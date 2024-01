25. Slovenský týždeň v slovenskej škole v Békešskej Čabe

Uverejnené: piatok, 05. január 2024, 06:01

My, študenti slovenského gymnázia, sa vždy tešíme na december. Jasné, že preto, lebo sa blížia Vianoce, ale aj preto, lebo vtedy je u nás tradičný Slovenský týždeň. A čo si pod tým treba predstaviť?

Slovenská škola v Békešskej Čabe vždy bola výnimočná aj z toho dôvodu, že tento týždeň sa sústreďuje nielen na adventné obdobie, ale aj na našu národnosť. Vedenie školy sa nám snaží túto tému vždy priblížiť zaujímavými predstaveniami a programami. V tomto roku bola takým programom napríklad prednáška parlamentného hovorcu Antona Paulika, o ktorej budeme podrobnejšie písať nižšie. To bolo, samozrejme, pre starších, ale organizátori dbajú na to, aby sa aktívne mohli zapojiť aj tí mladší, prípadne škôlkari. Naša škola spoločne oslávila dvadsiaty piaty Slovenský týždeň.

Je dobré vedieť, že tento týždeň nie je vždy len týždeň, pretože niekedy trvá dlhšie, čo je preto potrebné, lebo v našej škole je veľa zvedavých a zainteresovaných žiakov, ktorí sa radi zúčastňujú týchto programov.

Jasné, že nie náhodou je toto podujatie v decembri, v tom čase je všetko oveľa útulnejšie a príjemnejšie, pretože sa blížia Vianoce. Okrem národnostnej témy nemožno vynechať ani to, že žiaci a učitelia spolupracujú od výzdoby, cez zapaľovanie sviečok, až po vianočné predstavenie na konci roka.

V tomto roku boli viaceré zaujímavé programy, napríklad adventný program škôlky, základnej školy a gymnázia. Boli tu aj žiaci zo Srbska, bol tu tradičný tzv. Čabiansky portrét. To prichádzajú k nám bývalí žiaci našej školy, poprední predstavitelia Slovákov v Maďarsku. Minulý rok medzi nás zavítala predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková. V tomto roku k nám prišiel hovorca slovenskej národnosti v Maďarskom parlamente Anton Paulik.

V tomto roku sa Slovenský týždeň začal 28.novembra a skončil 19. decembra (takže naozaj trval viac ako týždeň) a obsahoval 23 programov.

28. novembra

V internáte žiaci spoločne s učiteľmi ozdobili vianočný stromček, ktorý nám darovali rodičia. Ozdobovali sme od štvrtej do siedmej a hrala nám pri tom vianočná hudba. Aj pri takýchto programoch je vidno, že súdržnosť aj v internáte je silná. Zodpovednou učiteľkou bola Edita Vargová, ktorá učí maďarčinu a je aj vychovávateľkou.

30.novembra

Adventné zapaľovanie sviečok prebieha každý rok rovnako, zapálime 3 sviečky, zvyčajne vo štvrtok. Tradične prvú zapáli škôlkar, druhú žiak základnej školy a tretiu stredoškolák. Rovnako tomu bolo aj tento rok. Prvú adventnú sviecu sme zapálili 30. novembra, druhú 7. decembra a tretiu 14. decembra. Deje sa to spravidla počas tretej prestávky.

1.-2. decembra

Naša škola hostila Celoštátne adventné stretnutie detí, ktoré organizovala CSSM spolu so Slovenským divadlom Vertigo. Naši učitelia sa všemožne venovali hosťom, a my sme sa tešili, že sme mohli ísť o deň skôr domov.

4. decembra

Tohtoročný Slovenský týždeň bol v mnohom výnimočný, pretože tento rok po prvýkrát žiaci internátu spoločne oslávili Vianoce, uskutočnilo sa školské obdarovávanie, do ktorého sa zapojili všetci, čo tam bývajú. Predchádzal tomu malý zoznamovací večer 28. novembra. Bol to nápad Edity Vargovej. Losovanie mien „tajného Ježiška“ sa uskutočnilo 28. novembra. Bolo to veľmi zvláštne a všetci žiaci internátu vyzerali, že radi obdarúvajú, a aj takýmto spôsobom sme sa viac zbližovali a lepšie spoznávali. Obzvlášť dobré bolo, že sme si mohli vytiahnuť meno nielen podľa poschodia, ale kohokoľvek z internátu. Nechýbali ani prípady, kedy si niekto vylosoval partnera či spolubývajúceho, no aj to malo svoje čaro. Bolo to po prvýkrát, ale môžem pokojne povedať, že sa z toho zrejme stane tradícia, keďže som videl na tvárach študentov, že sa im to páčilo. Minimálna suma, ktorú sme mali venovať na darček bola 2 000 forintov, no nenašiel sa nikto, kto by na tom šetril. Mnohí žiaci hovorili, že spoločných programov by mohlo byť ešte viac. Najbližšie bude spoločné varenie, za ktoré bude zodpovedná študentská samospráva internátu, samozrejme za pomoci pedagógov.

