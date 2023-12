Recitačná súťaž s rekordným počtom účastníkov

Uverejnené: sobota, 09. december 2023, 05:52

S rekordným počtom – vyše 70 recitátorov – sa uskutočnila tradičná Súťaž v prednese slovenskej poézie a prózy, ktorú usporiadala Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti 21. novembra v knižnici budapeštianskej slovenskej školy.

Súťaž má vyše 25-ročnú tradíciu, takže účastníci z Budapešti, Dabašu-Śáre, Čívu, Dunaeďházu, Jášču a Mlynkov vedeli, čo môžu očakávať. Napriek tomu v onen utorok sa v budove na peštianskej strane Arpádovho mosta zbierali malí a veľkí a všetci s vytržením čakali začiatok súťaže. Tá trochu meškala, lebo ako všetko, aj samotnú súťaž treba administrovať a tak sa všetci museli trikrát podpísať na prezenčnú listinu a až potom mohli zaujať svoje miesta – ktoré bolo treba aj doplniť – a čakať na privítacie slová. Prvá pozdravila prítomných riaditeľka hostiteľskej výchovno-vzdelávacej inštitúcie Monika Szabová. Povzbudila žiakov, aby nemali trému a pekne recitovali. Predsedníčka voleného zboru XIII. obvodu Eva Fábiánová tiež pozdravila účastníkov. Najprv predstavila porotu, vlastne poroty, lebo žiakov 1-5 triedy ZŠ hodnotili bývalá učiteľka školy a predsedníčka Slovenskej samosprávy VIII. obvodu Budapešti Monika Szelényiová a učiteľka, predsedníčka Slovenskej samosprávy II. obvodu Budapešti Ľubomíra Fallerová a žiakov 6-8 triedy ZŠ a študentov gymnázia zas básnik a konateľ spoločnosti SlovakUm Imrich Fuhl a podpredsedníčka Klubu slovenských dôchodcov a Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena Mária Libayová. Po technických pokynoch sa účastníci rozpŕchli do miestností, kde ukázali, ako sa pripravili na súťaž. A veru, musíme povedať, že excelentne. Výber básní bol pestrý, primeraný veku a náture prednášateľov. Radosť z toho, že sa naučili básničky a krátke prózy prevyšoval iba fakt, ak dopovedali. Ale musíme uznať, že mali pravdu. Veď tréma je ťažký spoločník. Vystresuje nás a niekedy zabudneme všetko, čo sme sa naučili. Inokedy nás zas ženie dopredu a náš výkon je nadpriemerný. Žiaci boli veľmi slušní a pokojne si vypočuli svojich rovesníkov. Hodinka, dve ubehli, ani sme sa nenazdali a už mali možnosť pochutnať si na sendvičoch a čokoláde, ktoré pre nich pripravili usporiadatelia. Po desiate sa ešte chvíľu rozprávali a nedočkavo čakali na rozhodnutie poroty.

Tá sa medzičasom radila vo vnútornej miestnosti knižnice. Tento rok vzhľadom na vysoký počet účastníkov aj zo škôl, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet, porota mala možnosť rozdať ceny zvlášť pre deti z Budapešti a z vidieka.

Najprv dostali ceny žiaci 1. až 5. triedy základných škôl. Ako členka poroty Ľubomíra Fallerová povedala, bolo potešujúce, že výslovnosť žiakov bola výborná – bez ohľadu na to, z ktorej školy prišli. Tiež pochválila výber básní a ich prednes, ktorý ako poznamenala, niekedy bol až na úrovni divadla. Potom už rozdala diplomy. V tomto roku vďaka podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí mohli organizátori zakúpiť knihy pre všetkých účastníkov a pripravujúcich pedagógov a nechýbali ani slovenské čokolády. Samozrejme, väčšiu čokoládu dostali víťazi a menšiu (ale tiež výbornú) „len” účastníci. Výhercovia každej kategórie predniesli svoju báseň ešte raz pred všetkými.

Mária Libayová tiež vyslovila radosť z toho, že si už druhýkrát mohla vypočuť tých väčších recitátorov a poznamenala, že úroveň bola tento rok vyššia a všetci boli omnoho lepší. Jediné čo vytkla, bola dĺžka predneseného textu. Lebo, ako povedala, v určitých prípadoch mali porotcovia taký pocit, že dĺžka textu bola na úkor prednesu. A koniec koncov, dobrý prednášateľ vynikne aj s kratším textom. Samozrejme, po prevzatí diplomov a sladkej odmeny, aj výhercovia vyšších kategórií predniesli svoje básne. Gymnazisti vyjadrili ľútosť, že po absolvovaní gymnázia už nemôžu prísť recitovať, avšak predsedníčka hostiteľskej samosprávy Eva Fábiánová ich uistila, že súťaž je vypísaná aj pre vysokoškolákov a dospelých a tak pozvala aj absolventov gymnázií.

„Chcela by som sa poďakovať učiteľom, že pripravili svojich žiakov, žiakom, že sa naučili básne a prózy a porote, že si ich vypočula,“ povedala v záverečnom slove E. Fábiánová. Dodala, že tento rok pridali učiteľom ešte jednu knižku, a to básnickú zbierku dolnozemských slovenských básnikov Trojhlas, ktorá sa zrodila z medzinárodnej spolupráce slovenských básnikov zo Srbska, Rumunska a Maďarska vo vydaní Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Do zbierky sú zaradené aj básne Gregora Papučka, ktorého životnému jubileu venovali súťaž, Imricha Fuhla, ktorý sedel v porote a Evy Fábiánovej.

Sviatok slovenského slova v budapeštianskej škole skončil veľmi rýchlo, ale jeho účastníci sa rozchádzali v nádeji, že o rok sa znovu stretnú a vypočujú si ďalšie krásne básne a krátke prózy.

(ef)

Foto: autorka , Imrich Fuhl