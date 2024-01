Moderný duch tradície v národnostnej škole v Číve

Uverejnené: sobota, 27. január 2024, 07:31

Od 20. januára má národnostná Základná škola Bélu Kálmánfiho v Číve vymenovanú riaditeľku inštitúcie. Judita Bendurová počas ostatných dva a pol roka nielen nadšene, angažovane a kvalifikovane viedla školu, v ktorej prebieha ešte aj rekonštrukcia, ale získala ďalšie dve kvalifikácie.

Ukončila štúdium pre vedúcich verejno-právnych vzdelávacích inštitúcií, absolvovala ďalší pedagogický odbor na úrovni master a pridala si k tomu maďarčinu. Má manažérske skúsenosti, preto sa vie pozerať na veci aj z perspektívy moderného prístupu k budúcnosti. Teraz už môže pokračovať v načatej práci s požehnaním prevádzkovateľa školy, Regionálnej správy verejného školstva.

Hoci zdĺhavosť vymenovacieho procesu jej vonkoncom neuľahčila prácu na čele inštitúcie, ktorá posledné dva roky na papieri nemala vedúceho a vyvolávala pochybnosti najmä v neprajných kruhoch, nedala sa odradiť. Snaží sa vyhovieť požiadavkám doby a rodičov a pre deti vytvoriť patrične motivujúce láskyplné prostredie. Čerstvo vymenovaná riaditeľka Judita Benurová ochotne odpovedala na moje otázky.

– Čív sa nachádza neďaleko hlavného mesta a do obce s pôvodne slovenským obyvateľstvom sa postupne sťahujú rodiny, ktoré si musia privyknúť na národnostný ráz dediny. Čím argumentujú rodičia, keď sa bránia proti národnostnej výučbe?

– Predovšetkým tým, že nevedia deťom pomôcť pripravovať sa na hodinu slovenčiny. Mladšie generácie, už ani miestne, nemajú ten kontakt s jazykom, ktorý som mala ja, keď sa otecko rozprával so starou mamou po čívsky. Ale práve tak, ako nevie rodič pomôcť po slovensky, ani po anglicky nevie väčšina rodičov našich detí. Naskytla sa nám vynikajúca možnosť, keď sme dostali hosťujúcu učiteľku slovenského jazyka. Pokiaľ viem, nebola v ostatných rokoch možnosť uchádzať sa národnostným školám o hosťujúceho učiteľa. Lucia Gianitsová Ološtiaková je pre nás veľkým prínosom. Nevie po maďarsky, takže sa s ňou snažíme všetci komunikovať buď po slovensky alebo po anglicky. Môže priniesť pozitívny zvrat pre školu, najmä na vyššom stupni. Aj naďalej chceme byť kvalitnou dedinskou školou s menším počtom žiakov, možno s menšími finančnými zdrojmi, ale s veľký pochopením k deťom. Vieme k nim pristupovať individuálne, aj v prípade, že potrebujú z nejakej príčiny dobiehať nedostatky, tobôž pre rozvoj ich nadania a talentu. Naši bývalí žiaci dosahujú vynikajúce výsledky. Fungujeme ako taká veľká rodina. Rodičia môžu s nami, pedagógmi, počítať aj keď dieťa ide po vyučovaní domov. Nenecháme žiakov bez dozoru ani na ceste zo školy. Sledujeme ich, či trafia domov, či sa bezpečne pohybujú. Ak má rodič akýkoľvek problém, môže sa na nás smelo obrátiť. Za posledné dva roky sa takmer úplne vymenila generácia pedagógov. Aj to sme zvládli bezproblémovo. S mladistvým dynamizmom nastupujeme do druhého polroku.

– Viem, že máte vynikajúcu spoluprácu s Osvetovým strediskom B. Kálmánfiho v Číve a miestnou Slovenskou národnostnou samosprávou. Vytvorili ste nejaké nové formy spoločných projektov?

