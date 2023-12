Župná recitačná a komunikačná súťaž v Tardoši - Deň, keď všetci vyhrali

Uverejnené: sobota, 02. december 2023, 05:33

V stredu 22. novembra sa v Tardoši zišli šikovní žiaci zo všetkých základných škôl Komárňansko-ostrihomskej župy, kde sa vyučuje slovenský jazyk. Účastníkov recitačnej a komunikačnej súťaže privítala predsedníčka Tardošskej slovenskej samosprávy a riaditeľka tamojšej základnej školy Erika Kissová Töröková.

V mene Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) sa súťaže zúčastnila odborná školská referentka Erika Lázárová, ktorá odovzdala srdečný pozdrav predsedníčky CSSM Alžbety Hollerovej Račkovej. Aj v jej mene popriala všetkým súťažiacim veľa úspechov. E. Lázárová priniesla zúčastneným školám darčeky nášho najvyššieho voleného zboru.

Žiaci prvého stupňa ZŠ sa pripravili v prednese poézie a tí, ktorí sa učia na druhom stupni zabojovali v komunikačných vedomostiach. Dokopy bolo na otvorení dňa v Osvetovom dome v Tardoši 71 žiakov, 51 detí recitovalo a 20 ich odpovedalo na otázky vedomostnej súťaže. Tí sa po oficiálnom otvorení presunuli do budovy školy.

Recitovali básničky, niektorí aj dve

Recitátori boli rozdelení do dvoch súťažných skupín. V jednej sa stretli žiaci prvého a druhého ročníka, v druhej tretiaci a štvrtáci. Všetci súťažiaci sa smelo postavili pred porotu, ktorú tvorili tri, v hodnotení skúsené dámy, Veronika Árendášová, Anna Crnečka a Helena Šándorová. Ako sa to porote stáva, ani táto to veru nemala ľahké. Recitátori zaplnili takmer polovicu sály kultúrneho domu a boli vynikajúco pripravení. Svoje texty vedeli zarecitovať bez zaváhania a keby snáď niečo zabudli, pani učiteľky, ktoré ich pripravovali, boli nablízku pripravené NAŠEPKÁVAŤ. Viete si to predstaviť? Učiteľ a našepkáva? Síce nemuseli, ale pre pocit bezpečia stáli po ruke, vlastne na dohľad. Súťažiaci sa najprv predstavili a až potom povedali meno autora a titul diela, ktoré zarecitovali. Väčšinou si vybrali básničky, niektorí dokonca aj dve. Súťaž to bola naozaj pôsobivá.

Všetky deti boli pekne oblečené. Niektoré dievčatká mali na sebe kroj. Po odrecitovaní a odovzdaní dôkladne pripravených prác sa všetci žiaci vrátili do kultúrneho domu, kde sa mohli osviežiť čajíkom a obloženými chlebíkmi. Kým sa porota radila a uznášala na rozhodnutí, kto dostane prvú, druhú a tretiu cenu, sa deti nenudili. Tardošské učiteľky mali pre ne pripravené tvorivé dielne. Vyrábali spolu kľúčenky i ďalšie drobnosti, možno už na Vianoce.

Vyhodnotenie súťaže znamenalo pekný záver krásneho dňa. Každý totiž dostal keksíky a nejakú drobnosť. Predsedníčka poroty recitačnej súťaže V. Árendášová povedala, že všetci účastníci sú víťazmi. Boli výborne pripravení a priniesli so sebou do Tardoša pekné básničky. Podobne ocenila pripravenosť súťažiacich komunikačnej súťaže Erika Kissová Töröková. Dodala, že ani tam porota nemala na ružiach ustlané. V hodnotení jej pomáhala skúsená slovenčinárka Mária Csomóová. Víťazi oboch častí súťaže sa spoločne vyfotografovali.

V organizácii pomáhali riaditeľke tardošskej školy všetci kolegovia. Žiaci mali skrátené hodiny, preto sa ani neuliali z vyučovania.

Odborná referentka CSSM Erika Lázárová informovala prítomných učiteľov o možnostiach pestovania talentov prostredníctvom Programu pre nadaných. Do Tardošu prišla aj autorka cvičebnice komunikácie v slovenskom jazyku Erika Palečková, ktorá porozprávala účastníkom stretnutia o svojich pedagogických skúsenostiach s používaním knihy a zámere vydania publikácie.

Program, ktorého sa zúčastnili deti z Čívu, Kestúca, Moďoróšu a Tátu, Síleša, Tatabáne – Bánhidy a Tardoša, sa konal presne v strede slovenského týždňa v tardošskej základnej škole. Počas týždňa prebiehali všelijaké aktivity. V pondelok začali miestnou recitačnou a komunikačnou súťažou. Museli totiž vybrať reprezentantov školy do župnej súťaže. V utorok mali rozprávkovo-filmový deň. Deti pozerali filmy po slovensky, aby si obohatili slovnú zásobu. V stredu sa mnohí zúčastnili už spomínanej súťaže. Vo štvrtok sa museli vyslobodiť z únikovej izby. Riešením boli jazykové schopnosti. Počas týždňa však mali na každom predmete veľa slovných úloh po slovensky. Ešte aj na matematike, či výpočtovej technike, ba aj na hodinách kreslenia sa venovali tradičnej ľudovej architektúre Tardoša. V piatok deti dostali zástery a varili s členkami Klubu dôchodcov. Tety mali za úlohu dohliadať, pomáhať a ukázať ako sa robí tradičné tardošské zemiakové cesto na lokše, pagáčiky a šúľance, ktoré mali veľký úspech na Dni tardošských Slovákov.

Slovenský týždeň aj Župná recitačná a komunikačná súťaž v Tardoši sa opäť vydarili. Župné súťaže odštartovali v oku 2007 a odvtedy sa pedagógovia tešia, že sa každý rok stretnú, že sa budú môcť porozprávať, vymeniť si skúsenosti a porovnať výsledky práce s deťmi. A deti sa tiež radujú zo stretnutí s kamarátmi a samozrejme zo získaných ocenení. Takže to bol naozaj deň, keď všetci vyhrali.

Erika Trenková

Foto: autorka