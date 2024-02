Mladí čitatelia opäť súperili v Pišpeku

Uverejnené: sobota, 17. február 2024, 06:49

V Základnej škole Józsefa Beneho v Pišpeku sa konal 6. ročník Čitateľskej súťaže. Prihlásiť sa do nej mohli štvorčlenné skupiny zo škôl, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet. Viac než mesiac spracovávali žiaci so svojimi učiteľmi z Alkáru, Ďurky, Tardoša a samozrejme domáci úryvky, aby si zmerali svoje vedomosti a divadelné schopnosti.

Hra s textom popularizuje jazyk

Dňa 2. februára v telocvični pišpeckej školy, ktorú veľmi pekne ozdobila Agneša Konczová, sa súťažiacim ako prvá prihovorila organizátorka a iniciátorka Čitateľskej súťaže, učiteľka slovenského jazyka Erika Zemenová Palečková, ktorá sa zároveň poďakovala predsedníčke Slovenskej národnostnej samosprávy v Pišpeku, zástupkyni školy, Emeši Gimesiovej Szokolovej za finančnú podporu. Slova sa ujal poverený riaditeľ školy Ladislav Lőrik: „Keď počujeme slovo súťaž, zíde nám na um veľa vecí. Súperenie s druhým, ktorému ukážem, či viem viac alebo menej. Ide teda o zdravého bojového ducha. Ja by som však chcel, a myslím si, že všetci, aby dnešný deň nebol len o zápolení. Keďže súťaž je slovenská, mali by sme si uctiť našich predkov, ktorí hovorili a dodnes hovoria touto rečou, aby súťaž bola aj o popularizácií jazyka, aby sa nám stal bližším a milším. Prajem každému, aby sa cítil dobre a domov sa vrátil plný príjemných spomienok.” Po pozdravných slovách nasledoval krátky kultúrny program miestnych mladých talentov. TretiačkaKatarína Maraszinová zaujala svojim spevom a štvrták Máté Holonka melódiami na harmonike.

V porote sa objavili aj nové tváre

Prvú kategóriu tvorili žiaci 3. A 4. Triedy. Prácu štyroch skupín hodnotili národnostná referentka Národného pedagogického centra Školského úradu Mária Pintérová Jurkovičová spolu so slovenskými učiteľkami Máriou Bartošovou a Máriou Tóthovou. Moderátorkou bola Bettina Jobbágyová Blasková. V súťaži 5. A 6. Triedy si do porotcovských kresiel sadli mládežnícka referentka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Anett Osztroluczká, riaditeľka Slovenského divadla Vertigo Daniela Onodiová a riaditeľka Budapeštianskej slovenskej školy Monika Szabová. Tu tiež zápolili štyri skupiny. Moderoval Atila Rusnák. Úlohy oboch kategórií, dovedna osem štvorčlenných tímov, boli podobné a primerané veku žiakov. Deti si svoje vedomosti zmerali v kvíze, krížovke, plynulom čítaní, skladaní puzzle a dramatizácii ľubovoľnej časti diela.

