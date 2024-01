Kým zazneli vianočné zvončeky

Uverejnené: nedeľa, 07. január 2024, 06:02

Keď má rok pred sebou posledné dni a dochádza do cieľa, lúči sa s nami mesiacom najkrajších sviatkov roka: sviatkom Barbory, Mikuláša, Luciou, Vianocami, Silvestrom.

Do Slovenskej dvojjazyčnej základnej školy v Slovenskom Komlóši prišiel s bohatou nošou súťaží, aktivít a kultúrnych programov. Keďže v decembri oslavujeme Deň národnosti, celý mesiac sa niesol v slovenskom duchu: advent sme privítali zapálením prvej sviečky na adventnom venci, pri ktorom zazneli slovenské básne i piesne. A nesmeli chýbať „barborky“. Práve prvý adventný pondelok bolo Barbory, a tak nám piatačky Lili Boborová a Lili Lengyelová ukázali v krátkej scénke, ako si kedysi dievčatá odlamovali na Barboru čerešňové konáriky, aby ich vložili do vázy s vodou a čakali do Vianoc. Ak halúzka vykvitla, to bolo radosti – dievča sa do roka malo vydať.

Pani učiteľky pozbierali nakreslené obrázky na pohľadnice. Aj to bola jedna z decembrových aktivít. Piateho decembra sa siedmačky a ôsmačky zúčastnili literárnej súťaže v maďarskej škole o Alexandrovi Petőfim, kde získali pekné druhé miesto. Pripravila ich učiteľka Alžbeta Boborová.

Šiesteho decembra zavítal medzi mladších žiakov Mikuláš. Jeho príchod rozžiaril všetky očká. Školská aula sa rozoznela spevom aj básňami a odmenou boli darčeky. Popoludní prebehli v škole dve súťaže: na prvom stupni to boli Spievanky. Žiaci piateho až ôsmeho ročníka si zmerali sily vo vedomostnom kvíze. Súťaž bola tematicky zameraná na 75. výročie založenia školy.

Siedmeho decembra sa naši zverenci zúčastnili žiackej športovej olympiády v Orošháze. Žiakov pripravil telocvikár Milan Krcsméri.

V piatok 8. decembra sme v Dome prírody oslavovali Deň národnosti. Všetkých Komlóšanov i hostí z okolitých dedín privítala predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Slovenskom Komlóši Zuzana Lauková. Vzácnym hosťom bola predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková, ktorá svojím príhovorom povzbudila prítomných k udržiavaniu slovenských tradícií. A potom boli páračky – pravé, slovenské, ako za čias starých materí. Amatérsky divadelný súbor zo Slovenského Komlóša pripomenul všetkým prítomným časy „odviate vetrom“, časy poznamenané tvrdou prácou, ale bohaté na silné medziľudské vzťahy, súdržnosť, priateľstvá a vzájomnú pomoc.

Ale december sa ešte len rozbiehal.

Jedenásteho decembra sa na adventnom venci rozhorela druhá sviečka. Program si pripravili tretiaci spolu so štvrtákmi, pomohli im pri tom učitelia Tímea Vizváriová, Judita Szudová, Mária Tóthová a Milan Krcsméri. Ten nacvičil so žiakmi aj pekný tanec.

Dvanásteho decembra prebehla na škole ďalšia súťaž Veršovačky. Najmenší, starší i tí najväčší žiaci trochu nervózne, trochu s trémou očakávali popoludnie. Nikto sa nechcel dať zahanbiť pred váženou porotou. Každý zo seba vydal to najlepšie a každý dostal po svojom prednese sladkú odmenu.

Húúú! 13. decembra chodili po škole Lucky: ticho, v bielych plachtách, so zelenými vetvičkami vymetali v triedach kúty (ktovie, koľko kriku a huncútstva vyletelo von oknom).

V piatok 15. decembra mali siedmaci a ôsmaci divadelnú výchovu.

Huráá! Posledný predprázdninový týždeň! Vianoce sú nebezpečne blízko!

V pondelok 18. decembra sme zapaľovali adventnú sviečku, tentoraz ružovú – sviečku radosti. Svoju šikovnosť ukázali najmenší, prváci a druháci. Spievali, recitovali, ba aj tancovali: lala lala, ember, ember, december... Pospevovala si s nimi celá škola. Program pripravili učiteľky Edita Meszárosová a Judita Szudová. Odmenou zaň bol obrovský potlesk.

Štvrtok, 21. decembra. Od rána bola v škole slávnostná atmosféra. O ôsmej hodine sa v aule zišli všetci žiaci, učitelia, tety upratovačky, ujo školník, ba aj teta Marika sledovala spoza bufetového okienka slávnostný príhovor riaditeľky Mariany Bajczerovej, ktorá privítala žiakov, učiteľov, primátora Slovenského Komlóša Zoltána Zsuru a viceprimátora Zoltána Horvátha. Potom sa začal kultúrny program. Uprostred auly stál vianočný stromček, ktorý mladí „herci“ vyzdobovali. Zároveň vyrozprávali krátku históriu vianočných stromčekov. Aha, pribehli aj dievčence s rozkvitnutými „barborkami“. A potom zazneli vianočné piesne sprevádzané mandolínami, husľami a flautou. Krása. Po kultúrnom programe prišla chvíľa vyhodnotenia všetkých súťaží a aktivít, ktoré žiaci zvládli veľmi úspešne. A boli nielen vyhodnotenia, ale aj odmeny. Riaditeľka a predsedníčka Nadácie za slovenskú národnostnú vzdelanosť Alžbeta Boborová odovzdali gratulácie a malé spomienkové darčeky žiakom úspešným v súťažiach Spievanky a Veršovačky, za kresby na pohľadnice, za správne odpovede na súťažné otázky, vždy pripravené na chodbe vo farebnej krabici, za kvízy, a mnohé iné. Na záver pani riaditeľka poďakovala aj pedagógom, ktorí pripravovali programy a súťaže a odmenila ich ďakovným listom. Potom sa žiaci rozišli do tried. Spolu so svojimi triednymi učiteľmi vytvárali rôzne ozdôbky a sladkosti. Prváčikovia pripravovali vianočné ozdoby na stromček, druháci vyrobili mini zimné mestečko s lampou alebo červené vianočné autíčko s fotografiou, tretiaci si pripravili vianočný domček a štvrtáci vrecúško so šiškovým tajomstvom. Ani starší žiaci sa nedali zahanbiť. Vyrábali vianočné ikebany, medovníkových snehuliakov aj vianočnú krajinu, stúlenú pod vyzdobeným zeleným oblúkom. Pri práci im vyhrávali vianočné piesne alebo sledovali vianočné rozprávky. Prišlo poludnie a čas zapáliť štvrtú adventnú sviečku. V aule to opäť hučalo ako v úli. Zasa sa všetci zišli. Rozhorel sa plamienok na poslednej sviečke. Na adventnom venci konečne svietili štyri. Koniec adventu, začiatok Vianoc. Ešte si všetci spoločne zaspievali Šťastné a veselé a potom rýchlo domov. Fŕŕk! Ako kŕdeľ vtáčikov, tak sa deti rozpŕchli.

Ticho. Počujete? Zvonia vianočné zvončeky.

Viera Krajčová

Foto: Marianna Bajczerová