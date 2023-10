Sarvašské žiačky na vybíjanej v Chorvátsku

Uverejnené: sobota, 28. október 2023, 05:54

Žiačky druhého stupňa Slovenskej základnej školy, materskej školy a žiackeho domova v Sarvaši v októbri odcestovali do Chorvátska do partnerskej Základnej školy Josipa Kozarca v meste Josipovac Punitovački, aby tam zápolili vo vybíjanej. Stretli sa dievčatá zo Slovenska, Čiech, my z Maďarska a domáci. Súťažili 4 družstvá.

Po príchode nás privítali známe tváre z predošlých turnajov a pani riaditeľka Sanja Kanisec Kuric. Ukázali nám, čo majú v škole nové. V podkroví sú vybudované 2 učebne vybavené počítačovou technikou a terasa s malou hvezdárňou. Projekt ešte nie je celkom ukončený, treba dostavať priestory s teleskopom na skúmanie oblohy. Škoda, rady by sme boli skúmali nočnú oblohu. Ale prišli sme kvôli hre. Večer pred turnajom sa dievčatá spriatelili, rozprávali, tancovali a hrali sa. My dospelí sme si zjednotili pravidlá. Ráno nám najprv dievčatá zo Slovenska urobili ukážku hry, aby boli pravidlá pre všetkých jednoznačné, lebo koľko krajín, toľko verzií. Potom sme sa dohodli na poradí zápasov. Každý hral s každým. Niektoré výsledky boli tesné, ale remíza nebola. Konečné poradie bolo nasledujúce: 1. miesto: Slovensko – Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella, Štiavnické Bane, 2. miesto: Česko – Základná škola a materská škola, Braňany, 3. miesto: Maďarsko – Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov, Sarvaš, 4. miesto: Chorvátsko – Základná škola Josipa Kozarca, Josipovac Punitovački.

Po turnaji sme navštívili v Ivandvore pri Ďakove žrebčín, kde sa nachádza 160 lipicanov. Žrebčín založili v roku 1506. Dozvedeli sme sa, že tam rada chodila aj kráľovná Sisi. Deti si mohli kone aj pohladkať. Potom sme si pozreli centrum mesta a Katedrálu sv. Petra. Cestou do Chorvátska sme sa zastavili v Moháči, kde je historické pamätné miesto bitky pri Moháči.

Spomínaný víkend bol dlhý, ale plný zážitkov. Dievčatá majú nové známosti, športovo sa unavili, kultúrne a historicky sa vzdelali. Ďakujeme za podporu Celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku a Slovenskej samospráve mesta Sarvaš, že sme mohli odcestovať do našej partnerskej školy.

Anikó Podaniová

Foto: autorka