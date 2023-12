Retro ples v čabianskej škole

Uverejnené: streda, 27. december 2023, 05:34

V slovenskej škole v Békešskej Čabe sa 8. decembra uskutočnil ples pre gymnazistov. Minulý školský rok – na jar tohto roka – mal náš ples, ktorého témou bolo kasíno, veľký úspech. Teraz sme vybrali tému retro.

Iniciatíva vyšla od členov študentskej samosprávy, ktorej predsedníčkou je Orsolya Kovácsová, podpredsedníčkou Luca Szabadiová, zapisovateľkou Dzsenifer Katonaová, pokladníčkou Zoé Zelenyánszka, Hanna Krajčoviczová je zodpovedná za komunikáciu internetových informácií a členmi sú Pavol Vidovenyecz, Oliver Patay, Balázs Palicska a Bence Béres.





My sme urobili aj dekoráciu, chceli sme použiť motívy z obdobia 70. a 80. rokov. Vtedy dominantné farby boli žltá, modrá a ružová a tak aj naša jedáleň a chodby hýrili týmito farbami. „Urobili” sme kabínku na fotenie, na steny zavesili CD-čka, mali sme farebné balóny, kartové hry, biliard a darts. Ples by nebol skutočný bez retro sendviča. Aj tie sme urobili my, klobásové a šunkové. Krajce chleba sme natreli maslom, na to sme dali buď klobásu alebo šunku, potom nasledovala kyslá uhorka, syr a na koniec paprikový krém. Tieto a mojito bez alkoholu si mohli naši spolužiaci zakúpiť.

Podujatie sa začalo večer o siedmej a trvalo do polnoci. Povinným oblečením bolo hocičo, čo sa môže nazvať retro, od bodkovaných šiat až po trapézové nohavice. Predsedníčka študentskej samosprávy otvorila ples krátkym príhovorom. Prezradila, aké programy plánuje samospráva uskutočniť v tomto školskom roku. Od ôsmej sme mohli hlasovať na kráľa a kráľovnú plesu. Odovzdali sme hlasy učiteľom, ktorí vykonávali dozor. Kráľom plesu sa napokon stal študent 12. ročníka Dominik Kun a kráľovnou Hanna Krajčoviczová. Po fotení si zatancovali.

Biliard a darts boli veľmi populárne, lebo vždy boli obsadené, ale šikovnejší si vyskúšali aj spoločenskú hru Twister, v ktorej sa snažili udržať rovnováhu. Počas celého večera hrala retro hudba, ale samozrejme nechýbala ani pomalá hudba, na ktorú si prišli na svoje páry. Boli sme už unavení keď sa blížila polnoc. Dospelým aj žiakom sa ples veľmi páčil. Študentská samospráva organizuje aj tento rok mnoho ďalších zaujímavých programov, o významnejších budeme informovať aj čitateľov Ľudových novín.

Hanna Krajčoviczová

študentka 11. ročníka

Foto: autorka