Klasika i nová tvorba našli svojich priaznivcov

Tento rok organizátorkina voľba padla na príbehy z dvoch kníh detskej literatúry. Prvá kategória mala spracovať úryvky z Danky a Janky od Márie Ďuríčkovej. „Voľba na túto knihu padla kvôli tomu, lebo rozoberá súrodenecké vzťahy, ktoré mnoho žiakov pozná z domu. Hádky a udobrenia sú na dennom poriadku. Poučné situácie sú veľmi dobre spracovateľné na vyučovacích hodinách,” povedala E. Zemenová Palečková. „Pre 2. kategóriu som vybrala príbehy od Márie Kotvášovej-Jonášovej z Kovačice. S jej tvorbou som sa stretla na Stretnutí dolnozemských učiteľov. Keďže jej poviedková knižka sa už minula, poslala mi len rukopisy. Ja som z nich vybrala 4 príbehy. Prvý bol o tom, ako si klobúk našiel kamarátov. Druhý je o dievčati, ktoré nechcelo ísť do školy, a každý deň vymýšľalo nejakú bolesť. Tretia poviedka sa odohráva na triednom výlete. Posledný príbeh bol o mestskom chlapcovi, ktorý sa cez jedno dievča zapojil do dedinského futbalu. Po niekoľkých nedorozumeniach si hlavný hrdina, Milan, obľúbil vidiek,” prezradila nám E. Zemenová Palečková s tým, že aj tentokrát vyberala príbehy, v ktorých boli vety jednoducho sformulované, mali nejaké morálne ponaučenie a boli čitateľné. S ľútosťou poznamenala, že menej škôl sa prihlásilo do tohto ročníka preto, lebo pri niektorých zlyhalo dopisovanie, nedostali výzvu cez mejl, a iné sa zriekli účasti, lebo nemali financie na cestovné náklady. Dodala, že do budúceho ročníka sa bude snažiť tieto problémy nejako vyriešiť.

Dramatizácia je stále najobľúbenejšia

Kým porota vyhodnocovala a prehodnocovala, súťažiaci si sadli k výdatnému obedu, aby si potom vychutnali najočakávanejší moment dňa, vyhlásenie víťazov. Predsedovia porôt sa najprv poďakovali organizátorom za možnosť zúčastniť sa, deťom a učiteľom za vytrvalú prácu. Z porotcovského kresla M. Pintérová Jurkovičová zhodnotila prácu 1. kategórie. „Myslím si, že každá skupina bola super. Najviac sa nám páčili dramatizácie. Naozaj ste sa všetci vžili do postáv. Čo sa týka ostatných úloh, aj tam ste odviedli výbornú prácu,“ povedala. Zo štvorčlenných družstiev 3. a 2. miesto patrilo skupinám zo Základnej školy Józsefa Beneho v Pišpeku. Gaštančeky a Dvojčatá predbehli a 1. miesto získali Mátranskí škriatkovia zo Základnej školy a materskej školy Lászlóa Zakupszkého v Alkári a Štyri kusy syra z Pišpeku.

Druhú kategóriu vyhodnotila D. Onodiová. „Veľmi pekne ste hovorili po slovensky. Krátke predstavenia boli senzačné, lebo ste hrali prirodzene, vžili ste sa do postáv. Čo sa nám veľmi páčilo bolo to, že pedagógovia vám dopísali dialógy. Preto sa stali predstavenia vtipnejšie a celistvejšie. Za celú porotu musím povedať, že sme mali neľahkú prácu. Oceňujeme, ako ste sa veľmi snažili, boli ste šikovné,” zhodnotila súťaž D. Onodiová. V 2. kategórii na 4. mieste skončila skupina Korytnačka zo Slovenskej národnostnej školy Lajosa Feketeho v Tardoši. Bronz získali Futbalistky a striebro Makové pirohy z Pišpeku. 1. miesto, teda zlaté umiestnenie, putovalo Ďurčianskym knedličkám zo Základnej školy Gézu Gárdonyiho v Ďurke. V mene Slovenského divadla Vertigo D. Onodiová pozvala tie skupiny, ktoré získali prvenstvo, na májovú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Deti deťom v Sarvaši.

Na záver si každá výchovno-vzdelávacia inštitúcia od Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku mohla prevziať učebné pomôcky a spoločenské hry.

Hlavným cieľom súťaže bolo prežiť radosť zo spoločného stretnutia a dobrého pocitu z predvedenia vedomostí pred ostatnými, ale organizátori dbali i o to, aby nikto neodišiel naprázdno. Diplom za úspešnú účasť dostala každá skupina. Okrem pripináčika s logom podujatia, na ktorom figurovali postavičky aktuálnej čitateľskej súťaže, si mládež pochutnala aj na sladkostiach. Pišpecká umelecky založená učiteľka Marta Matejčoková Konkolyová vyrobila pre všetkých dospelých kľúčenku s farbami Slovenska, ako pamiatku na tento slávnostný deň.

(ar)

Foto: autor