– Snažíme sa využívať nové platformy, aby sme pre rodičov prezentovali príťažlivejšie možnosti našej vzdelávacej inštitúcie. Vymysleli sme si nové zamestnania, ktoré sme nazvali Otváranie školy. Je to séria piatich zamestnaní. Jedným je, samozrejme, že sa rodiča a deti zoznámia s budúcou pani učiteľkou. Deti prídu do školy, pochodia všetky miestnosti školy, aby sa oboznámili s budovou a so všetkými, ktorí sa v nej nachádzajú. Súčasťou sú kreatívne dielne. Ďalšou z možností je, že k nám príde celá trieda škôlkarov, aj s pani učiteľkou, aby sa tu cítili bezpečne. Je to akási predškolská prípravka. Najprv sa deti zúčastnia jazykového zamestnania. Musia pocítiť, že v tejto základnej škole sa môžu naučiť dva európske jazyky. Navyše v zvýšenom počte hodín, veď sme národnostnou školou. Chceme, aby žiaci mohli po skončení ôsmej triedy zložiť jazykovú skúšku základného stupňa, či dokonca na strednej úrovni. Ale môžu v štúdiu pokračovať na slovenskom gymnáziu v Budapešti. Počas projektových dní výberu povolania som zvykla pre siedmakov a ôsmakov priniesť informácie z portálov, kde hľadajú zamestnancov rôznych povolaní. Nie je zriedkavé, že zamestnávatelia hľadajú na našom okolí spolupracovníkov ovládajúcich slovenčinu v kombinácii s angličtinou v 70 profesiách. Okrem toho sme dostali takých jazykových pedagógov, ktorí nielen učia jazyk, ale aj budujú maďarsko-slovenské vzťahy. Deti navštívili Štúrovo, potom so svojou triednou učiteľkou Veronikou Bártfaiovou školu v Nových Zámkoch. Plánujeme odcestovať do Košíc s našou hosťujúcou učiteľkou, nech žiaci vidia, že máme styčné body so Slovenskom. V spolupráci s osvetovým strediskom a slovenským voleným zborom sa snažíme zviditeľniť, že tu máme slovenské korene. Preto pestujeme slovenské tradície. Napríklad 21. decembra sme zorganizovali tradičný slovenský vianočný obed. Pokúsili sme sa spojiť severoslovenské starodávne vianočné zvyky s čívskymi. Fantasticky sa nám to podarilo! Naraz sme si, po prvý raz v dejinách školy, sadli za vianočný stôl deti, pedagógovia a pozvaní hostia, medzi nimi aj naši bývalí slovenskí učitelia, ako napríklad 80-ročná Ruženka Keleczová, Monika Ájová, ktorá bola dlhé roky zástupkyňou riaditeľky a mentorkou národnostných poslucháčov slovenčiny na ostrihomskej vysokej škole, riaditeľka materskej školy Eva Juhászová Somogyiová, Marika Nagyová, dlhoročná starostka obce a predsedníčka miestnej a tiež aj župnej slovenskej samosprávy, terajšia pani starostka Bernadeta Kostková Rokolyová, ako aj predsedníčka Združenia pilíšskych Slovákov Marta Demjénová. Nádherné podujatie pokračovalo hostinou s kapustnicou a bobáľkami, makovými a tvarohovými, uvarila ich hosťujúca učiteľka za pomoci členiek pávieho krúžku. Ženičky ukázali, ako sa tradične prestieralo v Číve na Vianoce, prečo je na stole oplátka s medom, jablko, cesnak, hrozno. Zaujímavo o tom porozprávala vedúca osvetového domu Katka Čapuchová. Deti predviedli Betlehemské hry, ktoré s nimi nacvičila hosťujúca učiteľka. Na záver ženičky ozvláštnili obed vianočnými spevmi. Všetci sme boli dojatí. Musím dodať, že pani starostka okolo nás vytvorila rozprávkové prostredie. Každoročne pred Vianocami sa tak deje v centrálnej sále osvetového strediska.

– Čoskoro uskutočníte ďalšie zábavné podujatie.

– 10. februára budeme plesať na maškarnom bále, ktorý bude tiež v duchu tradícií. Aj tej novovytvorenej – spoločného stolovania detí, dospelých, rodičov, pedagógov a pozvaných hostí. Členovia Združenia rodičov a priateľov školy už avizovali, že by chceli všetkých prítomných pohostiť ako na rodinnej oslave. Okrem toho, náš maškarný ples bude benefičný, s možnosťou podpory školských aktivít. Ďalšou populárnou akciou celej Európskej únie bude interaktívny Deň krojov a tradícií.

Erika Trenková

Foto: J. Bendurová