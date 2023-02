Anketa Ľudových novín

Uverejnené: nedeľa, 26. február 2023, 05:17

Aká je vaša definícia úspechu? Zmenila sa v priebehu času?

Oľga Sinčoková, Slovenský Komlóš/Budapešť

Podľa mňa je veľmi ťažké povedať, čo je úspech. Často ho spájame s dobrými pocitmi. Úspešní môžeme byť v pracovnom, ale aj v súkromnom živote. Raz som čítala, že podľa Einsteina v prípade drevorubačov sa dá hneď zistiť, kto je úspešný, lebo už aj vidieť výsledok ich práce. My, pedagógovia, zasievame semienka a pestujeme ich. Výsledok našej úspešnej práce je viditeľný až o mnoho rokov neskôr. Napriek tomu si teraz už myslím, že úspech je len čiastkovým výsledkom toho všetkého, čo milujeme a robíme s láskou.

Enikő Óváriová, Slovenský Komlóš/Budapešť

Za úspešného väčšinou považujú človeka, ktorý má veľa peňazí. Podľa mňa úspech s tým vôbec nesúvisí. Mám pocit úspechu, keď sa mi niečo podarí. Myslím tým na malé veci, napríklad, keď sa starám o rodinu, navarím obed, čo chutí môjmu synovi a manželovi. Ale aj v iných oblastiach môjho života cítim úspech. Teraz v práci v žiackom domove. Naposledy sme urobili veľmi pekné mydlá a dievčatá mali z toho veľkú radosť. Vtedy som cítila, že som úspešná. Čo sa týka druhej otázky, či sa zmenila moja definícia úspechu časom, myslím si, že u mňa nie. Ja som sa vždy snažila nájsť tie malé „úspechy”, ktoré som už spomenula.

Alžbeta Szabová, Čemer

„Asi by som začala druhou časťou otázky. Mnou chápaná definícia úspechu sa počas rokov veľmi, veľmi zmenila. To, čo ma napríklad pred desiatimi rokmi inšpirovalo, to ma teraz vôbec nenadchýna, to ani nie je dôležité. Úspechom je pre mňa to, ak môžem zo seba všetko striasť a ísť do daktorej zo škôlkarských skupín ľudového tanca, lebo niektorú z lektoriek „konečne musím“ zastupovať, napríklad pre chorobu. Deti sa ku mne nahrnú a priam ma chcú zadusiť svojou láskou. Majú rady hodiny, slovenský tanec, aj mňa. To považujem za úspech a to je pre mňa dôležité! A tiež, že je okolo mňa veľmi veľa detí! Ani vo sne by mi to nenapadlo! Voľakedy, keď som v nejakom súbore, nejakej dedine, či meste vo folklórnej skupine videla veľa detí, tak som zatúžila, kiež by raz niečo také bolo aj u nás! A teraz, hľa!

Za úspech považujem aj popularitu našich slovenských letných táborov. Prostredníctvom detí môžeme pokračovať v načatej práci, veď máme komu odovzdávať všetko, čo sme zachovali a čo sme zozbierali. Len si predstavte, viac ako 20 detí chodí do skupiny ľudového tanca v Evanjelickej materskej škole Ružová záhrada (Rózsakert), 17-18 detí /zo 40-tich/ sa venuje slovenskému národnostnému folklóru v Umeleckej materskej škole Nezábudka (Nefelejcs). To je vynikajúci pomer aj v celoštátnom meradle. Žiariace očká, úprimné úsmevy a vrúcne prejavy lásky, to je fantastické! Detskú úprimnosť treba brať vážne. Keď vám povedia, že dnes si pekná, tak je zrejmé, že ste sa vyspali do ružova. V škole sa v niektorých triedach venuje národnostnej výchove 5 školákov, v inej 15. K nim chodím na skúšku každú stredu. Na konci sa ich opýtam: a teraz na čo sa zahráme? V súčasnosti chcú vždy zatancovať tanec dospelých, Kolomyju. Veľmi ich to inšpiruje. Chcú, aby sme s nimi zaobchádzali ako s veľkými a tak sa aj správajú.

Ildikó Szabová Szaszáková – Békešská Čaba

Nemyslím si, že úspech je ľahké definovať, pretože sa skladá z mnohých faktorov. Všetko sa začína rozhodnutím, takže ak nemáte cieľ, na úspech čakáte márne. Zdôraznila by som tiež dôležitosť odhodlania a toho, aby sme sa nevzdávali svojich cieľov zo zbabelosti alebo nedostatku sebavedomia. Keď sa človek v živote pomaly posúva napred, vždy hľadá podporu a inšpiráciu. Pre mňa sú to moje deti, ktoré dávajú zmysel môjmu životu. Život nám často hádže pod nohy úlohy, po ktorých sa ťažko postavíme na nohy, a som presvedčená, že bez určitej dávky šťastia to nejde.

Zsolt Adamik, Irminčok

Úspech začína tým, do akej miery je niekto spokojný so svojou konkrétnou životnou situáciou. Či sa tá konkrétna životná situácia a naše vlastné očakávania stretnú. Ak sa tak stane, potom vonkajší pozorovateľ nie je dôležitý. To je „úspech navonok”.

Keď som bol malý, rodičia sa ma stále pýtali: „Čo na to povedia susedia?“ Stále tam boli hlášky typu: „no, veru, to dieťa...., veru, ten Ďuro, ten to robí lepšie“. Úspech sa však nezačína zvonku. Vtedy som úspešný, keď mi nezáleží na úspechu. Ak som spokojný. Naozaj chcem byť konečne spokojný.

(bpl, kan, tre, zlh)

Foto: autori, archív