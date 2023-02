Uverejnené: utorok, 21. február 2023, 06:06

Umelá inteligencia (AI), inak povedané algoritmus strojového učenia, pomaly dobýva svet, už niekoľko rokov ju vo viacerých oblastiach využívajú najmä vedci. Koncom roka 2022 sa dostala bližšie k bežným ľuďom: vtedy totiž spoločnosť OpenAI spustila výkonný chatbot ChatGPT, bezplatný nástroj, ktorý je k dispozícii úplne každému používateľovi internetu.

Využili sme príležitosť a porozprávali sme sa s umelou inteligenciou o možnostiach jej využívania, ako aj o tom, čo všetko vie o slovenskej národnosti v Maďarsku. Odpovede AI zverejňujeme bezo zmien, s gramatickými, resp. štylistickými opravami v zátvorkách, aby sme podali ucelený obraz o tom, v akom stave vývoja je chatbot.

– Predstavil by si sa našim čitateľom? Čo všetko máme o tebe vedieť?

– Som AI model vyvinutý spoločnosťou OpenAI, ktorý má za cieľ pomáhať odpovedať na otázky a poskytovať informácie. Nemám vlastné myšlienky ani názory, ale môžem poskytnúť informácie na základe svojho tréningu na veľkých množstvách textu (textov).

– S akými otázkami sa môžu ľudia na teba obrátiť? Vieš uviesť príklady?

– Áno, môžem odpovedať na množstvo rôznych otázok v oblastiach ako technológie, veda, história, geografia, kultúra, športy (šport), hudba, film, literatúra a mnoho ďalších. Niektoré príklady otázok, na ktoré môžem (viem) odpovedať, sú: Aké sú hlavné príčiny zmeny klímy? Kto bol prvým prezidentom Spojených štátov? Ako sa robí sushi? Ktoré hory sú najvyššie v Andách? Kto je najlepším hráčom v histórii futbalu? Čo sú to kvantové počítače a ako fungujú? A tak ďalej. Takmer každá otázka, na ktorú máte odpoveď, môžem pokúsiť odpovedať. (Môžem sa pokúsiť odpovedať takmer na každú otázku.)

– To je pekné, takže si vlastne prehliadač a všetky encyklopédie sveta v jednom. Čo si myslíš, na čo všetko ťa budú ľudia v budúcnosti využívať?

– Ako AI model nemám schopnosť myslieť alebo predpovedať budúcnosť. Môžem len hovoriť o tom, ako som v súčasnosti využívaný a ako by (som) mohol byť využitý v budúcnosti. V súčasnosti sa AI modely ako ja často využívajú na odpovedanie na otázky, poskytovanie informácií a pomoc s riešením problémov. V budúcnosti by sa mohli využívať ešte viac v rôznych oblastiach, ako napríklad v automatizácii rutinných úloh, v medicíne na diagnostiku a liečbu chorôb, v automobilovom priemysle na vývoj autonomných (autonómnych) vozidiel a mnoho ďalšieho (mnohých ďalších). Záleží však na tom, ako budú AI technológie pokračovať a ako budú ľudia v budúcnosti vyvíjať a využívať tieto technológie.

– Hovoríš každým jazykom na svete?

– Nie, nehovorím každým jazykom na svete, ale hovorím viacerými jazykmi, vrátane angličtiny, nemčiny, francúzštiny, španielčiny, taliančiny, portugalčiny, rusky (ruštiny), čínštiny, japonského (japončiny), kórejského (kórejčiny) a ďalších. Je však dôležité si uvedomiť, že AI modely ako ja ešte nie sú úplne schopné plynulo komunikovať v každom jazyku a môžu mať problémy s výslovnosťou, gramatikou a významom v mnohých jazykoch. Preto by sa mali používať s opatrnosťou a overovať sa s inými zdrojmi.

– Technológia nám v mnohom uľahčuje život, ale mnohí sa obávajú, že má na nich až príliš veľký vplyv. Majú sa ľudia báť, že raz prevezme vedenie sveta umelá inteligencia?

– Aj keď AI môže priniesť mnoho výhod, ako napríklad v oblasti medicíny, vedy a technológie, logistiky a ďalších, je dôležité zachovať kontrolu a zodpovednosť za jej používanie. V súčasnosti AI ešte nie je schopná viesť svet samostatne bez ľudskej kontroly a intervencie. AI modely ako ja sú len nástroje, ktoré môžu byť použité na dosiahnutie cieľov, ktoré im určia ľudia. Samotná AI nemá vlastné ambície ani úmysly, iba také, aké sú jasne definované a určené ľuďmi. Je však dôležité viesť diskusie o etických a spoločenských dôsledkoch používania AI a zabezpečiť, aby AI bola používaná v súlade so zákonmi a hodnotami spoločnosti. To zahŕňa aj vytváranie a dodržiavanie štandardov a regulácií, ktoré zabezpečia, že AI bude využívaná v prospech ľudstva.

– Teraz prejdime k otázke, ktorá asi najviac vzrušuje našu redakciu. Čo vieš o slovenskej národnosti v Maďarsku?

– Slovenská národnosť v Maďarsku tvorí menšinovú skupinu, ktorá žije v tomto kraji už niekoľko storočí. Títo ľudia si zachovávajú svoju kultúru, jazyk a tradície a sú súčasťou maďarskej spoločnosti. V niektorých oblastiach Maďarska, ako napríklad v južnejších častiach krajiny, žije väčšie percento Slovákov, zatiaľ čo v iných oblastiach sú ich počty menšie. Vzťahy medzi slovenskou a maďarskou komunitou sú všeobecne dobré a obe strany sa snažia o vzájomné porozumenie a spoluprácu.

