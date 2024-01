Advent v sarvašskej škole

Uverejnené: sobota, 06. január 2024, 05:55

Advent. Väčšina z nás ho zrejme prežívame rovnakým spôsobom. Upratujeme, nakupujeme, chystáme darčeky. Avšak obdobie od Ondreja až do Vianoc má hlbší význam. Má to byť obdobie pokoja a zamýšľania sa nad svojím životom. Má to byť obdobie, kedy máme konať dobré skutky.

Aj v našej škole každoročne oslavujeme advent. A aká je naša škola v adventnom čase? Sviatok svätej Barbory, Mikuláša, Lucie. Škola je vtedy plná radosti a džavotu detí. Krásne vyzdobené priestory, vianočný stromček, blikajúce svetielka, vyparádení žiaci.

Aby sme sa aj my pozastavili, zamysleli a precítili prítomnosť sviatočnej chvíle, šikovní žiaci pripravili pre všetkých štyri ranné vystúpenia spojené so zapálením adventnej sviece. Krátke kultúrne programy sa konali v aule školy.

Na prvý adventný pondelok – 4. decembra – kultúrny program pripravili žiačky 7. a 8. ročníka. Dievčatá, ôsmačky Virág Ardaiová, Nóra Csataiová a Boróka Viszkoková nás všetkých svojou prednáškou vtiahli do obdobia adventu. Dozvedeli sme sa o jeho histórii a význame i tradíciách, aké sa v danom období dodržiavajú. Potom nám siedmačky Lili Számfirová a Adela Tóthová zarecitovali adventnú báseň. Napokon pani riaditeľka Terézia Wéberová Hanzová zapálila na prekrásnom adventnom venci prvú adventnú sviečku a popriala nám všetkým veľa zdravia a radosti. Dlho očakávaná chvíľa zapálenia prvej sviečky bola sprevádzaná príjemnou vianočnou hudbou.

O týždeň neskôr 11. decembra si pripravili vystúpenie žiaci zo školského citarového zboru Lipôčka. Úvodného slova o druhej adventnej sviečke sa ujal ôsmak Máté Somogyi. Deti z citarového zboru boli krásne vyobliekané a na stoloch mali prichystané naladené citary. Predstavili sa v troch skupinách. Každá zaspievala a zahrala slovenské vianočné piesne. Ako poslední vystúpili najstarší citaristi, ktorí zahrali a zaspievali pieseň Daj Boh, šťastia tejto zemi. Slávnosť opäť zavŕšila pani riaditeľka, ktorá na adventnom venci zapálila druhú sviečku.

V pondelok 18. decembra patrilo úvodné slovo o tretej adventnej sviečke žiakovi ôsmeho ročníka Sándorovi Nádimu. Potom sa už sviatočného programu ujal školský spevácky zbor. Žiaci zaspievali dve maďarské a jednu slovenskú modernú vianočnú pieseň Šťastné a veselé. Aj tretiu sviečku na adventnom venci rozžiarila pani riaditeľka.

20. december ukončil sviatočné rána na našej škole. V programe vystúpili harmonikári školy a žiaci zo školského speváckeho súboru Jelenček. Úvodné slovo predniesla ôsmačka Bojana Osztroluczká. Štvrtáčka Zita Domjánová priblížila význam štvrtej adventnej sviečky. Trio chlapcov zavinšovalo všetkým prítomným. Dievčatá harmonikárky zahrali vianočnú pieseň Pastieri, pastieri a deti zo súboru Jelenček spolu s harmonikármi zahrali a zaspievali tri vianočné o Ježiškovi po slovensky i po maďarsky. Riaditeľka školy T. Wéberová Hanzová zapálila i poslednú, štvrtú sviecu na adventnom venci a všetkým zaželala pokojné Vianoce.

Štyri zastavenia, štyri krásne chvíle v našich životoch, ktoré nám priblížili čaro adventu. Ďakujeme!

(PK)

Foto: autor