanou Laukovou zasadili stromček, ako symbol začiatku práce v novej školskej záhrade.

Po krátkom slávnostnom akte sa začala rodinná zábava. Rodičia varili, piekli, deti sa hrali a dobrá nálada nemala konca kraja, až kým sa celkom nezotmelo. Bola to príjemná spoločná rozlúčka so septembrom a privítanie pravej jesene.

(mm)

Foto: autorka