Identita na Slovensku

Uverejnené: nedeľa, 22. október 2023, 06:16

Čo sa raz osvedčilo, treba v tom pokračovať. Takto rozmýšľali v tomto roku aj členovia Slovenského spolku Identita po minuloročnej vydarenej spoločnej aktivite viacerých generácií v rámci mládežníckeho poznávacieho zájazdu a duchovného cvičenia pre dospelých v materskej krajine. Destináciou tohtoročného zájazdu v druhý októbrový víkend boli krásy Trenčianskeho a Žilinského kraja.

Autobus plný nadšených výletníkov po štarte pozdravila predsedníčka Identity Karola Klauszová a po poldruha hodinovej ceste sme sa prvýkrát zastavili v malebnej obci Trstice pri Galante. Tam nás čakala nadšená organizátorka víkendu, bývala zástupkyňa riaditeľky budapeštianskej slovenskej školy Ružena Frayová, ktorá sa začiatkom tohto roka rozhodla vrátiť sa bývať do svojej rodnej osady, a odtiaľ podporuje programy Spolku. Po chutnom spoločnom obede sme absolvovali prehliadku osady, ktorá prekvitá, patrí medzi najbohatšie miesta regiónu a je medziiným aj partnerskou osadou Novobudínskej samosprávy. Druhá cieľová stanica – stredoveký klenot Považia – Hrad Beckov – upútal každého, najmä však mladšiu generáciu. Slniečko sa na nás usmievalo a po prehliadke hradu sme sa osviežili v cukrárni pod hradom. Do Považskej Bystrice, centra strojárstva na Slovensku, kde sme mali ubytovanie, sme prišli vo večerných hodinách a čakala nás chutná večera, spoločné rozhovory a hry.

Na druhý deň sme sa zobudili do slnečného rána a vybrali sa pozrieť pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry, národnú kultúrnu pamiatku Čičmany a v nich preslávený Radenov dom. Folklórna ornamentika na domoch, kroje, čičmiansky štýl a celá obec nás doslova uchvátili, nechceli sme opustiť toto prekrásne miesto. Po obede strávenom medzi okúzľujúcimi domčekmi v slnečnom jesennom počasí sme sa vybrali do starobylej mariánskej obce Rajecká Lesná, kde nás čakali ďalšie divy našej materskej krajiny – Slovenský Betlehem a Bazilika Narodenia Panny Márie. Obyvatelia tejto osady od jej vzniku v 13. storočí až po súčasnosť zostali verní Kristovi a Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska. Slovenský Betlehem bol postavený na pamiatku druhej návštevy Svätého otca Jána Pavla II. na Slovensku v roku 1995. Táto rarita je najväčší drevený pohyblivý betlehem na svete. Naši mladí nevedeli od neho odtrhnúť zrak. Dospelí sa zatiaľ vybrali na duchovné cvičenie do nádhernej Baziliky Narodenia Panny Márie postavenej v roku 1864. Slávnostné vyhlásenie tohto pútnického chrámu za Baziliku minor sa uskutočnilo v roku 2002. Spoločná modlitba, stíšenie, zamyslenie a meditácia nad Božím slovom obnovili naše srdcia a spočinuli sme v Božej prítomnosti. Záverečným programom dňa boli kúpeľné mesto Rajecké Teplice so svojimi lukratívnymi budovami, príjemnou atmosférou a výbornými kaviarňami.

V posledný deň zájazdu plného krás a rarít sme sa vybrali do biskupského mesta Žilina. V Kostole Obrátenia svätého Pavla sme sa spoločne pomodlili, očarila nás Burianova veža, Kostol Najsvätejšej Trojice, Mariánske námestie s krásnymi arkádami a Námestie Andreja Hlinku. Síce sa nám vôbec nechcelo odchádzať domov, ale vedeli sme, že nás ešte čaká dlhá cesta do Budapešti, museli sme vyraziť. Posledné hodiny zájazdu sme prežívali v úžasnej nálade. V autobuse spolu spievali mladí a starší, prichádzali pesničky na želanie, boli to naozaj nezabudnuteľné chvíle.

Poďakovanie za finančnú podporu zájazdu patrí Správe fondov Gábora Bethlena, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Verejnoprospešnej nadácii Zväzu Slovákov v Maďarsku, Slovenským samosprávam V. a VIII. obvodu Budapešti a Ružene Frayovej.

(kk)

Foto: autorka