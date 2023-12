Celoštátne adventné stretnutie detí v Békešskej Čabe

Uverejnené: piatok, 15. december 2023, 05:30

80 detí z našich škôl v Budapešti, Čemeri, Čabačúde, Dabaši-Šáre, Ďurke, Kétšoproni, Níži, Pitvaroši, Pišpeku, Saravaši, Tatabáni-Bánhide a Slovenskom Komlóši sa zúčastnilo Celoštátneho adventného stretnutia detí.

A, samozrejme, boli medzi nimi aj žiaci z hostiteľskej inštitúcie – Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a študentského domova v Békešskej Čabe. Organizátori, Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM), Slovenské divadlo Vertigo, Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku a hostiteľská škola pripravili tento rok dvojdňové podujatie nabité zaujímavými programami. Poďme ale pekne po poriadku.

Snahou miestnych bolo, aby deti nahliadli do života slovenskej školy, aby získali čo najviac informácií o histórii Békešskej Čaby a živote Čabanov, aby sa navzájom spoznali a spolu príjemne strávili prvé chvíle adventu.

Program sa začal v piatok 1. decembra na poludnie. Po príchode cezpoľní obsadili izby v internáte a po spoločnom obede všetkých účastníkov Adventného stretnutia privítala riaditeľka školy Edita Pečeňová. Potom vystúpili čabianski žiaci s adventným hudobným predstavením. O histórii a každodennom živote Čabanov žiakom porozprával predseda miestnej slovenskej samosprávy Ondrej Kiszely. Samozrejme priniesol so sebou aj nepostrádateľnú súčasť slovenských evanjelikov – Tranoscius.

Po prednáške boli účastníci rozdelení do tímov – pričom organizátori osobitne dbali na to, aby v jednej skupine neboli žiaci z jednej školy – a začala sa súťaž so šiestimi zastávkami. Úlohy na jednotlivých stanovištiach nejakým spôsobom súviseli s adventom, so slovenským jazykom, a na každom mieste bolo cieľom, aby deti navzájom komunikovali, spoločne rozmýšľali, spoločne riešili úlohy, a tak sa spoznávali a vytvárali priateľstvá.

Na prvej zastávke mali rozprávať o sebe a ukázať, čo sa naučili o Vianociach na hodinách slovenskej vzdelanosti. Potom nasledovala osobnejšia hra – Gordický uzol, pri ktorej si museli so zatvorenými očami rozpliesť ruky, ktoré mali spojené. Ďalej bolo treba poskladať rozstrihané obrázky rôznych slovenských pamiatok na čas a povedať, čo videli na obrázku, na čas doplniť čo najviac slovenských slov, rozhodnúť, či sú podávané informácie o Slovákoch v Maďarsku pravdivé alebo nepravdivé. Na jednom stanovišti mali vyplniť kvíz s otázkami o Békešskej Čabe a na ďalšom povedať, ktoré známe maďarské hity boli preložené do slovenčiny. Jednotlivými zastávkami ich sprevádzali miestni učitelia, takže deti sa mohli zoznámiť aj s nimi.

Po občerstvení sa začala tvorivá dielňa. Žiaci vyrábali rôzne pohľadnice a vianočné ozdoby, doplnené slovenskými básničkami. Potom nasledovala večera a vyhlásenie výsledkov popoludňajšej súťaže. Členovia víťazného tímu dostali darčekové balíčky, ktoré venovala Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku. Na a potom už nasledoval večerný tanečný workshop, ktorí pripravili miestni tanečníci.

V sobotu 2. decembra po spoločných raňajkách sa o desiatej hodine začali adventné slávnosti. Štyri sviečky na adventnom venci zapálili a s krásnymi želaniami sa deťom prihovorili zástupkyňa generálneho konzula SR v Békešskej Čabe Nina Eliašová, parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik, referent pre národnostné školstvo Ministerstva vnútra Štefan Kraslán a predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková.

Prítomní členovia kuratória Nadácie odovzdali pamätné listy študentom stredných škôl, ktorí sa zúčastnili Programu pre nadaných a potom sa už deti ocitli v divadle. Mohli si pozrieť dve predstavenia z tohtoročného letného dramatického tábora, ktorý organizuje Slovenské divadlo Vertigo.

Báj o vzniku Tatier pod názvom Tritri prepracovala a s deťmi v tábore nacvičila Margita Garajszká a príbeh beznádejne zaľúbeného desaťročného chlapca V pondelok pôjdem s tebou na motívy novely nemeckého spisovateľa Patricka Suskinda Pán Sommer napísal lektor detského divadla Peter Hudák.

Myslím, že sme s deťmi prežili zmysluplný prvý adventný víkend, dúfame, že sa všetci dobre zabavili. Touto cestou by som sa chcela poďakovať kolektívu slovenskej školy v Békešskej Čabe za všetku pomoc pred stretnutím aj počas neho.

Naším cieľom na rok 2024 je zorganizovať dvojdňové podujatie podobné tomu tohtoročnému, ale v inej slovenskej osade v Maďarsku. Dúfame, že aj na budúci rok sa nám podarí stretnúť veľa detí a učiteľov z každého kúta z Maďarska, aby sme spoločne prežili radosť z očakávania Vianoc.

Anett Ostrolúcka

Foto: Bence Szeljak