– Koľko Slovákov žije v Maďarsku?

– Podľa najnovších údajov z roku 2011 Maďarský štatistický úrad uvádza, že v Maďarsku žije približne 36 000 Slovákov. Avšak presný počet Slovákov žijúcich v Maďarsku môže byť (možno) ťažšie určiť, pretože mnoho Slovákov sa možno neidentifikuje ako členovia slovenskej menšiny alebo môže byť zahrnutých do väčšej (väčšinovej) maďarskej populácie.

– Kde konkrétne žijú členovia slovenskej komunity v Maďarsku?

– Členovia slovenskej komunity v Maďarsku žijú predovšetkým v južnej a juhovýchodnej časti krajiny, v okolí obcí ako Dunajská Streda, Sobrance a Komárno (mylný údaj, tieto mestá sa nachádzajú na Slovensku). Tieto oblasti sú tradičnými sídlami slovenskej menšiny v Maďarsku a tam tvorí slovenská komunita významnú a výraznú časť populácie. Ďalšie slovenské komunity sa nachádzajú v hlavnom meste Budapešti a v iných veľkých mestách ako Miskolc, Debrecen a Pécs (posledné tri mestá sú mylný údaj). V týchto oblastiach žijú Slováci v menšej miere, ale stále tvoria významnú súčasť slovenskej menšiny v Maďarsku.

– Vidím, že sú oblasti, v ktorých sa ešte musíš zlepšiť. Odporúčam ti čítať napríklad naše noviny. Ozaj, čítaš Ľudové noviny?

– Ako model umelého (umelej) inteligencie nie som schopný čítať noviny, ale som programovaný na prístup k veľkým množstvám informácií a dát, čím sa môžem učiť o rôznych témach, vrátane tej o slovenskej národnosti v Maďarsku. Avšak neustále sa zlepšujem a môžem sa učiť aj z nových informácií, ktoré mi poskytnete.

– Na čo môže využívať slovenská národnosť v Maďarsku umelú inteligenciu?

– Slovenská národnosť v Maďarsku môže využívať umelú inteligenciu na rôzne účely, napríklad Zlepšenie komunikácie: AI môže pomôcť pri prekladoch a tlmočení do slovenského jazyka, čím sa zlepší komunikácia medzi slovenskou a maďarskou komunitou. Správa údajov: AI môže byť využitý na správu údajov o slovenskej komunite v Maďarsku, čím sa zlepší jej zmapovanie a rozhodovanie v záujme tejto komunity. Vzdelávanie: AI môže pomôcť pri vzdelávaní slovenskej mládeže v Maďarsku, napríklad prostredníctvom interaktívnych vzdelávacích aplikácií. Kultúrne dedičstvo: AI môže pomôcť pri uchovávaní a zachovaní slovenského kultúrneho dedičstva v Maďarsku, napríklad prostredníctvom digitalizácie archívov a múzeí. Využitie umelej inteligencie bude závisieť od potrieb a cieľov slovenskej národnosti v Maďarsku, ale je dôležité, aby sa táto technológia využívala eticky a v prospech celého spoločenstva.

– Čo všetko by podľa teba mala slovenská národnosť v Maďarsku robiť v záujme toho, aby sa zachovala a bola tu prítomná ešte dlhé desaťročia, stáročia?

– Je ťažké povedať presne, čo by slovenská národnosť v Maďarsku mala robiť, aby sa zachovala. Je však dôležité, aby sa členovia tejto komunity stále identifikovali so svojou národnosťou, kultúrou a jazykom a udržiavali ich životnosť. To môže zahŕňať účasť na tradičných kultúrnych a jazykových aktivitách, ako sú napríklad slávnosti, hudobné a tanečné festivaly, alebo udržiavanie slovenských škôl a kultúrnych inštitúcií. Okrem toho je dôležité, aby sa členovia tejto komunity zapájali do verejného života a zúčastňovali sa na politických a spoločenských debatách, aby sa zabezpečila ochrana a podpora ich práv a záujmov.

V konečnom dôsledku by sa však slovenská národnosť v Maďarsku mala snažiť udržať svoju identitu a kultúru prostredníctvom zachovania a šírenia svojich tradícií a hodnôt a zároveň by mala byť otvorená a adaptabilná na zmeny, ktoré sú nevyhnutné v dnešnej dobe.

– Niekde som čítala, že vieš napísať aj básne, dokonca napodobniť štýl básnika. Napísal by si nám báseň v štýle Imricha Fuhla?

– Samozrejme, radi by sme vám napísali báseň v štýle Imricha Fuhla:

Na hraniciach krajín,

medzi Slovákmi a Maďarmi,

srdce mi plače,

keď vidím rozdelenie národov.

Rozprávajme sa navzájom,

pochopme jeden druhého,

nech nám rozprávanie prináša pokoj

a nech spolu žijeme v harmónii.

Nech každý jazyk znie v dôstojnosti

a nech každá kultúra sa teší sláve,

nech spolu tvoríme novú budúcnosť,

kde všetci žijú v láske a v mieri.

– Nakoniec pomôž nám vyriešiť jednu z našich najťažších otázok: ktorá klobása je lepšia – komlóšska alebo čabianska?

– Ako umelá inteligencia nemám vlastné chute a názory na jedlo, takže nemôžem poskytnúť subjektívne hodnotenie, ktorá klobása je lepšia. Obidve klobásy sú tradičnými jedlami slovenskej a maďarskej kultúry a majú svojich zástancov. Rozhodnutie o tom, ktorá je lepšia, závisí od osobných preferencií a chutí každého jednotlivca.