5.decembra

Tohtoročný Slovenský týždeň bol veľmi výnimočný aj tým, že išlo už o 25. v poradí. Z tohto dôvodu vedenie školy zorganizovalo pre žiakov tortovú párty. Z kuchyne, z ktorej objednáme obed, objednali torty, a z nich sa ušlo každému žiakovi. Boli 2 druhy, bezlepková a bezlaktózová ovocná torta a obrovská čokoládová torta. Párty otvorila riaditeľka našej školy Edita Pečeňová príhovorom, po ktorom nasledovalo občerstvenie. Žiakom veľmi chutilo a torty, ktoré sme mohli jesť spolu s našimi učiteľmi, boli vynikajúce.

6. decembra

Šiesteho decembra je Mikuláša. Tak je to aj v našej škole už dlhé roky. Mikuláš robí okružnú cestu po škole, aby sa mohol stretnúť so všetkými. Všade ho sprevádzajú čerti, najprv navštevujú najmladších žiakov základnej školy, a tak postupujú z triedy do triedy. Nadšení žiaci netrpezlivo čakajú, kým na nich príde rad. Majú možnosť niečo zaspievať, zarecitovať, ale môžu Mikulášovi aj prezradiť, aký darček si tento rok želajú pod vianočný stromček. Potom, keď už všetci povedali čo chceli, Mikuláš s pomocou svojich pomocníkov rozdal darčeky, z čoho mali všetci radosť.

7. decembra

U Hamzovcov sme si dali medové raňajky, prišli k nám a priniesli niekoľko druhov medu, medzi nimi aj lipový a repkový. Na mieste sme si od nich mohli kúpiť aký sme chceli.

8.decembra

Dňa 8. decembra zorganizovala žiacka samospráva školy každoročný študentský bál. Téma bola retro, dali sa kúpiť retro sendviče, žiaci mohli kúpiť nealkoholické koktaily a mnoho iného. Ale o tom ste mohli čítať aj na stránkach Ľudových novín.

14.decembra

Prišiel medzi nás bývalý absolvent našej školy, slovenský parlamentný hovorca Anton Paulik a porozprával nám o národnostnej politike, o svojej práci v parlamente i mimo neho. Aj o tom, ako vznikol národnostný zákon. Strávil s nami pre nás veľmi užitočných 45 minút. Po prednáške sme mu mohli klásť otázky. Pre čitateľov sme pripravili aj zvlášť rozhovor.

– Ako si spomínate na študentské roky?

– Dvojtvárne. Ja som sa cítil veľmi dobre, keď som chodil do tejto školy, ale neboli sme najlepší žiaci. Takže sme boli vykázaní zo školy a nemohli sme tam byť poobede. Do dnešnej budovy sme chodili na obedy, ale aj odtiaľ nás vykázali. Teda neboli sme najlepší žiaci, to treba priznať. Ale napriek tomu sme mali s učiteľmi dobré kontakty a spomínam na to ako na najlepšie obdobie svojho života

– Kto bol váš najobľúbenejší učiteľ?

– Dejepisára som si veľmi vážil, to bol Ján Hirka. On ma veľmi dobre pripravil na ďalšie štúdiá. Veľmi dobrá učiteľka bola Helena Hanková, ona bola zemepisárka. Ja som aj maturoval zo zemepisu ako z voliteľného predmetu. A dobre si pamätám na fyzikára, on ma síce neučil, ale boli sme veľmi zadobre.

– V čom je dobré čabianske gymnázium?

– Toto je pomerne malá škola, to znamená, že každý pozná každého. Učitelia poznajú aj rodičov, nielen deti, lebo často boli bývalí spolužiaci. Anna Ištvánová, ktorá bola predsedníčkou Čabianskej organizácie Slovákov, raz povedala, že táto škola je preto dobrá, lebo keď v materskej škole dieťa bolo špinavé nekričali naň, že choď sa umyť, ale ho umyli. Medziľudské vzťahy sú tu veľmi dobré.

– Čo by ste odkázali súčasným maturantom?

– To, čo som vám vravel, že budúcnosť je v tejto veci, teda v slovenčine. Lebo aj teraz hľadajú do rôznych obchodných firiem ľudí, ktorí vedia po slovensky. Teda oplatí sa osvojiť si slovenčinu.

19. decembra

Devätnásteho decembra sa uskutočnil slávnostný program na počesť Vianoc a Dňa národností, ktorý uzavrel náš Slovenský týždeň, ale aj rok 2023. Program začal o desiatej. Prvou bola hudobná produkcia, ktorú žiaci predviedli s pomocou učiteľky spevu Ildiky Očovskej. Hrali na citare, na fujare a spievali prekrásne vianočné piesne. Potom vyšli na javisko žiaci šiestej triedy, ktorí predniesli predstavenie v slovenčine o kráse adventu. Keď šiestaci dokončili poučný príbeh, v programe pokračovala trieda učiteľky Moniky Gyöngyiovej dvomi slovenskými, jednou maďarskou a jednou anglickou pesničkou. Šikovné deti sebavedome stáli na javisku a svojou dobrou náladou povzbudzovali všetkých k spevu. Nikto nemal problém s textom, pretože ten sa premietal na monitor vedľa javiska, takže kto chcel, mohol spievať. Posledné minúty roku 2023 v našej škole sa niesli v srdečnej atmosfére.

V tento deň sme aj rozdali nové školské tričká. Peniaze na ne sme získali od CSSM a od Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba. Tričká dala vyrobiť študentská samospráva a žiaci ich dostali zadarmo.

Hanna Krajčoviczová a Oliver Patay

Foto: Oliver Patay, Hanna Krajčoviczová, Edita Vargová