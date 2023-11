Novomestská slovenská škola hostiteľkou krátkej mobility žiakov v rámci programu Erasmus+

Uverejnené: sobota, 11. november 2023, 05:46

„Historické eko-pomôcky v inkluzívnom vzdelávaní“ je názov projektu v oblasti tzv. malých partnerstiev v programe Erasmus+, ktorý vypracovala Základná škola v Tatranskej Lomnici v spolupráci so Základnou školou v Jedovniciach v Českej republike a Maďarsko-slovenskou národnostnou ZŠ a internátom v Novom Meste pod Šiatrom v Maďarsku.

Dvojročný projekt začal na jar v roku 2022. Do jeho obsahu boli zahrnuté tri krátke vzdelávacie aktivity. V tej, ktorú žiaci realizovali koncom minulého roka v Tatrách sa vyrábali snežnice, čím malí remeselníci „skočili” do minulosti a hľadali pramene ekologických pomôcok uľahčujúcich pohyb v zimnom období. V máji koncom predošlého školského roka sa zase žiaci vybrali na južnú Moravu, aby v krásnom prostredí olšoveckého rybníka vyrábali edukačné pomôcky ako napr. vrše pletené z prútia.

Napokon prišiel rad aj na novomestskú slovenskú základnú školu, ktorá v dňoch od 25. do 29. septembra privítala 33 žiakov a 8 učiteľov, vrátane vedenia partnerských organizácií. Úlohou hostiteľskej školy bolo oboznámiť účastníkov s prírodnými materiálmi a za spolupráce s miestnymi remeselníkmi a ľudovými staviteľmi navrhnúť dizajn budúceho prírodného prístrešku. Ten by potom mal slúžiť pre outdoorové inkluzívne vzdelávanie. Žiaci sa počas týždňa preto spoločne venovali remeselným dielňam. Najprv „zbili” provizórnu malú striešku, pod ktorú umiestnili vlastnou rukou vyrobené malé figúrky (kvázi žiačikov) z prírodného materiálu. Hostia navštívili aj chránenú dielňu a spolupracovali s remeselníkmi so zdravotným znevýhodnením alebo iným telesným hendikepom. Pozorovali symboliku, ornamenty a ekologické črty stavieb v regióne Zemplín. K tomu im poslúžila aj návšteva Národopisnej zbierky zemplínskych Slovákov v Baňačke. Práve zrekonštruovaným múzeom ľudovej kultúry ich sprevádzala Zuzana Xénia Szabová, pracovníčka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. O gastronomický zážitok sa postarali členky miestneho ženského speváckeho zboru Rozmarín, ktorý vedie Mária Holodová. Počas popoludnia stráveného s pamätníčkami a nositeľkami starých tradícií a zvykov sa mladí účastníci krátkej mobility mali príležitosť aj porozprávať. Workshop, ktorého cieľom bolo pripraviť oplotenie pre budúci prírodný prístrešok prišiel koordinovať miestny majster až sedemnástich remesiel. Žiakom názorne ukázal výrobu plotu z lieskového prútia, čoho sa deti s nadšením chopili.

Súčasťou programu bola tiež návšteva pamätihodností mesta a regiónu, kde sa skloňovali mená velikánov. Takým bol Ľudovít Kossuth, ktorý svoj prvý rečnícky prejav predniesol práve z balkóna novomestskej radnice. V tejto budove návštevníkov prijal primátor mesta Peter Szamosvölgyi. Žiaci sa na pešej zóne potom vyfotografovali aj s upravovateľom maďarského jazyka, Ferencom Kazinczym, ktorý vo forme bronzovej sochy akoby „kráča” do svojho pôvodného pracoviska, dodnes fungujúceho archívu v Novom Meste pod Šiatrom. Históriu rodu Rákócziovcov mládeži priblížili v meste Sárospatak, kde navštívili majestátnu Červenú vežu a kaštieľ, týčiaci sa nad riekou Bodrog, ale aj historickú školu zo 16. storočia, v ktorej 4 roky pôsobil učiteľ národov Ján Amos Komenský, zakladateľ metódy názorného vyučovania.

Žiaci sa venovali aj recyklovaniu plastu, z ktorého v prírodopisnom múzeu vyrábali vtáčie búdky. Zároveň sa metódou muzeálnej pedagogiky interaktívne zoznámili s faunou a flórou, príznačnými pre zemplínsku prírodu. A v piatok nechýbala návšteva mestského trhu v Novom meste pod Šiatrom. Ten už od stredoveku otvárali trhovníci v utorky, piatky a nedele. Domácim produktom neodolali malí, ani veľkí. Najväčší úspech zožal med siedmich príchutí.

K hosťom sa každý deň pridávala vždy iná z domácich tried druhého stupňa, preto idea inklúzie bola tiež splnená. Hlavne sa však žiaci mali možnosť zblížiť, zveľaďovať slovenský a niekedy aj anglický jazyk. Počas prezentácie jednotlivých tried žiaci pripravili domáce pečivo a skromné, vlastnými rukami vyrobené darčeky. Aj preto mala rozlúčková diskotéka taký veľký úspech. Naladili ju šarmantné tanečnice školy prezentáciou horúcich latinských spoločenských tancov. Potom už na obrátkach striedavo nabrali maďarské, slovenské a české populárne hity.

Slzy v očiach, a nekonečné objatia účastníkov krátkej mobility žiakov v Novom Meste pod Šiatrom v deň odchodu boli dôkazom obrovského úspechu aktivity učiteľov, technických zamestnancov a rodičov hostiteľskej školy, za čo im aj touto cestou ďakujeme.

(jk)

Foto: autorka